Kulturroute in Niedersachsen: 800 Kilometer Radreise durch Geschichte, Kunst und Natur

Eine außergewöhnliche Radreise erwartet kulturbegeisterte Aktivurlauber in Niedersachsen: Die rund 800 Kilometer lange Kulturroute führt als Rundkurs durch Hannover und angrenzende Regionen.

Die rund 800 Kilometer lange Kulturroute führt als Rundkurs durch Hannover und angrenzende Regionen. Sie verbindet Relikte der Kreidezeit mit jahrhundertealten Kulturgütern, moderner Kunst und landschaftlichen Kontrasten zwischen norddeutscher Tiefebene und Weserbergland.

Die Route ist in 15 Tagesetappen gegliedert, davon umfasst die Hauptroute 420 Kilometer. Zahlreiche bedeutende Sehenswürdigkeiten säumen den Weg: in der Landeshauptstadt zum Beispiel das Sprengel Museum und die Herrenhäuser Gärten. Im Umland das Schloss Celle, Hameln mit dem Rattenfänger sowie UNESCO-Welterbestätten, das Fagus-Werk in Alfeld und der Mariendom in Hildesheim. Auch Orte wie das Kloster Loccum, der Dinosaurierpark Münchehagen, der Weltvogelpark Walsrode oder das Schloss Bückeburg gehören zu den kulturellen und touristischen Höhepunkten entlang der Strecke.

Als Radfernweg ist die Kulturroute ideal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden – perfekt für Tagesausflüge, Wochenendtouren oder längere Radreisen. Sie verläuft größtenteils auf bestehenden Qualitätsradwegen, etwa dem Weser-, Aller- oder Leine-Heide-Radweg, und ist mit einem „K“ ausgeschildert.

Die Kulturroute wurde als gemeinsames Projekt des Netzwerks Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover (EWH) initiiert, entwickelt und finanziert. Im Juli 2015 eröffnet, ist sie das Ergebnis einer länderübergreifenden Kooperation von 16 Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie der Region Hannover. Der Erweiterte Wirtschaftsraum Hannover ist ein freiwilliger Zusammenschluss kommunaler Partner aus Niedersachsen. Zum Netzwerk gehören die Städte Celle, Hameln, Hannover, Hildesheim, Nienburg/Weser, Peine, Stadthagen und Walsrode sowie die Landkreise Celle, Hameln-Pyrmont, Heidekreis, Hildesheim, Nienburg/Weser, Peine und Schaumburg. Auch die Region Hannover ist Teil der Kooperation. Ziel des Netzwerks ist die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Mehr Informationen finden Sie

unter www.netzwerk-ewh.de

Die Landeshauptstadt Hannover liegt im Zentrum der Kulturroute und bildet den geographischen wie auch kulturellen Bezugspunkt. Viele der Routenabschnitte sind sternförmig oder kreisförmig um Hannover angelegt – dadurch eignet sich die Stadt idealerweise als Start- und Zielpunkt für Etappen oder Rundtouren, zum Beispiel an den Herrenhäuser Gärten, dem Sprengel Museum oder dem Neuen Rathaus, das gleichzeitig Ausgangspunkt vieler touristischer Rad- und Stadtführungen ist.

Die komplette Route inklusive Etappenführung, Fotos und Tipps ist auf der Navigationsplattform Komoot abrufbar. Mehr Informationen finden Sie unter www.kulturroute-hannover.de

Mehr Informationen zu Stadtführungen mit dem Rad durch Hannover finden Sie hier.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hannover Marketing & Tourismus GmbH

Frau Ela Windels

Vahrenwalder Straße 7

30165 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511123490126

web ..: https://www.hannover-living.de

email : windels@hannover-marketing.de

Die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) mit den Geschäftsführern Christian Katz und Hans Christian Nolte ist Hannovers zentraler Dienstleister für Regions, Standort- und Stadtmarketing sowie touristische Dienstleistungen. Renommierte Wirtschaftsunter-nehmen und Interessenverbände aus der Region Hannover unterstützen die 2008 gegründete HMTG als Kooperationspartner und Gesellschafter. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind breit gefächert, sie umfassen überregionale Maßnahmen zu Stärkung und Weiterentwicklung von Hannover als Ideale Region und Raum für Innovation.

Ziel der HMTG ist die Stärkung der Identifikation mit dem gesamten Wirtschafts- und Lebensraum Hannover sowie seine nationale und internationale Positionierung.

Zentrales Aufgabenfeld ist die überregionale und internationale Vermarktung der Region Hannover (Niedersächsische Landeshauptstadt plus 20 weitere Städte und Gemeinden im Umland von Hannover).

