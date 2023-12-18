Kupfer – jetzt ein kritisches Metall in den USA

Es sind fundamentale Faktoren, die für höhere Kupferpreise sprechen. Und Kupfer besitzt jetzt den Status eines kritischen Metalls.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Axo Copper Corp. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.11.2025, 11:58 Uhr Zürich/Berlin ·

Knapp 9.000 US-Dollar kostete die Tonne Kupfer vor einem Jahr. Bei etwas mehr als 11.000 US-Dollar markierte eine Tonne des rötlichen Metalls im Oktober einen Rekordpreis. Heute bei knapp 10.800 US-Dollar je Tonne Kupfer fragt man sich, wohin der Preis wohl geht. Nach dem Rekordhoch kam es zu einer normalen Korrektur. Denn besondere Angebotssorgen haben sich nicht manifestiert. Auch wenn Chinas Kupfererz-Importe im September und Oktober rückläufig waren, so waren sie doch immer noch auf einem hohen Niveau, nämlich zirka sieben Prozent über dem Niveau vom Vorjahr.

Die chinesische Kupferproduktion ist also aktuell hoch und wenn dies so bleibt, sollte der Kupferpreis gut unterstützt sein. Allerdings gibt es auch Unsicherheiten durch globale Handels- und Wirtschaftsentwicklungen, die für kurzfristige Schwankungen sorgen könnten. Positiv waren sicher die Annäherungen zwischen den USA und China in Sachen Handelsstreitigkeiten. China stellt seine Exportbeschränkungen von Seltenen Erden für ein Jahr zurück. Dafür sollen die vom US-Präsidenten Trump angekündigten Zölle auf chinesische Waren für rund ein Jahr ausgesetzt werden.

Das Angebotsdefizit scheint sich derzeit aber wieder abzuschwächen, denn das Kupfer-Schwergewicht Codelco prognostiziert für 2026 eine höhere Produktion. Und in Indonesien hat Freeport-McMoRan nach einem Minenunfall die Produktion wieder gestartet. Auf der Nachfrageseite steht der wachsende Bedarf durch grüne Technologien. Und das U.S. Geological Survey hat gerade Kupfer offiziell als kritisches Metall für die nationale Sicherheit eingestuft. Damit steht Kupfer auf der gleichen Stufe wie Lithium, Antimon oder Wolfram.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung, einfacher Tagebaubetrieb ist möglich, 22 Jahre Lebensdauer sind prognostiziert.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Quellen:

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/usa-china-zusatzzoelle-100.html;

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20133407-uran-liste-usa-erklaeren-kupfer-silber-kritischen-mineralien

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Herbst der Reformen“? – Der Wirtschaftskreis Mitte e.V. sorgt sich um die wirtschaftspolitische Lage