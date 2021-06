kurzgeschichtet – Einprägsame und überraschende Alltagsgeschichten

Anita Koschorrek-Müller wandert in „kurzgeschichtet“ auf der Grenze zwischen dem Möglichen und Unmöglichen.

Das neue Buch von Anita Koschorrek-Müller, „kurzgeschichtet“, enthält eine bunte Sammlung von Geschichten, in denen es an Abwechslung auf keinen Fall mangelt. Mögliches, aber auch Unmögliches wird darin in Worte gefasst. Koschorrek-Müller präsentiert Geschichten über die Tücken des Alltäglichen und Geschehnisse, die eigentlich undenkbar sind, aber trotzdem geschehen. Die Autorin beobachtet Dinge, die andere Menschen vielleicht übersehen oder gar bewusst ignorieren, weil sie denken, dass diese kleinen Dinge keiner Aufmerksamkeit wert sind. Die Autorin jedoch hört genau hin und wagt auch schon mal den Blick in fremder Leute Kleiderschrank. Manches könnte so passiert sein, möglicherweise entspringt es aber auch einer blühenden Fantasie.

Beim Lesen der Geschichten in der Sammlung „kurzgeschichtet“ von Anita Koschorrek-Müller kommt keine Langeweile auf. Die Zeit verfliegt und man möchte nach dem Beenden einer Geschichte unbedingt noch eine weitere anfangen, bis man überrascht am Ende der Sammlung angekommen ist. Ideal ist die Sammlung auch für Menschen, die nach kurzen und knackigen Texten für die kleinen Lesepausen zwischendurch suchen, wie z.B. für das Wartezimmer beim Arzt, die Busfahrt zur Arbeit oder Uni, oder einfach nur so zwischendurch. „kurzgeschichtet“ bietet wunderbar beobachtete kleine Momentaufnahmen mit hohem Unterhaltungswert.

„kurzgeschichtet" von Anita Koschorrek-Müller ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26797-8 zu bestellen.

