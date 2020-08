Lady´s Braut und Schützenmoden GmbH in Erkelenz. Ihr Ansprechpartner auf der Suche nach Ihrem Traumkleid.

Lady´s in Erkelenz erfüllt Ihnen Ihre Ideen und Wünsche vom Traumkleid.

Unsere Kleider beziehen wir von internationalen Modemessen.

Sie können diese kaufen oder leihen. Größen: Gr.32 bis Gr.64

In dem schönen Ambiente unseres Hauses Lady´s in Erkelenz, Kreis Heinsberg NRW Nordrhein Westfalen, erwartet Sie fachlich geschultes Personal, dass Ihnen Ihre Ideen und Wünsche vom Traumkleid, sei es Brautkleid als auch Schützenkleid verwirklicht!

Wir sind Ihr Ansprechpartner wenn es um das Thema Kleider geht.

Unsere exklusive Brautkleider, Schützenkleider, Kommunionkleider, Abiball und Cocktailkleider beziehen wir von internationalen Modemessen.

Lieferanten wählen wir ganz speziell nach den Wünschen unserer Kunden aus.

Diese wunderschönen Brautkleider / Hochzeitskleider und Schützenkleider können Sie bei uns kaufen oder leihen.

Die ausgefallene Brautmode und Schützenmode ist von Gr.32 bis Gr.64 bei uns erhältlich.

Kommunionkleider führen wir in allen Größen.

Haben Sie eine genaue Wunschvorstellung Ihres Kleides oder bereits sogar selbst gezeichnet?

Wir setzen Ihre Ideen um!

In unserer hauseigenen Schneiderei wird Ihr Hochzeitskleid, Schützenkleid, Kommunionskleid sowie Abendkleid oder auch Braujungfernkleid ganz nach Ihren Wünschen angepasst.

Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.

Damit Ihr Fest ein absolutes Highlight wird, beraten wir Sie gerne rund um das Thema Hochzeit / Feste und arbeiten für Sie mit exclusiven Partnern der Branche zusammen.

Die passenden Accessoires zum Brautkleid, wie zum Beispiel Schuhe, Schleier, Reifrock, Coursage (Untercoursage), Schmuck (Kette – Ohringe – Armband), Diadem und auch Curlys, zum Kleid finden Sie ebenfalls in unserem Hause.

Wir nehmen uns Zeit für Sie, um Ihre Wünsche voll und ganz zu erfüllen!

Lassen Sie sich in romantischer Atmosphäre stilgerecht beraten.

Bitte beachten Sie, dass auf Grund der derzeitigen Situation eine Beratung nur nach vorheriger Terminabsprache möglich ist.

Sie erreichen uns telefonisch von Montags – Freitags zwischen: 10:00 Uhr – 14:00 Uhr und 15:00 Uhr – 18:00 Uhr, Samstags von 10:00 Uhr – 14:00 Uhr unter der Telefonnummer 02431/9444111.

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Team von

Lady´s Erkelenz

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lady´s Braut und Schützenmoden GmbH

Frau Daniela Steffens

Markt 4

41812 Erkelenz

Deutschland

fon ..: 02431/9444111

web ..: http://www.ladys-braut.de

email : info@ladys-braut-schuetzenmoden.de

In dem schönen Ambiente unseres Hauses Lady´s in Erkelenz, Kreis Heinsberg NRW Nordrhein Westfalen, erwartet Sie fachlich geschultes Personal, dass Ihnen Ihre Ideen und Wünsche vom Traumkleid, sei es Brautkleid als auch Schützenkleid verwirklicht!

Unsere exklusive Brautkleider, Schützenkleider, Kommunionkleider, Abiball und Cocktailkleider beziehen wir von internationalen Modemessen.

Diese wunderschönen Kleider können Sie bei uns kaufen oder leihen.

Die ausgefallene Brautmode und Schützenmode ist von Gr.32 bis Gr.64 bei uns erhältlich.

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Team von

Lady´s Erkelenz

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

King of Instagram steigt mit 53 Mio. Followern ein – Massives Kaufsignal – Weitere Riesendeals in Kürze. Neuer 384% Gaming Hot Stock nach 348% mit DraftKings (NASDAQ:DKNG) und 10.059% mit Tencent Holdings (NASDAQ: TCEHY) – AC Research