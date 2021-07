Kuss einer Schlange – Autobiographischer & sinnlicher Roman

Ein Mann macht in Henning Jasons „Kuss einer Schlange“ gefährliche, romantische und schreckliche Erfahrungen – mit und ohne Frauen.

Als junger Mann wanderte Christian aus ins südliche Afrika. Er lässt eine einfache aber wechselhafte Kindheit und Jugendzeit hinter sich. In seiner Ehe mit Diana reift er zum Mann. Nach erlebnisreichen Jahren wagen Beide die teilweise gefährliche Rückkehr auf dem Landwege durch afrikanische Länder im Umbruch. Nach einer langen Eingewöhnungszeit folgt leider die traurige Scheidung. Um die Trauer zu überwinden stürzt Christian sich in eine Vielzahl sinnlicher Abenteuer. Er befreit sich daraus und lernt Carina kennen. Doch hat sich sein Schicksal damit zum Besseren gewendet oder ist diese Beziehung der Beginn eines erschreckenden Endes?

Die Geschichte „Kuss einer Schlange“ wird stark von den Erinnerungen des Autors Henning Jason an seine Zeit in Afrika geprägt. Er hat lange Jahre in Afrika gelebt, und knapp 80 Länder auf dem Erdball bereist. Afrika hat er auf einer Süd-Nord Durchquerung intensiv kennengelernt. In früheren Jahren wurden bereits Reiseberichte von ihm in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Im letzten Jahrzehnt weilte er häufig in Asien und unternahm einige Fahrradtouren innerhalb Europas. Während der Flüchtlingskrise war er als freiwilliger Helfer tätig. Jetzt hat er seine Liebe zum Schreiben wieder entdeckt. Dieser Roman ist seine Erstveröffentlichung.

„Kuss einer Schlange“ von Henning Jason ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31681-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

