Kupfer und Nickel für die Energiewende

Batterien brauchen Kupfer und Nickel, Elektroautos brauchen Lithium und Kobalt.

Der Bedarf an Metallen wächst, während gleichzeitig die Ressourcen weltweit sich verknappen. Beim Nickel sind die Lagerbestände deutlich gesunken. Dem plant die Londoner Metallbörse nun mit einem Aktionsplan entgegenzuwirken, der Nickelhandel soll gestärkt werden. Weitere Nickelformen, wie etwa grobes Nickelpulver sollen hinterlegt werden dürfen. Zudem soll ein Handelsplatz für Nickelzwischenprodukte wie zum Beispiel Nickelsulfat, entstehen. Der weltweit wichtigste Nickelproduzent ist Indonesien, das Land sorgt nun für 48 Prozent (im Vorjahr 38 Prozent) des weltweiten Nickelangebots. Dabei steht Indonesien vor der Herausforderung seine Produktion nachhaltiger zu gestalten. Auf den Philippinen, auch einem wichtigen Nickel-Produktionsland, ist die Produktion um rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.

Beim Kupfer war die Minenförderung Anfang 2023 im zweitwichtigsten Land, in Peru, schwach. Denn politische Querelen sorgten für Verkehrsbehinderungen und damit für eine um 20 Prozent geringere Kupferproduktion als im Vorjahr. Das meiste Kupfer kommt aus Chile. Schätzungen gehen davon aus, dass in rund drei Jahren die Nachfrage nach Kobalt um 70 Prozent steigen wird. Die größten Kobaltreserven besitzt immer noch mit Abstand der Kongo, was Politik und Abbau betrifft, ein schwieriges Pflaster. Da ist es kein Wunder, dass immer das Thema Rohstoffe aus der Tiefsee auftaucht. Denn Manganknollen dort enthalten Stoffe, die die Hersteller von Elektrofahrzeugen brauchen. Heute kümmern sich Gesellschaften wie die Canada Nickel Company oder Hannan Metals um die benötigten Rohstoffe.

Im Crawford-Projekt der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in Ontario gibt es Nickel und Kobalt.

Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ – besitzt in Peru das vielversprechende San Martin Kupfer-Silber-Projekt. Weitere Projekte mit Kupfer, Gold, Silber und Zink gehören zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Luftfracht.Global“ treibt den Handel zwischen Mexiko und Deutschland voran