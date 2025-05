Kupfer für eine neue nachhaltigere Welt

Der Elektrifizierung, der Elektromobilität und den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft.

Elektrische Systeme enthalten fast immer Kupferleitungen und -kabel. Stromnetze, Solaranlagen und Windturbinen enthalten das rötliche Metall, ebenso wie es in Elektrofahrzeugen stark vertreten ist. In Schnell- und Ultraladestationen sorgt Kupfer für eine effiziente und sichere Stromübertragung. Auch neue Technologien kommen oft nicht ohne das Metall aus. So stehen etwa in Berlin hunderte Straßenlaternen (sie heißen „Heinz“), an denen Elektroautos aufgeladen werden können. Dieses Beispiel zeigt, wie Installationskosten verringert und Platz gespart werden kann. So können auch Fahrer, die zuhause keine Photovoltaikanlage und keine Wallbox besitzen, ihr umweltfreundliches Auto mit Strom versorgen. Auch bei der Integration von Ladestationen in Bordsteinen ist Kupfer verbaut. Die Praktikabilität wurde ein Jahr lang in Köln getestet. Und das Ergebnis war positiv. Die vier Ladebordsteine wurden für mehr als 2.800 Ladevorgänge genutzt und sie trotzten jeder Witterung. Aus dem Test wurde nun ein Regelbetrieb.

Von Vorteil ist, dass die Ladestation im Bordstein integriert ist, man direkt am Fahrbahnrand laden kann und der Gehsteig nicht beeinträchtigt wird. So wird das Laden eines E-Autos einfacher. Auch große Geschäfte oder Shopping-Center bieten zunehmend Lademöglichkeiten an. Auch das Reisen wird CO2-ärmer. Elektrobusse fahren bereits seit Jahren und nun schickt ein großer europäischer Hersteller einen vollelektrischen Reisebus los. Er besitzt eine Reichweite von immerhin 650 Kilometern. Bei all diesen Entwicklungen ist Kupfer immer mit dabei. Und mit zunehmender Verwendung von Kupfer sollte sich das auch preislich für das Metall auswirken. Gleiches gilt für Bergbaubetriebe, die Kupfer in ihren Projekten besitzen.

Dazu gehört Arizona Sonoran Copper – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -. Das Unternehmen entwickelt die Projekte Cactus und Parks/Salyer in Arizona. Im zweiten Halbjahr 2025 wird es eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung geben.

In Chile und Argentinien besitzt Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – Projekte. Das Flaggschiffprojekt ist dabei das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

