Kupfer und Nickel für die Zukunft

Einerseits wirken Rezessionsängste, andererseits ist bei der Elektromobilität und den erneuerbaren Energien die Nachfrage stark.

Kupfer scheint sich preislich zu erholen. Nicht so zuträglich sind die Rezessionssorgen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die modernen Technologien für einen immensen Kupferbedarf sorgen werden. In China ist die Nachfrage nach Kupfer aus der Baubranche gerade eher enttäuschend. Doch könnte dies die Regierung veranlassen die Stimulierungsmaßnahmen zu verstärken. Dann wären mehr Investitionen und damit mehr Nachfrage nach Industriemetallen zu erwarten. Nicht nur Kupfer, auch Nickel ist einer der wichtigsten Rohstoffe für die Energiewende und auch für die Elektroautos. Ein wichtiges Nickel-Produktionsland ist Russland, besonders was hochwertiges Nickel angeht, das für die E-Auto-Batterien nötig ist. Und hier drohen Exportbeschränkungen.

Würde Moskau den Nickelexport beschränken, würde dies die europäische Industrie hart treffen – und den Preis in die Höhe treiben. Die EU importiert rund 40 Prozent des hochwertigen Nickels aus Russland. Zwar steigt das Nickelangebot im wichtigen Produzentenland Indonesien, dennoch wird aufgrund der starken Nachfrage spätestens ab 2027 von vielen mit einem Nickeldefizit gerechnet.

Denn die Elektromobilität befindet sich weiterhin auf einem Siegeszug. Für das laufende Jahr wird mit zirka 14 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen gerechnet, damit 35 Prozent mehr als in 2022. Damit wären 18 Prozent der verkauften Fahrzeuge elektrisch, während diese im Jahr 2020 nur vier Prozent ausmachten. In 2022 war in China fast jedes dritte verkaufte Auto elektrisch angetrieben. Und in Deutschland waren fast 44 Prozent aller in den ersten drei Monaten neu zugelassenen Pkws mit einem alternativen Antrieb ausgestattet.

Nickel, zudem Kobalt, besitzt die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/canada-nickel-neuentdeckung-mit-mit-hoeherem-carbon-capture-potenzial-als-crawford/ -. Flaggschiffprojekt ist das Crawford-Projekt in Ontario.

Kupfer und Silber gibt es im San Martin-Projekt von Hannan Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-karora-resources-hannan-metals-oceanagold-und-victoria-gold/ -. Dazu kommen weitere Projekte mit Gold, Silber, Kupfer und Zink.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

