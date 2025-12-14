Gemeinsam erarbeitet, gemeinsam gelebt: die neuen Kulturwerte des IBB

Das Institut für Berufliche Bildung hat hunderte Mitarbeitende bundesweit, tausende Teilnehmende jedes Jahr und jetzt fünf neue Kulturwerte: wertschätzend, kompetent, weitsichtig, klar und vielfältig.

Wie entsteht authentische Unternehmenskultur? Das haben sich die Mitarbeitenden des Instituts für Berufliche Bildung (IBB) gefragt. In Umfragen, Fokusgruppen und direkten Gesprächen sind fünf neue Kulturwerte entstanden. Die Werte gelten nach innen wie nach außen, als Maßstab für das Miteinander im Team und als Versprechen an alle, die beim IBB eine Weiterbildung, Umschulung oder ein Coaching absolvieren.

Von den Menschen, für die Menschen

Der Prozess hinter den Kulturwerten war bewusst partizipativ angelegt. Mitarbeitende des IBB haben offen geteilt, was ihnen wichtig ist, wie sie zusammenarbeiten wollen und was das IBB für sie bedeutet. Die Ergebnisse dieser Gespräche flossen direkt in die Formulierung der fünf Werte ein. Sie beschreiben eine Haltung, die Teilnehmende in jedem Kurs erleben sollen.

Die fünf Kulturwerte im Überblick

„Wir erkennen den Wert jedes Menschen und gehen respektvoll miteinander um.“ Wertschätzend handeln zeigt sich in kleinen Momenten des Alltags wie aufmerksam zuhören, ehrliches Feedback geben, Anliegen ernst nehmen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Für Mitarbeitende bedeutet das eine Arbeitskultur, in der jede:r gesehen und gehört wird. Für Teilnehmende bedeutet es, dass ihre Situation, ihre Ziele und ihre Fragen zählen.

„Wir verbinden unser Wissen und unsere Erfahrung, um wirksam und verantwortungsvoll zu handeln.“ Kompetent handeln bedeutet, Entscheidungen auf Grundlage von Wissen, Zahlen und Erfahrung zu treffen und ihre Wirkung nachvollziehbar zu machen. Für Teilnehmende übersetzt sich dieser Wert in Bildungsangebote, die fachlich fundiert, didaktisch durchdacht und auf reale Anforderungen des Arbeitsmarkts ausgerichtet sind.

„Wir gestalten heute, was morgen für Lernen und Arbeiten zählt.“ Weitsichtig zu sein heißt, bei Entscheidungen die langfristigen Ziele im Blick zu behalten, relevante Informationen rechtzeitig zu teilen und Angebote so zu entwickeln, dass sie sich an neue Anforderungen anpassen lassen. Kursinhalte sollen Teilnehmenden also nicht nur den aktuellen Stand vermitteln, sondern die Qualifikationen bringen, die morgen gefragt sind.

„Wir geben einander Orientierung und sind verlässlich in unserer Zusammenarbeit.“ Klar zu kommunizieren bedeutet, offen zu sagen, was man weiß und ebenso offen zu sein, wenn Informationen fehlen. Teilnehmende können sich auf transparente Kursstrukturen, nachvollziehbare Lernziele und Ansprechpersonen, die zuverlässig reagieren, verlassen.

„Wir leben Vielfalt, weil sie uns stärkt und neue Möglichkeiten eröffnet.“ Das IBB ist vielfältig, weil unterschiedliche Stärken, Erfahrungen und Hintergründe sichtbar gemacht und genutzt werden. Lern- und Arbeitswelten können so gestaltet werden, dass sich verschiedene Menschen darin wiederfinden und erfolgreich sein können. Damit Weiterbildung für alle funktioniert, die sie brauchen.

Haltung, die täglich gewählt wird

„Die Werte kommen von den Mitarbeitenden, nicht von oben. Insofern geht es um uns alle, diese Werte zu leben und erlebbar zu machen. Darauf bin ich stolz,“ sagt Sabine Ulrichs, Vorständin des IBB.

Die fünf Kulturwerte sind kein Leitbild für die Schublade. Sie beschreiben eine Haltung, die täglich gewählt wird, im Umgang der Mitarbeitenden untereinander und im Kontakt mit den Menschen, die das IBB auf ihrem beruflichen Weg begleitet. Wertschätzend, kompetent, weitsichtig, klar und vielfältig: Diese fünf Werte sind der Maßstab, an dem sich das IBB messen lässt.

Über das Institut für Berufliche Bildung

Das IBB wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Zum Portfolio gehören zertifizierte Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings aus unterschiedlichsten Themenbereichen. Mit der Online-Akademie Viona und einem der größten Netzwerke an kooperierenden Bildungsunternehmen ist das IBB an mehr als 1.000 Standorten bundesweit vertreten und dank flexibler Online-Kurse auch von überall aus erreichbar. Weitere Informationen unter www.ibb.com.

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IBB Institut für Berufliche Bildung GmbH

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 51650

web ..: https://www.ibb.com/

email : presse@ibb.com

Das Institut für Berufliche Bildung, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

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Frau Isabel Zimmermann

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