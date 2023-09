25-jähriges Jubiläum der internationalen Kunstmesse Zürich

Die 25. Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH präsentiert vom 13. bis 15. Oktober 2023 im Kongresshaus Zürich aktuelle Gegenwartskunst.

Pressemitteilung und weitere Medieninformationen für Journalist*innen und Blogger*innen

Veranstaltung

ART INTERNATIONAL ZURICH 2023

25. Messe für zeitgenössische Kunst

13. bis 15. Oktober 2023

Kongresshaus Zürich, Schweiz

Medienbereich

Pressemappe und Medienressourcen: www.art-zurich.com/presse

Pressefotos zur Veröffentlichung: www.art-zurich.com/pressebilder

Pressemitteilung: www.art-zurich.com/pressetext

Poster, Banner und Anzeigenvorlagen: www.art-zurich.com/logo

Über die Messe

Die Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH findet dieses Jahr zum 25. Mal in Folge statt. Die internationale Kunstmesse präsentiert zeitgenössische Kunst aller Stilrichtungen im zentral gelegenen Kongresshaus Zürich.

Die Messe bietet ein breites Spektrum an zeitgenössischer Kunst in unterschiedlichen Formaten und Preisklassen. Durch die Beteiligung internationaler Galerien und Künstler bietet die Vielfalt der ausgestellten Werke die Möglichkeit, neue künstlerische Stimmen aus verschiedenen Kulturräumen zu entdecken.

Die Messe legt großen Wert auf die persönliche Begegnung und den Austausch zwischen Künstlern, Händlern und Besuchern. Werkgespräche mit den Künstlern an den Messeständen bieten die einmalige Gelegenheit, mehr über die Kunstwerke und den Schaffensprozess der Künstler zu erfahren.

Die ART INTERNATIONAL ZURICH 2023 verspricht ein spannendes und vielfältiges Kunsterlebnis und die Gelegenheit, zeitgenössische Kunst in all ihren Formen zu geniessen und zu entdecken.

Aussteller 2023

Liste der Aussteller: www.art-zurich.com/2023

Texte über die Aussteller: www.art-zurich.com/aussteller

Ausführliche Präsentationen der Aussteller: www.fineartdiscovery.com

Messekatalog: www.art-zurich.com/katalog

Veranstaltungsort

Kongresshaus Zürich

Claridenstrasse 1, CH-8002 Zürich

Öffnungszeiten

Freitag, 13. Oktober: 12:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 13. Oktober: 18:00 – 22:00 Uhr (Late Night)

Samstag, 14. Oktober: 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 10:00 – 19:00 Uhr

Eintrittskarten

Tageskarte Fr./Sa./So.: CHF 20.- / 10.-

Late Night: CHF 30.- / Freier Eintritt mit Einladung

Billets an der Kasse oder bei Ticketcorner

(https://www.ticketcorner.ch/artist/art-international-zurich)

Anreise

Karte und Infos: www.art-zurich.com/besuchen

Tram Halt Bürkliplatz oder Stockerstrasse

Parkhaus Park Hyatt oder Bleicherweg

Kontakt

E-Mail: info@art-zurich.com

Akkreditierung: www.art-zurich.com/dvip

Kontakt: www.art-zurich.com/kontakt

Gerne senden wir Ihnen die aktuellen Presseinformationen. Schreiben Sie uns an: media@art-zurich.com

BBIFA.com – Swiss Art Fairs and Exhibitions | ArtInfos.net Swiss Event Services

Office: BB International Fine Arts GmbH, Churerstrasse 160b, CH-8808 Pfäffikon, Schweiz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage www.art-zurich.com auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit dem Wartungsplaner die Risiken in der Instandhaltung vermindern Zünftiges Oktoberfest in Wolfsburgs Innenstadt