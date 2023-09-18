Haushaltsbuch MyMicroBalance 6.0: Smarte Finanz-Analyse für PC trifft auf KI-Spracherkennung per App

MEIKE OG launcht das Haushaltsbuch MyMicroBalance 6.0: KI-Analyse am PC trifft App mit Spracherkennung. Das neue Hybrid-Modell bietet Paaren Echtzeit-Sync für gemeinsame Finanzen.

Henndorf, Österreich – Januar 2026 – Geldprobleme sind oft das Resultat von Informationsdefiziten innerhalb von Partnerschaften und Familien. Um den „Partner-Blindspot“ zu eliminieren und die finanzielle Vorsorge zu digitalisieren, veröffentlicht die MEIKE OG im Januar 2026 die Version 6.0.0 von MyMicroBalance. Das Update kombiniert tiefgehende Desktop-Analyse mit einer hochmodernen App, die speziell für das gemeinsame Budgetieren von modernen Paaren und Familien entwickelt wurde.

Der hybride Ansatz: Ein Team, volle Kontrolle In einer Zeit, in der die digitale Transformation der Öffentlichkeitsarbeit technisches Verständnis voraussetzt, bietet MyMicroBalance ein duales System. Der PC fungiert als strategische Kommandozentrale für komplexe Auswertungen, während die App als schneller Begleiter im Alltag dient.

Ein besonderes Highlight ist das gemeinsame Führen von Konten für Familien: Nutzer können private Konten für sich selbst führen und gleichzeitig das Haushaltskonto in Echtzeit mit dem Partner bzw. Partnerin teilen. So versteht die Software präzise die Unterscheidung zwischen „Mein“, „Dein“ und „Unser“. Durch die Plattform-Unabhängigkeit können Haushalte nahtlos zwischen iOS und Android synchronisieren, was eine faire und transparente Verteilung der monetären Lasten ermöglicht.

Vorsorgen durch intelligente PC-Analyse Für die strategische Finanzplanung wird der Windows-PC (10/11) zum Analyse-Hub. Drei integrierte KI-Assistenten unterstützen Nutzer dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen:

* Der Finanzanalyse-Assistent: Verwandelt Zahlenreihen in Berichte und deckt verborgene „Abo-Fallen“ und Ausgabenmuster auf.

* Der Haushaltsbuch-Experte: Fungiert als Coach für Spar-Methoden wie die 50/30/20-Regel und hilft bei der Definition langfristiger Vorsorgeziele.

* Der Support-Chat: Bietet sofortige Hilfe basierend auf der offiziellen Dokumentation direkt am Arbeitsplatz.

Blitzschnelle Erfassung: Sprechen statt Tippen Die Haushaltsbuch App für Android und iOS revolutioniert die Datenerfassung durch KI-Spracherkennung. Ausgaben können einfach diktiert werden („73,50 Euro für Tanken“), woraufhin die App Betrag, Kategorie und Datum extrahiert. Dank des „Offline-First“-Ansatzes funktioniert dies auch ohne Internetverbindung im Funkloch; der Abgleich erfolgt automatisch bei der nächsten Online-Verbindung. MyMicroBalance verzichtet zudem bewusst auf eine automatisierte Bank-Verbindung und das Speichern von Banklogin-Daten. Nutzer behalten die volle Souveränität über ihre Daten, ohne sensible PINs preiszugeben.

Verfügbarkeit und Sicherheit MyMicroBalance 6.0.0 und die MyMicroBalance App setzen auf europäische Datensicherheit (Microsoft Azure Rechenzentren in der EU) und ist für Windows, iOS und Android verfügbar. Die PC-Version bleibt zudem als portable USB-Stick-Lösung für maximalen Datenschutz nutzbar. Die Grundversion der Smarthone App bietet kostenlos unbegrenzte Konten und Kategorien, während die Premium-Version zahlreiche Auswertungs- und Analysefunktionen freischaltet.

Meike OG ist ein Familienunternehmen, geführt von den Brüdern Meike, die auf über 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung zurückblicken. Seit der Gründung des Projekts im Jahr 2006 in Henndorf am Wallersee (Salzburg) hat sich das Haushaltsbuch MyMicroBalance mit über 500.000 Downloads zu einer festen Größe im DACH-Raum entwickelt.

