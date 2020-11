Kupfer als essenzieller Rohstoff

Kupfer ist eines der bedeutendsten Industriemetalle und Kupfergesellschaften sind immer ein attraktives Investment.

Die Analysten der Schweizer Großbank UBS bringen es auf den Punkt: Sie haben das Kursziel des größten börsennotierten Kupferproduzenten Freeport McMoRan angehoben. Dieser legte zwar ein durch das Corona-Tohuwabohu in Mitleidenschaft gezogenes Ergebnis für das dritte Quartal 2020 vor. Doch die Aussichten für das nächste und übernächste Jahr sind sehr gut, so UBS.

Die Argumente, dass Kupfer ein extrem interessantes Metall und damit eine sehr aussichtsreiche Anlage sein sollte, treffen unterstützend auf viele Unternehmen mit Kupferprojekten zu.

Die Schweizer Börsenspezialisten geben insbesondere drei Punkte an, warum sie so bullisch für Kupfer sind. Als erstes gehen sie von einer Steigerung der chinesischen Baufertigstellungen im nächsten Jahr aus. Diese Phase ist besonders kupferintensiv wegen Kabelverlegungen und ähnlichem. Als zweites werden die chinesischen Investitionen in die Stromversorgungsinfrastruktur um zwei Prozent angehoben, was über Spezialanleihen in einer Größenordnung von mehr als drei Billionen Yuan finanziert wird, von denen aktuell sogar noch rund 20 Prozent an möglichem Investitionsvolumen ausständig sind.

Drittens erwarten die UBS-Analysten, dass sich auch das weltweite Wachstum außerhalb Chinas von dem niedrigen Corona geschädigten Niveau erholen wird.

Die Kupfernachfrage dürfte somit den Preis des rötlichen Industriemetalls unterstützen. Dies kommt wiederum Kupfergesellschaften wie Copper Mountain Mining und Filo Mining zugute und wird das Investoreninteresse auf sie lenken.

Copper Mountain – https://www.youtube.com/watch?v=M_jTacNojbs&t=15s – besitzt zu 75 Prozent das gleichnamige Kupferprojekt in British Columbia. Die Produktion soll in den nächsten Jahren von derzeit 90 Millionen jährlich auf 120 Millionen Pfund Kupferäquivalent pro Jahr anwachsen.

Filo Mining – https://www.youtube.com/watch?v=LAONbllnznc&t=9s -, ein Mitglied der Lundin-Gruppe, entwickelt die Filo del Sol Kupfer-Gold-Silber-Liegenschaft. Gelegen in Chile/Argentinien soll die Lagerstätte mithilfe von Diamantbohranlagen erweitert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Montain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Filo Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/filo-mining-corp/ -).

