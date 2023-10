Die Ausstellerinnen und Aussteller an der Art International Zurich 2023, Teil 2 von 3

Teil 2 über Galerien und Künstler auf der Kunstmesse Art International Zurich 2023 (13.-15. Oktober, Kongresshaus Zürich)

Informationen zu den Ausstellerinnen und Ausstellern der Art International Zurich 2023 – Teil 2

TEIL 2 von 2 – eine kurze Zusammenfassung

Veranstaltung

ART INTERNATIONAL ZURICH 2023

25. Messe für zeitgenössische Kunst

13. bis 15. Oktober 2023

Kongresshaus Zürich, Schweiz

Info: www.art-zurich.com/besuchen

Medienbereich

Pressemappe und Medienressourcen: www.art-zurich.com/presse

Pressefotos zur Veröffentlichung: www.art-zurich.com/pressebilder

Pressemitteilung: www.art-zurich.com/pressetext

Liste der Aussteller: www.art-zurich.com/2023

Kontakt: media@art-zurich.com

AUSSTELLER TEIL 2 (von 3):

Jami Exhibition Plan and Gallery (Seoul, Südkorea) zeigt Kunst, die mit dem alltäglichen Leben verwoben ist. Die Galerie dient als Plattform für verschiedene kulturelle und künstlerische Strömungen. Ziel ist es, die Vielfalt koreanischer Künstlerinnen und Künstler zu zeigen.

Ji-Hyun Jeon spürt in ihren Bildern dem Unbewussten hinter der Fassade nach. Der leere Raum füllt sich scherenschnittartig mit Erinnerungen und Anhaftungen an die Welt. Ihre Werke stellen die eigene Zeit der Zeit anderer gegenüber und verkörpern das Unsichtbare durch das Sichtbare.

Die Künstlerin Meera Lee setzt sich auf sehr persönliche Weise in einer nostalgischen Bildsprache mit den Erinnerungen an ihren verlorenen Vater auseinander. Als Motiv dient die Landschaft. Vordergründig freundlich dargestellt, ist es in der Tiefe immer die Auseinandersetzung mit dem Schmerz des Verlustes. Es ist eine liebevolle und hoffnungsvolle Annäherung, die sich in diesen Werken ausdrückt.

In den Werken von Youngryeo Jo stehen Emotionen im Zusammenhang mit Pferden im Mittelpunkt. Durch die Kombination der physikalischen Eigenschaften verschiedener Materialien, modellierender Elemente, kräftiger Pinselstriche und leuchtender Farben wird die Leinwand mit Bedeutung gefüllt, wobei die Künstlerin mit zahlreichen Variablen experimentiert, um das Glücksgefühl eines fortwährenden Tanzes zu vermitteln.

Die Galerie Theiler (Brienz, Schweiz) ist spezialisiert auf zeitgenössische Kunst, insbesondere auf Steinskulpturen und Malerei des Shona-Volkes aus Simbabwe. Die Galerie Theiler unterstützt und präsentiert seit vielen Jahren afrikanische Künstlerinnen und Künstler mit dem Ziel, die verschiedenen Kulturen einander näher zu bringen. Die afrikanische Kunst des 20. Jahrhunderts hat die europäische Moderne nachhaltig beeinflusst. Die Steinbildhauerei Zimbabwes ist eine genuin afrikanische Kunstrichtung, die weltweit Anerkennung gefunden hat.

Theiler Art stellt an der Messe mehrere Shona-Bildhauer aus der Galerie aus, darunter Colleen Madamombe, Henry Munyaradzi, Tafadzewa Gwetai und Paulo Akiiki.

Tsunshan (Niederrohrdorf, Schweiz) ist in Hongkong aufgewachsen und hat sein Kunststudium in London abgeschlossen. In seinen Bildern bewegt er sich zwischen dem Erwarteten und dem Unerwarteten. Seine künstlerische Arbeit zeichnet sich durch eine intuitive Herangehensweise und die Verwendung verschiedener Materialien wie Wasser, Öl, Farbe, Sand und Pigmente aus. Tsunshan bedient sich eines intuitiven Schaffensprozesses, in den er die Mechanismen der Natur einbezieht. Der Inhalt seiner Werke bleibt dynamisch und unvorhersehbar, ebenso wie der immer wiederkehrende Titel: Untitled.

Chris van Weidmann (Chur, Schweiz) schafft atemberaubende Meisterwerke der Kalligraphie, indem sie Bild und Erzählung zu Kalligrammen verschmelzen lässt. In subtilen Naturbildern drückt sie sich mit ihrer unverwechselbaren Handschrift aus. Die Werke erzählen auf wunderbare Weise Geschichten aus dem Alltag. Mit grosser Sorgfalt und viel Liebe zum Detail werden die handgeschriebenen Kalligramme ausgeführt. Der Künstlerin gelingt es, den Inhalt des Textes auf eine tiefgründige Art und Weise mit dem Bild in Einklang zu bringen.

WS Art Gallery (Porrentruy, Schweiz) vertritt multidisziplinäre Künstlerinnen und Künstler, die mit einer breiten Palette von Techniken arbeiten und deren Anliegen die Erforschung verschiedener sozialer oder kultureller Phänomene ist. Die Vielfalt der Ansätze zeigt, wie Kunst als Medium genutzt werden kann, um sowohl äußere Realitäten als auch innere Empfindungen auszudrücken und zu erforschen. WS Art bietet eine Plattform für zeitgenössische Kunst, die sich durch kritisches Engagement und Komplexität auszeichnet. Die Kunstwerke erkunden tiefgründige, vielschichtige und reflexive Aspekte der modernen Kunstwelt.

Die folgenden Künstler werden von WS Art an der ART INTERNATIONAL ZURICH 2023 präsentiert:

Philippe Delenseigne ist ein französischer Bildhauer und Maler, der sich auf Marmor spezialisiert hat. Seine Themen der Dualität im Raum sind ein Spiegel unserer eigenen Reflexion.

Vanessa Garner ist eine junge französische Künstlerin, für die das Konzept der Vermischung unserer Welt der Motor ihrer Kreativität ist.

Patrick Lang und Alessandro Montalbano sind bekannte Bildhauer, die eine technische Vision der Skulptur auf hohem Niveau präsentieren.

Mit Gustavo Viani präsentiert WS Art einen der vielversprechendsten jungen Maler.

YanYan (Schweiz) stammt aus China und hat bereits zahlreiche Gemälde und Buchillustrationen geschaffen. In ihren Bildserien erzählt YanYan ganze Geschichten. Humor, Einfachheit, reine Farben, Schönheit und eine subtile Note in ihren Werken sind der vielseitigen Künstlerin sehr wichtig. Jedes Bild steckt voller überraschender Details und kreativer Ideen, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. YanYan hat ihre Werke bereits erfolgreich in verschiedenen Galerien in der Schweiz, Italien, Österreich, Thailand und China ausgestellt.

Maura Patrizia Zoller (Aarau, Schweiz) lässt in ihren Bildern Farben lebendig werden. Mit spielerischer Leichtigkeit entführt die Künstlerin den Betrachter in eine Welt aus leuchtenden Farben und faszinierenden Formen. Ihre neue Serie „Cirque of Colours“ ist eine Hommage an die Vielfalt und Schönheit der Farben mit einem Hauch von Luxus. In kräftigen Tönen, die sich harmonisch ergänzen und mit goldenen Akzenten versehen, geht Zoller an die Grenzen der Vorstellungskraft. Ihre Werke sind ein Fest für die Sinne und strahlen wie die Künstlerin selbst eine unglaubliche Energie aus.

ALLE AUSSTELLER*INNEN: www.art-zurich.com/2023

Ausführliche Präsentationen: www.fineartdiscovery.com/2023

Veranstaltungsort

Kongresshaus Zürich

Claridenstrasse 1, CH-8002 Zürich

Öffnungszeiten

Freitag, 13. Oktober: 12:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 13. Oktober: 18:00 – 22:00 Uhr (Late Night)

Samstag, 14. Oktober: 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 10:00 – 19:00 Uhr

Eintrittskarten

Tageskarte Fr./Sa./So.: CHF 20.- / 10.-

Late Night: CHF 30.- / Freier Eintritt mit Einladung

Billets an der Kasse oder bei Ticketcorner

(https://www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich)

Anreise

Karte und Infos: www.art-zurich.com/besuchen

Tram Halt Bürkliplatz oder Stockerstrasse

Parkhaus Park Hyatt oder Bleicherweg

Kontakt

E-Mail: info@art-zurich.com

Akkreditierung: www.art-zurich.com/dvip

Kontakt: www.art-zurich.com/kontakt

Pressematerial: www.art-zurich.com/presse

Copyright / Disclaimer: https://art-zurich.com/impressum

