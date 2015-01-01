Kunstsammlung unterm Hammer bei auktionszentrum.de

Kunst & Varia in Auktion

Am 17. Januar 2026 versteigert AUKTIONSZENTRUM.de teils ab 1EUR alle Einzelstücke einer Kunstsammlung – ein attraktives Angebot für Kunstliebhaber, Sammler, Galeristen und Händler.

Bei der Auktion kommen zahlreiche Werke renommierter Künstler unter den Hammer, darunter Arbeiten von Hans Arp, Otto Dix, Carsten Nicolai, Horst Janssen, Willi Sitte, Harald Metzkes, Tatjana Doll, Eduard Bargheer, Clemens Gröszer, Wolfgang Peuker, Frank Ruddigkeit, Joachim Böttcher, Erich Franke, Hans Scheuerecker, Max Uhlig, Hans Scheib, Gerhard Eichhorn, Karl Heinz Schmidt, Hans Vent, Olga Maslo, Richard Otto Voigt, Klaus Süß, Angela Hempel, Lydia Thomas, Martin Mannig, Markus Henning und Chris Hinze.

Die Sammlung umfasst eine breite Palette an Stilen und Epochen – eine hervorragende Einkaufsmöglichkeiten für Kunstinteressierte, welche ab sofort Vorgebote unter bid.AUKTIONSZENTRUM.de abgeben können.

Auch der Rest des Haushalts kommt gößtenteils ab 1EUR unter den Hammer z.B. eine Einbauküche, Küchengeräte, Geschirr, Besteck, ein WMF Kaffeevollautomat, Deko-Objekte wie Bronzen und Skulpturen, ein Fahrrad, eine Sony Digitalkamera, etliche Vasen, seltener Rotwein, Uhren, Heimtrainer Sportgeräte wie ein Rudergerät und ein Spinning Bike, sowie Möbel wie Schränke und Sessel.

Die Auktion endet am 17.01.2026; weitere Informationen zu den Objekten, Katalog und Ablauf sind auf der Plattform einsehbar.

Weitere Versteigerungen sind z.B. eine Tischlerei aus einem Nachlass, ein Donald Duck Gemälde von Reza Taler und PV/Solar-Wechselrichter in großen Mengen einzeln, sowohl als auch Pallettenweise.

So müsste also für jeden etwas dabei sein und für Musikliebhaber folgt im März die Auflösung der möglicherweise größten Beatles-Sammlung.

