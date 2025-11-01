Steigt der Silberpreis weiter oder kommt eine Korrektur?

Letztes Jahr hat sich der Silberpreis in etwa verdoppelt und dieses Jahr gibt es bereits ein Plus von 50 Prozent.

Die extrem dynamische Bewegung des Silberpreises könnte, so einige Stimmen, ein jähes Ende finden. Aber aus charttechnischer Sicht gibt es keine Anzeichen für eine Umkehr. Die Aufwärtsbewegung bleibt intakt und auch die charttechnischen Signale bestätigen dies. Der Silberpreis scheint also seinen Höhenflug fortzusetzen. Nur wenn der Preis unter wichtige Marken wie 97 oder 90 US-Dollar je Unze fallen würde, dann wäre eine größere Korrektur möglich. Insgesamt hat sich der Preis des Edelmetalls in den vergangenen zwei Jahren mehr als vervierfacht. Das Plus ist somit größer als das Plus beim Gold ausgefallen.

Die Gold-Silber-Ratio liegt nun nur noch bei rund 46. In den letzten Jahren lag die Ratio meist um die 80 oder 90. Die Gold-Silber-Ratio gibt an, wie viele Unzen Silber nötig sind, um den Wert einer Unze Gold auszugleichen. Ist die Ratio so wie jetzt eher niedrig, wird Gold als relativ günstiger eingeschätzt. Kurzfristige Korrekturen beim Silberpreis sind möglich, da der hohe Preis zu Gewinnmitnahmen führen kann. Silber punktet jedenfalls mit einer steigenden Nachfrage und einer geringen Verfügbarkeit.

Der RSI (Relative-Stärke-Index) ist ein Indikator aus der technischen Analyse und er misst das Ausmaß der jüngsten Kursveränderungen. Aktuell zeigt der RSI an, dass der Markt überhitzt ist. Dies könnte für eine kurzfristige Korrektur beim Silberpreis sprechen. Silber gilt nun aber auch als sicherer Hafen und dürfte von Unsicherheiten profitieren. Davon gibt es genug, so wie jüngst wieder ein möglicher US-Shutdown im Raum steht. Für Silber und Gold sieht die Zukunft also nicht schlecht aus.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/- besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

