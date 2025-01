Kupfer wird knapp – gut für Unternehmen mit Kupfer

Kupfer ist eines der wichtigsten Bestandteile der Energiewende. Prognosen gehen von höheren Kupferpreisen aus.

Die weltweit benötigte Menge Kupfer wird immer größer. Ohne Kabel und Batterien geht es nun mal nicht. Dabei sind die Neuentdeckungen von Kupfervorkommen eher spärlich. Zudem gehen die Kupfergehalte zurück, während gleichzeitig der Kupferabbau immer teurer wird. So verwundert es nicht, wenn so manches Bergbauunternehmen, so wie etwa Barrick Gold, auch in risikoreicheren Gegenden sein Glück sucht. Wenn die Netto-Null-Wirtschaft einmal Realität werden sollte, dann wird der Rohstoffbedarf vermutlich sinken. Zuvor jedoch sind Milliarden Tonnen von Metallen notwendig, um die nötige Infrastruktur zu schaffen. Ob Windkraftanlagen oder die Elektromobilität, diese Bereiche verschlingen mehr Kupfer als die herkömmlichen Vorläufer.

Nicht nur die Stromerzeugung und die Fahrzeuge sollen CO2-ärmer werden, ein bedeutender Verursacher von Emissionen ist die Industrie. Die Zement- und Stahlproduktion etwa verursacht rund fünfmal so viel Emissionen wie die Luftfahrt. Die Dekarbonisierung der Schwerindustrie wird noch Einiges abfordern, denn sie ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Beim Kupfer ist immer der größte Verbraucher China im Blick. Nach eigenen Angaben wuchs die Wirtschaft dort um immerhin fünf Prozent. Auch wurden gegen Ende 2024 massiv Konjunkturprogramme gestartet, um die Wirtschaft zu unterstützen. Bei den Ausfuhren konnte das Reich der Mitte nominal sogar einen neuen Rekordwert einfahren. Die Importe Chinas beim unverarbeiteten Kupfer erreichten im Dezember letzten Jahres ein 13-Monats-Hoch. Die Nachfrage scheint also wieder zuzulegen.

Kupfer im Boden besitzt beispielsweise Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ -, aktiv in Chile und Argentinien. Besonders glänzt dabei das Kuper-Projekt Filo Sur im Vicuña-Distrikt (Argentinien).

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Projekt Cabaçal glänzt mit einer sehr guten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

