  • Labor-Fachhandel.de: Online-Shop für professionelle Laborausstattung

    Präzisionswaagen, Mikroskope und Messgeräte für Labor, Industrie und Bildung – Labor-Fachhandel.de bietet ein stetig wachsendes Sortiment für Forschung, QS und Produktion.

    BildLabor-Fachhandel.de: Professionelle Laborwaagen und Mikroskope für Forschung, Qualitätskontrolle und Produktion

    Umfassendes Sortiment von Analysenwaagen, über Mikroskope bis hin zu Messgeräten aller Art – vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Laboren und Bildung – Sortiment wird fortlaufend erweitert.

    Der Online Shop Labor-Fachhandel bündelt hochwertige Laborwaagen, Mikroskope, Messinstrumente, sowie Laboprausrüstung aller Art in einem gut sortierten Online-Shop. Das Portfolio reicht von hochpräzisen Analysenwaagen über Präzisions- und Feinwaagen bis zu Feuchtebestimmern sowie passendem Zubehör und Datenanbindung. Messgeräte aller Art finden sich im Sortiment. Das Angebot richtet sich an Anwenderinnen und Anwender aus Pharma, Chemie, Lebensmittel, Umwelt, Industrie, Elektronik, Materialwissenschaften, Medizintechnik, Kosmetik sowie Schulen und Hochschulen. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

    Produktportfolio – Laborwaagen im Überblick

    Analysenwaagen
    Für ultrafeine Einwaagen und anspruchsvolle Messaufgaben. Typische Ausstattungen: Windschutz, interne oder externe Justage, Stabilitätsfilter, Rezepturfunktionen sowie Schnittstellen zur digitalen Dokumentation (je nach Modell). Ideal für Referenzproben, Standardherstellung, Wirkstoff-Einwaagen und Dichte-/Differenzbestimmungen.

    Präzisionswaagen
    Universell einsetzbar in Forschung und Produktion. Hohe Wiederholbarkeit, schnelle Stabilisierung, robuste Konstruktion. Funktionen wie Stückzählung, Prozent- und Summenwägung, Statistik sowie Anbindung an PC/LIMS oder Etikettendruck (modellabhängig). Geeignet für Wareneingang, Rezeptur, Fertigungsbegleit- und Endkontrollen.

    Feuchtebestimmer
    Thermogravimetrische Bestimmung des Feuchtegehalts mit programmierbaren Trocknungsprofilen. Einsatz z. B. in Lebensmittel- und Futtermittelanalytik, Pharma-Hilfsstoffen, Polymer- und Chemikalienprüfung oder bei Wareneingangs-Schnelltests.

    Tisch-, Plattform- und Industriewaagen
    Für höhere Wägebereiche in Produktion, Lager und QS. Optional mit Zählfunktion, Grenzwertkontrolle, Rampen-/Plattform-Varianten und eichfähigen Ausführungen (je nach Modell und Anforderung). Anwendung in Verpackung, Kommissionierung, Mischerei und Füllmengenkontrolle.

    Zubehör und Services
    Kalibrier- und Prüfgewichte, Antivibrationstische, Ionisatoren, Windschutze, Drucker, Etiketten, Software-Module und Kabelsätze. Unterstützung bei Auswahl und Konfiguration, damit Geräte in bestehende Prozesse und Dokumentationspflichten integriert werden können.

    Mikroskopie & Bildgebung (ergänzendes Portfolio)
    Durchlichtmikroskope, Digitalmikroskop-Sets, Externe Beleuchtungseinheiten, Fluoreszenzmikroskope, Inversmikroskope, Metallurgische Mikroskope, Mikroskopkameras, Polarisationsmikroskope, Stereomikroskope, Stereomikroskop-Sets, Stereomikroskop-Zubehör, Videomikroskope für Routine und Ausbildung, optional mit Kamera für Live-Bild, Messfunktionen und Archivierung. Einsatz in Wareneingang, Materialprüfung, Partikel- und Gewebeanalyse sowie in der Lehre.

    Messgeräte aller Art
    Kraftmessgeräte, Drehmomentmessgeräte, Schichtdickenmessgeräte, Materialdickenmessgeräte, Härteprüfer von Kunststoffen, Härteprüfer von Metallen, Infrarotthermometer, Umwelt und Arbeitssicherheit, Farbmessgeräte, Längenmessgeräte, Federwaagen, Kraftprüfstände und mehr finden Sich im Angebot.

    Integration, Qualität und Erweiterbarkeit

    Labor-Fachhandel.de legt Wert auf transparente Spezifikationen, kompatibles Zubehör und klare Auswahlkriterien. Geräte sind – je nach Modell – mit gängigen Schnittstellen ausgestattet und unterstützen standardisierte Workflows sowie die revisionssichere Dokumentation. Das Sortiment wird fortlaufend erweitert, um neue Anforderungen in Labor, QS und Produktion zeitnah abzudecken.

    Nutzen für Beschaffung und Anwender

    Effizienz: Zentrale Beschaffung und abgestimmtes Zubehör reduzieren Aufwand und Schnittstellenrisiken.

    Qualität: Präzise, reproduzierbare Ergebnisse durch geeignete Gerätekonzepte und Prüfoptionen.

    Prozesssicherheit: Durchdachte Funktionen für Rezeptur, Zählung, Grenzwertprüfung und Dokumentation.

    Skalierbarkeit: Von Lehre und Routine bis zum regulierten Umfeld – Lösungen wachsen mit den Anforderungen.

    Verfügbarkeit

    Das aktuelle Angebot ist online abrufbar unter www.labor-fachhandel.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nohlex GmbH
    Herr Oliver Nietiet
    Eichenweg 8
    29690 Buchholz
    Deutschland

    fon ..: 05071/510080
    fax ..: 05071/510082
    web ..: https://labor-fachhandel.de/
    email : info@nohlex.de

    Labor-Fachhandel.de ist ein zuverlässiger Partner für hochwertige Produkte und Lösungen im Laborbereich. Das Unternehmen bietet ein breites Sortiment an Laborbedarf, Geräten und Zubehör für Forschung, Industrie und Ausbildung. Kunden profitieren von einer sorgfältigen Produktauswahl, kompetenter Beratung sowie einem serviceorientierten Einkaufserlebnis. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Kundenzufriedenheit unterstützt Labor-Fachhandel.de Labore, Schulen, Universitäten, öffentliche Einrichtungen, die Industrie, sowie das Gewerbe dabei, effizient, sicher und erfolgreich zu arbeiten.

