Kult, Kilts und kuriose Geschichten

Ein neues Buch fasziniert für den rauen Charme und die Mystik Schottlands/Video-Gespräch mit dem Autor

René Niklaus stellt im Gespräch mit Christian Elvers sein Buch »Schottische Geschichten« vor. Der leidenschaftliche Schottland-Liebhaber gibt spannende Einblicke in ein Land, das Namen hervorbringt wie Bruichladdich und Laphroaig, die Whisky-Enthusiasten bestens bekannt sind.

Es gibt Feen und scheue Seeungeheuer, sogar den Teufel »Old Nick« und herausragende Persönlichkeiten wie den charismatischen Bonnie Prince Charlie und die schottische Nationalheldin Flora MacDonald. Schottland ist ein Land mit einer langen und vielseitigen Geschichte. Es verfügt über einen schier unermesslichen Fundus an Mythen und Legenden.

Mit seinem Buch schickt René Niklaus den Leser auf eine über 29 Geschichten verteilte Reise durch das Schottland von heute und gestern: Zurück zu historischen Persönlichkeiten, Kriminalfällen und Schlachten, zu Kuriosem, Lustigem und Tragischem – und in die Fantasie- und Fabelwelt. Schottland ist geographisch gesehen ein relativ kleines Land, aber eines mit großem Charakter.

Zeit seines Lebens begeistert sich der Autor für die Seele Schottlands. Seine zahlreichen Reisen sind eine stetige Suche nach spannenden Geschichten, die den Charakter Schottlands und seiner Einwohner beschreiben. Ein kleines Notizbuch und eine Kamera sind dabei immer in seinem roten Rucksack.

Der promovierte Politologe René Niklaus, Jahrgang 1975, lebt in Wiesbaden und arbeitet in der hessischen Landesverwaltung. Nach zwei wissenschaftlichen Veröffentlichungen im Bereich der Inneren Sicherheit widmet er sich mit dem Buch »Schottische Geschichten« seiner Leidenschaft für dieses faszinierende Land im Norden des Vereinigten Königreichs.

»Schottische Geschichten« ist im MANA-Verlag erschienen und auch als E-Book erhältlich unter Schottland – René Niklaus – Abenteuer REISEN – MANA-Verlag. Amazon-Rezensionen unter http://bit.ly/3SaSzrr

Website des Autors: https://wee-scottish-stories.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wee Scottish Stories

Herr Réne Niklaus

Dwight-D.-Eisenhower-Str. 5

65197 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0173-8205795

web ..: https://wee-scottish-stories.com/

email : mail@wee-scottish-stories.com

In meinem Buch lade ich Sie zu einer Rundreise durch das Schottland der Gegenwart und der Vergangenheit anhand von 29 spannenden Geschichten ein. Historische Persönlichkeiten, Kriminalfälle und Schlachten, Kurioses, Lustiges, Fantastisches, aber auch Tragisches: Lernen Sie dieses faszinierende Land und seine Seele kennen!

Pressekontakt:

c.e.motion media consulting

Herr Christian Elvers

An den Platzäckern 20

55127 Mainz

fon ..: +49 173 820 57 95

web ..: https://cemotion.solutions/

email : c.elvers@cemotion.solutions

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ayurcann meldet Geschäftsergebnis für 2023 einschließlich eines Bruttoumsatzes von 22.371.604 $ Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche auf der Deichkrone“ von Jan Olsen im Klarant Verlag