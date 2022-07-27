Kutcho Copper grenzt mehrere Bohrziele unweit der Ressource für das Explorationsprogramm 2026 ab

Vancouver, B.C., 17. Februar 2026 / IRW-Press / Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) (Kutcho Copper oder das Unternehmen) freut sich, zwei bedeutende Bohrziele in der Nähe der Ressource auf seinem in der Machbarkeitsphase befindlichen hochgradigen Kupfer-Zink-Entwicklungsprojekt (das Projekt) im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia hervorzuheben.

Vince Sorace, President und CEO von Kutcho Copper, sagt dazu: Die zahlreichen vorrangigen Bohrziele in der Nähe der Ressource bieten uns die Chance, unser Ziel voranzutreiben, nämlich die bedeutende Erweiterung unserer aktuellen Ressource durch die Exploration. Die Ziele Hamburger und The Gap bieten zusammen sehr aussichtsreiche geophysikalische und geologisch eingegrenzte Zielzonen auf mehr als 4 km2, die im Rahmen unseres Bohrprogramms 2026 erprobt werden sollen. Mit diesen Zielen könnte der Umfang und der Wert des Projekts Kutcho deutlich vergrößert werden.

Mehrere unerprobte VMS-Ziele in 5 km Umkreis der definierten Ressourcen

– Der höffige, nahezu ebene Time Horizon Kutcho erstreckt sich über 12 km entlang des Streichens und umfasst die Ziele Hamburger und The Gap. Es handelt sich dabei um unerprobte Anomalien mit hoher ZTEM-Leitfähigkeit unweit der bekannten Mineralisierung, die sich zudem auf geologische, magnetische und seismische Daten bis in 850 m Tiefe stützen.

– Das VMS-Zielgebiet Hamburger erstreckt sich über 2,8 km2, mehr als das Zweifache der Fläche der definierten Mineralressource in der Lagerstätte Main.

– Das VMS-Ziel The Gap deckt eine Fläche von 1,3 km2 an einem Punkt ab, an dem zwei wichtige leitfähige Trends zusammenfließen.

– Alle Ziele unweit der Ressource wurden entweder noch nie oder nur unzureichend anhand von Bohrungen erprobt.

KCExploration_Kutcho_de_Prcom.001

Abbildung 1: Geologisch eingegrenzte Anomalie mit hoher ZTEM-Leitfähigkeit im Time Horizon Kutcho in Draufsicht, der die bekannten Ressourcenlinsen und die Ziele in der Nähe der Ressource umfasst.

KCExploration_Kutcho_de_Prcom.002

Abbildung 2: Isometrische Ansicht mit der Topografie, dem Time Horizon Kutcho, der ZTEM-Leitfähigkeit, den bekannten Ressourcen sowie den historischen und geplanten Bohrungen, Blickrichtung Südwesten.

Hamburger – das größte unerprobte ZTEM-Ziel

Hamburger ist ein großes vorrangiges Zielgebiet, das sich über mehr als 2,8 km2 erstreckt – mehr als das Zweifache der Fläche der aktuellen bekannten Mineralressource in der Hauptlagerstätte. Die geologischen Indikatoren lassen Raum für Explorationsziele mehrerer Typen, unter anderem nach unten verworfene oder parallele Mineralisierungstrends, die noch nicht mittels Bohrungen untersucht worden sind.

Entgegen der Fallrichtung (Up-Dip) des Ziels Hamburger, das eine hohe ZTEM-Leitfähigkeit aufweist, wurden in vier historischen Bohrlöchern die Gesteine des Time Horizons Kutcho, bestehend aus Lapillituff mit Kieselerde-Pyrit-Alteration, durchteuft. Im Rahmen des Projekts weist diese Kombination von Gesteinstyp und Alteration auf die Nähe zu einer VMS-Mineralisierung hin.

Unmittelbar westlich und außerhalb des durch ein ZTEM-Leitfähigkeitsmodell eingegrenzten Ziels durchschnitt das historische Bohrloch E062 die Gesteine des Time Horizons Kutcho, wobei stark anomale Werte von 0,227 % Cu und 1,07 % Zn auf 1,9 m ermittelt wurden. In produktiven VMS-Systemen können anomale Ergebnisse dieser Art innerhalb von 50 bis 100 Metern Entfernung von einer bedeutenden und möglicherweise wirtschaftlichen Massivsulfidmineralisierung auftreten.

Das Unternehmen beabsichtigt, 2026 drei weit auseinander liegende Bohrlöcher niederzubringen, die darauf ausgerichtet sind, die mächtigsten Bereiche mit hoher ZTEM-Leitfähigkeit, die sich mit den Zonen mit der höchsten Inversionswahrscheinlichkeit und Erhebungen im Paläo-Grundgestein überschneiden, zu durchteufen.

KCExploration_Kutcho_de_Prcom.003

Abbildung 3: Isometrische Ansicht des VMS-Ziels Hamburger mit der Topografie, dem Time Horizon Kutcho, der ZTEM-Leitfähigkeit, den bekannten Ressourcen sowie den historischen und geplanten Bohrungen, Blickrichtung Westsüdwesten.

The Gap – ein großes vorrangiges Zielgebiet mit mehr als 1,3 km2 Fläche am Kreuzungspunkt verschiedener Trends

Im Zielgebiet The Gap fließen zwei wichtige Leitfähigkeitstrends zusammen. Die Kreuzung dieser Trends gilt als ein möglicher Schwerpunkt für eine VMS-Mineralisierung. Der zweite Trend könnte eine Verbindung zwischen den Lagerstätten Main und Sumac im Herzen von The Gap offenbaren. Das Zielgebiet The Gap grenzt im Westen an die Lagerstätte Main. Die tiefsten Bohrungen am westlichen Ende der Lagerstätte Main weisen auf die Kontinuität der Mineralisierung in Streichrichtung gen Westen hin. Dieser Trend wurde noch nicht anhand von Bohrungen abgegrenzt.

Das ZTEM-Leitfähigkeitsziel The Gap wurde in spärlichen historischen Bohrungen durchteuft. Die historischen Bohrungen wiesen positive Anzeichen auf eine VMS-Mineralisierung wie eine Karbonatalteration und Abschnitte einer Pyritmineralisierung über bis zu 15 m (Bohrloch K022) auf.

Im Jahr 1976 wurde der entgegen der Einfallrichtung liegende Randbereich des Ziels The Gap von zwei Bohrlöchern in 250 m Entfernung voneinander durchteuft. Die Bohrlöcher durchteuften den Zielbereich des Leitfähigkeitsmodells und den Time Horizon Kutcho, der Bohrkern wurde jedoch nicht beprobt oder aufbewahrt. In den Bohrlöchern wurde sulfidischer Schiefer unter einer ausgeprägten Dolomit-/Karbonatalteration durchschnitten, was auf die Nähe zu einer VMS-Mineralisierung deutet. Ein Bohrloch, K022 (1976), enthielt einen Abschnitt von 15 m mit pyritischer Alteration im Time Horizon Kutcho und innerhalb des ZTEM-Leitfähigkeitsmodells in 284 m Bohrlochtiefe, wobei ein anomaler Höchstwert von 600 ppm Kupfer von 297,3 bis 299,6 m ermittelt werden konnte. Anomale Gehalte dieser Art in nahegelegenen Bohrungen sind insofern vielversprechend, als eine bedeutende und möglicherweise wirtschaftliche Massivsulfidmineralisierung mit dem Leitfähigkeitsziel übereinstimmen könnte.

Die historischen Bohrungen legen nahe, dass sich die Alteration in Verbindung mit der Lagerstätte Main entlang des Streichens der bekannten Mineralisierung fortsetzt. Das eingegrenzte ZTEM-Leitfähigkeitsmodell liefert Schwerpunktgebiete für gezielte Bohrungen, in denen das Auftreten einer Sulfidmineralisierung wahrscheinlicher ist.

Für 2026 sind zwei Bohrlöcher in 860 m Entfernung zueinander geplant, um die Leitfähigkeitstrends im jeweiligen Bereich mit dem höchsten Konfidenzniveau des Modells zu erproben.

KCExploration_Kutcho_de_Prcom.004

Abbildung 4: Isometrische Ansicht des VMS-Ziels The Gap mit der Topografie, dem Time Horizon Kutcho, der ZTEM-Leitfähigkeit, den bekannten Ressourcen sowie den historischen und geplanten Bohrungen, Blickrichtung Südwesten.

Explorationsprogramm 2026

Das Unternehmen will die Zielgebiete Hamburger und The Gap 2026 anhand von Bohrungen erproben. Es sind sechs Bohrlöcher zur Untersuchung dieser zwei Ziele geplant. In jedem dieser Bohrlöcher soll eine EM-Vermessung erfolgen, die die EM-Stärke bestätigen und die Verfeinerung der Zielausrichtung ermöglichen soll. Details zu weiteren Bohrzielen werden in bevorstehenden Mitteilungen bereitgestellt.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Andrew Sharp, P.Eng BC (Lizenz-Nr. 47907), FAusIMM, Chief Operating Officer von Kutcho Copper Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Anmerkungen:

– Regionale und nahegelegene Explorationsziele gelten als im Frühstadium befindliche Explorationsziele, die keine Mineralressourcen im Sinne von NI 43-101 enthalten. Es wurden noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource für die offengelegten Ziele zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass diese Ziele als Mineralressource abgegrenzt werden.

– Die Abkürzung ZTEM (Z-Axis Tipper Electromagnetic) bezieht sich auf eine geophysikalische Technik, bei der natürliche Erdströme genutzt werden, um die dreidimensionale Verteilung des scheinbaren Widerstands in Tiefen von mehr als einem Kilometer unter der Oberfläche abzubilden.

– Die Abkürzung VTEM (Versatile Time-Domain Electromagnetic) bezieht sich auf eine Technik, die sich zur Erkennung und Unterscheidung von moderaten bis ausgezeichneten Leitern eignet.

– Die elektrische Leitfähigkeit könnte auf das Vorkommen einer Mineralisierung von wirtschaftlicher Bedeutung hinweisen, aber auch auf eine Reihe anderer Möglichkeiten wie elektrisch leitfähige Schlammsteine, Alteration und eine Mineralisierung wie Pyrit.

Über Kutcho Copper

Kutcho Copper Corp. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen, das sich auf den Ausbau und die Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert. Das Unternehmen ist der sozialen Verantwortung und den höchsten Umweltstandards verpflichtet und hat vor Kurzem eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Kutcho durchgeführt und treibt das Genehmigungsverfahren voran, um zu einer positiven Bauentscheidung zu gelangen.

Vince Sorace

President & CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie vorantreiben, Risikominderung, umsetzen, berücksichtigen, wertsteigernd, plant, überzeugend, glaubt, beabsichtigt, potenziell, Wertschöpfungsmöglichkeiten, Wertschöpfungspotenzial, Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Kutcho Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Aussagen und Informationen in Bezug auf die Machbarkeitsstudie, die Finanzierung, den Zeitpunkt und die Ergebnisse der geplanten Explorationsprogramme; die Fähigkeit des Unternehmens, die vermuteten Mineralressourcen in höhere Kategorien und letztendlich zu Mineralreserven hochzustufen; das Ergebnis der potenziellen Optimierungen und Möglichkeiten, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie und im Anschluss daran identifiziert wurden; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen aus den Konzessionsverträgen zu finanzieren, seine Mineralpachtverträge und -konzessionen aufrechtzuerhalten, das Projekt Kutcho zu erkunden und zu entwickeln, und allgemeine Betriebskapitalzwecke zu decken; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit Mineralexplorations- und Bergbauaktivitäten verbunden sind; zukünftige Preise von Kupfer und anderen Metallen; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des Projekts Kutcho erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig in Bezug auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte zu erhalten, einschließlich der Umweltverträglichkeitsprüfung; die Fähigkeit des Unternehmens, Vereinbarungen mit den First Nations zu treffen, die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu monetarisieren; und Änderungen von Umwelt- und sonstigen Gesetzen oder Bestimmungen, die Auswirkungen auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens haben könnten; die Einhaltung von Umweltgesetzen und -bestimmungen; Ansprüche der Ureinwohner und deren Rechte auf Konsultation und Unterbringung; die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und der allgemeine Wettbewerb in der Bergbaubranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kutcho Copper Corp.

Vince Sorace

918, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : vsorace@kutcho.ca

Pressekontakt:

Kutcho Copper Corp.

Vince Sorace

918, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : vsorace@kutcho.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EDV und IT Entsorgung in Schwerin: ProCoReX Europe GmbH optimiert die Datenträgervernichtung Wanderhirten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken