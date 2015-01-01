LAGERBOX entwickelt ehemalige Hellweg-Immobilie zu modernem Multi-Use-Standort

Neues Konzept: LAGERBOX vereint Selfstorage mit weiteren Nutzungsarten, u.a. Sport sowie Gesundheits- und Erholungsbereich.

Die ehemalige Hellweg-Immobilie in Oberhausen bekommt eine neue Nutzung. Die LAGERBOX-Gruppe entwickelt das Objekt zu einem modernen Multi-Use-Standort, der Selfstorage, Sport, Gesundheit, Erholung und Community miteinander verbindet. Damit entsteht auf der Gesamtfläche ein zukunftsorientiertes Konzept, das eine bestehende Großimmobilie nachhaltig revitalisiert und langfristig neu positioniert.

LAGERBOX übernimmt selbst rund 6.500 Quadratmeter Nutzfläche. Dort entsteht ein modernes Selfstorage-Haus, das durch den Einbau einer zusätzlichen Ebene zweigeschossig genutzt wird. Das Angebot richtet sich künftig sowohl an Privatpersonen als auch an Unternehmen, die flexible und sichere Lagerflächen benötigen.

Die weiteren rund 5.000 Quadratmeter werden durch ergänzende Nutzungskonzepte belegt. Auf etwa 3.000 Quadratmetern Innenfläche sowie rund 1.500 Quadratmetern Außenbereich ist der Einzug eines Padel-Tennis-Anbieters geplant. Das Sportkonzept soll Padel mit weiteren Trendsportarten wie Pickleball und 3×3-Basketball kombinieren. Hinzu kommt ein überregional tätiger Betreiber aus dem Gesundheits- und Erholungsbereich, der auf knapp 2.000 Quadratmetern ein ergänzendes Angebot realisieren soll.

Bestehende Immobilie wird langfristig neu genutzt

Mit dem Projekt setzt LAGERBOX auf die nachhaltige Weiterentwicklung einer vorhandenen Gewerbeimmobilie. Statt eines Neubaus wird ein bestehendes Objekt umfassend neu strukturiert und in mehrere moderne Nutzungseinheiten aufgeteilt. Der geplante Nutzungsmix soll den Standort aufwerten und unterschiedliche Angebote an einem Ort bündeln.

Der offizielle Bauantrag für die neuen Nutzungen soll bereits im Juli eingereicht werden. Ziel ist es, kurzfristig mit den Ausbauarbeiten zu beginnen und die Immobilie schnell einer neuen langfristigen Nutzung zuzuführen.

Das Konzept hat nach Angaben des Unternehmens Modellcharakter. Eine Ausweitung auf weitere ehemalige Hellweg-Standorte in anderen Städten, die sich ebenfalls in der Entwicklung durch LAGERBOX befinden, ist bereits vorgesehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAGERBOX

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 0021/27099432

web ..: https://www.lagerbox.com

email : m.galka@lagerbox.com

LAGERBOX wurde 1997 gegründet und gilt als ältester Anbieter für modernes Selfstorage in Deutschland. Vor 29 Jahren brachte das Unternehmen das damals hierzulande noch neue Konzept der flexiblen und sicheren Selbsteinlagerung nach amerikanischem Vorbild auf den deutschen Markt.

Heute zählt LAGERBOX mit aktuell 35 Standorten zu den führenden und etablierten Selfstorage-Anbietern in Deutschland. Das Unternehmen bietet flexible Lagerräume für Privatpersonen und Gewerbetreibende. Genutzt werden die Flächen unter anderem bei Umzügen, Renovierungen, Platzmangel, zur Aktenlagerung, für Warenbestände oder für saisonales Equipment.

Neben dem klassischen Selfstorage-Angebot entwickelt sich LAGERBOX zunehmend als Projektentwickler weiter. Die Revitalisierung von Großimmobilien und die Umwandlung ehemaliger Baumarktflächen in moderne Multi-Use-Standorte mit Partnern aus Sport, Gesundheit und Erholung ist ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung.

Mit dem Projekt in Oberhausen verbindet LAGERBOX seine langjährige Selfstorage-Erfahrung mit einem zukunftsorientierten Ansatz für nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung.



Pressekontakt:

LAGERBOX

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

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