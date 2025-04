Kunstmesse Zürich 2025: Die Ausstellerinnen und Aussteller, Teil 4

4. Teil / Präsentation der Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025.

4. Teil / Aus Platzgründen erfolgt die Veröffentlichung der Texte in mehreren Teilen.

Im Folgenden erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung über die Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025.

Ausführliche Texte und Abbildungen finden Sie auf: https://fineartdiscovery.com/2025

Über die Messe:

Die 27. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH findet vom 23. bis 25. Mai 2025 in der historischen Giessereihalle Puls 5 in Zürich statt. Seit dem Jahr 1999 präsentiert die Kunstmesse ein umfassendes Angebot zeitgenössischer Kunst. Sie hat sich zu einem bedeutenden Forum entwickelt. Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2025 präsentiert zeitgenössische Werke aus sämtlichen Kunstgattungen.

4. Teil:

Präsentation der Ausstellerinnen und Aussteller der 27. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH im Mai 2025.

Das Studio Aoristico aus Venedig präsentiert neben Matteo Lo Greco auch Werke von Caterina Oliveira Lo Greco, Giulio Cassanelli, Leòn Muraca, Marco Galletti, Sibylle Monica Wirth Zubler und Carlo Memo. Das Schaffen des sizilianischen Bildhauers Matteo Lo Greco zeichnet sich durch eine Synthese von mediterraner Sinnlichkeit mit klassischer Formensprache und tiefer Ausdruckskraft aus. Das Werk des Künstlers ist geprägt von voluminösen Formen in Bronze, Stein und Marmor. Das Studio Aoristico ist ein Ort der künstlerischen Begegnung, an dem Form und Emotion eine zentrale Rolle spielen. Die Galerie ist stark international ausgerichtet und fungiert als Forum für Künstlerinnen und Künstler.

Die Künstlerin Chris van Weidmann aus Chur hat sich mit ihrer besonderen Form der Kalligraphie, dem sogenannten Kalligramm, einen Namen gemacht. Kalligramme werden als eine Form der visuellen Poesie definiert, bei der durch die Anordnung des Textes eine bildliche oder formale Komposition entsteht, die den Inhalt des Gedichts ergänzen oder verstärken können. In ihren Werken kombiniert van Weidmann verschiedene typografische Elemente, Schriftarten und Schriftgrößen, um Dynamik und Tiefe zu erzeugen. Van Weidmann hat mit ihren Kalligraphien eine eigenständige künstlerische Ausdrucksform entwickelt, die die Sphären der bildenden Kunst und der Poesie nahtlos miteinander verbindet.

Die Künstlergruppe One Truth Brothers, bestehend aus Pase und Dr. Drax, ist im Bereich der Graffiti- und Streetart-Kunst in Zürich als erfolgreich zu bezeichnen. Sie haben sich national und international einen Namen gemacht und zeichnen sich durch lebendige und skurrile Darstellungen von Figuren aus, die oft kleine Monster und anthropomorphe Hunde darstellen. Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch die Kombination von Sprüh- und Acrylfarben mit einer spezifischen Technik aus, die abstrakte, typografische Elemente und Figuren integriert. Das Ergebnis sind Kunstwerke, die sich durch Einzigartigkeit und Originalität auszeichnen.

Die Galerie Art Momentum (Biel/Bienne, Schweiz) zeigt Werke der Künstlerinnen und Künstler Schang Hutter, Christine Aebi-Ochsner, Roland Adatte, Martina Lauinger, Daniel Schär und H.R. Giger. Die Sammlung der Galerie zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen aus, die von Malerei, Skulptur, Druckgrafik, Lithografie und Installation bis hin zu anderen Medien reicht. Die Sammlung umfasst sowohl figurative als auch abstrakte Werke mit expressionistischen, surrealistischen und konzeptuellen Elementen. Art Momentum versteht sich nicht nur als Ausstellungsraum, sondern auch als Plattform für den Austausch zwischen Künstlern, Sammlern und Kunstliebhabern. Die Ausstellungen bieten einen kuratierten Rahmen für die Werke und eröffnen dem Betrachter neue Perspektiven.

Die Galerie RKH Leben mit Farben (Oberrieden / Zürich, Schweiz) präsentiert eine umfangreiche Sammlung von Werken einer anonym gebliebenen zeitgenössischen Künstlerin. Die Gemälde sind in unterschiedlichen Formaten und Nuancen ausgeführt. Einige Werke zeichnen sich durch expressiv-abstrakte Pinselstriche und Strukturen in dominanten Farben aus, während andere eine abstrakt-impressionistische Ästhetik in hellen Pastelltönen zeigen. Die Künstlerin bedient sich sowohl geometrischer Strukturen als auch mosaikartiger Anordnungen von Farbflächen. Diese Anordnungen sind von dynamischer bis lebendiger, verspielter und organischer Wirkung.

Die Galerie subjectobject in Berlin präsentiert Arbeiten der Künstlerinnen Süheyla Asci, Silke Bartsch und Kübra Yarar. subjectobject in Berlin ist ein Raum für zeitgenössische Kunst, der sich durch eine besondere Kombination von Konzeptkunst, Skulptur und Neuen Medien auszeichnet. Die Galerie versteht sich als Plattform für aufstrebende und etablierte Künstlerinnen und Künstler und thematisiert in ihren Ausstellungen das Verhältnis von Subjekt und Objekt – sowohl in der Kunst als auch in ihrer Wahrnehmung. Der Fokus der Galerie liegt auf Kunstwerken, die sich mit gesellschaftlichen Befindlichkeiten, Normen und Moralvorstellungen sowie existenziellen und individuellen Wirklichkeiten im zeitgenössischen Kontext auseinandersetzen. Die Galerie verbindet traditionelle Kunstformen mit innovativen Ansätzen.

Mattea Micello ist als Kunsthistorikerin und Kritikerin in Mailand tätig und fokussiert sich in ihrer Forschung auf zeitgenössische Kunst. An der Messe präsentiert Micello Werke von Alessandro Angeli, Giuliana Baldoni, Miriam Bellon, Basilio Buzzanca, Massimo Capezzali, Elisabetta Castello, Paola Chiappini, Donato Fenoglio, Massimo Fusconi, Andrea Fuson, Angela Greco, Luciano Mancinelli, Elsa Ventura Migliorini, Mario Papa, Massimiliano Passuti, Filomena Reale, Roberta Lodi Rizzini, Aneta Rogalska, Sabrina Salis, Mariella Stirpe, Maria Tempesta, Pasquale Terracciano, Sandro Turco, Luciano Ventura, L. Venturini, Franca Volpe und Laura Zilocchi.

… Weitere folgen demnächst!

Veranstaltung:

ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst

Datum:

23. – 25. Mai 2025

Ort:

Puls 5 Giessereihalle Zürich

Tram 4 Technopark

Zeiten:

Fr. 10-18 Uhr

Fr. 18-22 Uhr: Vernissage

Sa. 10-20 Uhr

So. 10-18 Uhr

Eintritt:

Tageskarte 20 Fr. / Studenten 10 Fr. / Vernissage 30 Fr.

Vorverkauf: Ticketcorner.ch

Messe-Info:

www.art-zurich.com

Kontakt:

info@art-zurich.com

www.art-zurich.com/kontakt

