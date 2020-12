Kurzweiliges und effektives eBook für Mamas und Papas

München, 11.11.2020 Mit dem brandneuen eBook bietet der Münchner Personal Trainer und Dreifache-Papa Andreas Breitbart ein eBook, das sich voll auf die Bedürfnisse von Eltern konzentriert.

Dreifach-Papa entwickelt eBook für den stressigen Elternalltag

Die Vision des Power eBooks ist es, Eltern zu mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Glück zu verhelfen. Während des 1. Shutdowns musste Andreas Breitbart sein Personal Training Konzept komplett überdenken und stellte daher die Weichen rechtzeitig für eine Digitalisierung seines Unternehmens. Doch war das offensichtlich nicht genug: Er merkte, wie viele Eltern in dieser Zeit auf sich alleine gestellt waren, nicht wussten, wie sie Freiräume für sich selbst schaffen, Sport treiben oder sich unkompliziert und gesund mit der Familie ernähren sollen. Da Andreas Breitbart mit seinem 1:1 online Personal Training jedoch nicht alle betroffenen Eltern erreichen konnte, entstand die Idee, ein digitales Produkt (eBook) speziell für den Alltag von Eltern zu entwerfen. Als Dreifach-Papa kennt er die Probleme vieler Eltern.

„Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn du weit kommen willst, geh mit anderen.“ (afrikanisches Sprichwort)

21 Impulse für Power Eltern

Im eBook erhalten Eltern Impulse, die sie in ihren stressigen Alltag ohne Mühe integrieren können. In der ersten Woche gibt es gleich 7 nützliche Impuls zum Thema „gesunde Lebensweise“. In den nächsten Wochen fügen sich weitere Impulse dann zusammen. So entstehen nach und nach gesunde Routinen, die von allen Mamas und Papas einfach und effektiv umgesetzt werden können. Es sind keine stundenlangen Lektüren im Abendstudium notwendig. Denn dafür bleibt im Elternalltag keine Zeit. Das eBook dient als Nachschlagewerk und soll Eltern dabei unterstützen gesünder und damit glücklicher zu werden. Ganz ohne Schnick-Schnack.

Über Power Eltern

Power Eltern, mit Sitz in Thalkirchen in München, wurde 2020 von Dreifach-Papa Andreas Breitbart gegründet. Es ist das erste eBook dieser Art. Ohne viel Schnick Schnack, sondern mit einfachen Impulsen für jede Mama und Papa. Weitere Informationen im Internet unter https://powereltern.club

Pressekontakt:

Andreas Breitbart – PowerPapaX3

Herr Andreas Breitbart

Höllriegelskreuther Straße 3

81379 München

fon ..: 01777999185

web ..: https://powereltern.club

email : powereltern@gmail.com

