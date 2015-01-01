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Hirnjogging trifft Hantelbank: Der smarte Weg in die Fitnessbranche
Umschulung zu Sport- und Fitnesskaufleuten verbindet kaufmännisches Know-how mit Sportexpertise
Die Fitnessbranche boomt – und sucht nach starken Köpfen. Nicht nur trainierte Körper sind gefragt, sondern auch strategische Denker und organisatorische Talente. Eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann bzw. zur Sport- und Fitnesskauffrau bietet die perfekte Kombination aus kaufmännischer Expertise und Sportbegeisterung für eine erfolgreiche Karriere.
Mehr als nur Hanteln stemmen: Das vielseitige Berufsbild
Sport- und Fitnesskaufleute übernehmen betriebswirtschaftliche, verwaltend-organisatorische und kundenorientierte Aufgaben in der Sportbranche. Ihr Arbeitsalltag ist dabei alles andere als eintönig: Sie beraten Kunden zu Trainingsmöglichkeiten, entwickeln individuelle Trainings- und Ernährungspläne und organisieren Sportveranstaltungen. Gleichzeitig kümmern sie sich um Marketing, Personalmanagement und die wirtschaftliche Steuerung des Betriebs. Diese Mischung aus Sportkompetenz und Geschäftssinn macht sie zu unverzichtbaren Allroundern in Fitnessstudios, Sportvereinen und Wellnesseinrichtungen.
Fit für den Neustart: Wer kann sich umschulen lassen?
Die Umschulung richtet sich an Arbeitssuchende, Berufsrückkehrer und Studienabbrecher mit Interesse an Sport und kaufmännischen Tätigkeiten. Voraussetzungen sind in der Regel ein Schulabschluss sowie entweder mehrjährige Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Besonders gefragt sind Bewerber mit Beratungstalent, Kommunikationsfähigkeit und echtem Interesse an Sport- und Gesundheitsthemen. Wer selbst gerne aktiv ist und andere für Bewegung begeistern kann, bringt die beste Grundlage mit.
Von der Theorie zur Praxis: So läuft die Umschulung ab
In der Regel dauert die Umschulung zwei Jahre; sie vermittelt sowohl kaufmännische als auch sportspezifische Kompetenzen. Der Unterricht findet meist in Vollzeit statt und kombiniert theoretische mit praktischen Phasen. Neben berufsübergreifenden Modulen wie Buchhaltung und Marketing lernen die Teilnehmer auch berufsspezifische Inhalte wie Sportmanagement und Trainingsmethoden. Ein mehrmonatiges Praktikum in einem Sportbetrieb sorgt dafür, dass das Gelernte direkt angewendet werden kann. Am Ende steht die Prüfung vor der IHK, die bundesweit anerkannt ist und Türen in die gesamte Branche öffnet.
Trainingsboost für die Karriere: Fördermöglichkeiten als Sprungbrett nutzen
Die Finanzierung der Umschulung erfolgt häufig über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters und ist damit für den Umschüler kostenlos. Außerdem können Teilnehmer zusätzlich ein monatliches Weiterbildungsgeld von 150 Euro erhalten. Für erfolgreich abgelegte Prüfungen gibt es zudem Prämien von bis zu 2.500 Euro.
Volle Kraft voraus: Berufliche Perspektiven nach der Umschulung
Nach dem Abschluss bieten sich vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Fitnessstudios, Sportvereine, Wellnesszentren und Sportartikelhersteller suchen qualifizierte Fachkräfte. Auch der Weg in die Selbstständigkeit mit einem eigenen Studio oder als freiberuflicher Trainer steht offen. Mit etwas Berufserfahrung im Gepäck sind Weiterbildungen zum Fitnessfachwirt oder Sportbetriebswirt möglich, die den Aufstieg in Führungspositionen ebnen.
Starke Partner für den Erfolg: Bildungsanbieter mit Erfahrung
Das Institut für Berufliche Bildung (IBB), einer der größten privaten Bildungsanbieter Deutschlands, bietet die Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann an all seinen bundesweiten Standorten an – nach Absprache kann die Teilnahme dank Online-Unterricht auch vom Homeoffice aus erfolgen. Interessierte sollten zunächst eine ausführliche Beratung in Anspruch nehmen. Dort lässt sich klären, ob die Umschulung zum persönlichen Profil passt und welche individuellen Fördermöglichkeiten bestehen. Die Berater unterstützen auch bei der Antragstellung und zeigen auf, welche Vorbereitungskurse sinnvoll sein könnten. Erste Informationen gibt es auf www.ibb.com.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Frau Isabel Zimmermann
Bebelstraße 40
21614 Buxtehude
Deutschland
fon ..: 04161 51650
web ..: https://www.ibb.com/
email : presse@ibb.com
Die IBB Institut für Berufliche Bildung AG, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.
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Bebelstraße 40
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