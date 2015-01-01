Labor-Fachhandel.de: Online-Shop für professionelle Laborausstattung

Der Online Shop Labor-Fachhandel bündelt hochwertige Laborwaagen, Mikroskope, Messinstrumente, sowie Laboprausrüstung aller Art in einem gut sortierten Online-Shop. Das Portfolio reicht von hochpräzisen Analysenwaagen über Präzisions- und Feinwaagen bis zu Feuchtebestimmern sowie passendem Zubehör und Datenanbindung. Messgeräte aller Art finden sich im Sortiment. Das Angebot richtet sich an Anwenderinnen und Anwender aus Pharma, Chemie, Lebensmittel, Umwelt, Industrie, Elektronik, Materialwissenschaften, Medizintechnik, Kosmetik sowie Schulen und Hochschulen. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Produktportfolio – Laborwaagen im Überblick

Analysenwaagen

Für ultrafeine Einwaagen und anspruchsvolle Messaufgaben. Typische Ausstattungen: Windschutz, interne oder externe Justage, Stabilitätsfilter, Rezepturfunktionen sowie Schnittstellen zur digitalen Dokumentation (je nach Modell). Ideal für Referenzproben, Standardherstellung, Wirkstoff-Einwaagen und Dichte-/Differenzbestimmungen.

Präzisionswaagen

Universell einsetzbar in Forschung und Produktion. Hohe Wiederholbarkeit, schnelle Stabilisierung, robuste Konstruktion. Funktionen wie Stückzählung, Prozent- und Summenwägung, Statistik sowie Anbindung an PC/LIMS oder Etikettendruck (modellabhängig). Geeignet für Wareneingang, Rezeptur, Fertigungsbegleit- und Endkontrollen.

Feuchtebestimmer

Thermogravimetrische Bestimmung des Feuchtegehalts mit programmierbaren Trocknungsprofilen. Einsatz z. B. in Lebensmittel- und Futtermittelanalytik, Pharma-Hilfsstoffen, Polymer- und Chemikalienprüfung oder bei Wareneingangs-Schnelltests.

Tisch-, Plattform- und Industriewaagen

Für höhere Wägebereiche in Produktion, Lager und QS. Optional mit Zählfunktion, Grenzwertkontrolle, Rampen-/Plattform-Varianten und eichfähigen Ausführungen (je nach Modell und Anforderung). Anwendung in Verpackung, Kommissionierung, Mischerei und Füllmengenkontrolle.

Zubehör und Services

Kalibrier- und Prüfgewichte, Antivibrationstische, Ionisatoren, Windschutze, Drucker, Etiketten, Software-Module und Kabelsätze. Unterstützung bei Auswahl und Konfiguration, damit Geräte in bestehende Prozesse und Dokumentationspflichten integriert werden können.

Mikroskopie & Bildgebung (ergänzendes Portfolio)

Durchlichtmikroskope, Digitalmikroskop-Sets, Externe Beleuchtungseinheiten, Fluoreszenzmikroskope, Inversmikroskope, Metallurgische Mikroskope, Mikroskopkameras, Polarisationsmikroskope, Stereomikroskope, Stereomikroskop-Sets, Stereomikroskop-Zubehör, Videomikroskope für Routine und Ausbildung, optional mit Kamera für Live-Bild, Messfunktionen und Archivierung. Einsatz in Wareneingang, Materialprüfung, Partikel- und Gewebeanalyse sowie in der Lehre.

Messgeräte aller Art

Kraftmessgeräte, Drehmomentmessgeräte, Schichtdickenmessgeräte, Materialdickenmessgeräte, Härteprüfer von Kunststoffen, Härteprüfer von Metallen, Infrarotthermometer, Umwelt und Arbeitssicherheit, Farbmessgeräte, Längenmessgeräte, Federwaagen, Kraftprüfstände und mehr finden Sich im Angebot.

Integration, Qualität und Erweiterbarkeit

Labor-Fachhandel.de legt Wert auf transparente Spezifikationen, kompatibles Zubehör und klare Auswahlkriterien. Geräte sind – je nach Modell – mit gängigen Schnittstellen ausgestattet und unterstützen standardisierte Workflows sowie die revisionssichere Dokumentation. Das Sortiment wird fortlaufend erweitert, um neue Anforderungen in Labor, QS und Produktion zeitnah abzudecken.

Nutzen für Beschaffung und Anwender

Effizienz: Zentrale Beschaffung und abgestimmtes Zubehör reduzieren Aufwand und Schnittstellenrisiken.

Qualität: Präzise, reproduzierbare Ergebnisse durch geeignete Gerätekonzepte und Prüfoptionen.

Prozesssicherheit: Durchdachte Funktionen für Rezeptur, Zählung, Grenzwertprüfung und Dokumentation.

Skalierbarkeit: Von Lehre und Routine bis zum regulierten Umfeld – Lösungen wachsen mit den Anforderungen.

Verfügbarkeit

Das aktuelle Angebot ist online abrufbar unter www.labor-fachhandel.de

