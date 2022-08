Mein Haushaltsbuch = Mein Sparbuch

Mit Kassenbuch und Spartipps Krisenzeiten bewältigen – Neuer Ratgeber

Haben Sie am Ende des Geldes noch immer so viel Monat über? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Menschen derzeit auch. Gerade in Krisenzeiten, wie manch einer von uns aktuell dramatisch erleben muss, reichen die persönlichen Einkünfte kaum mehr aus, die ständig steigenden Ausgaben zu decken.

Der Herzsprung-Verlag gibt deshalb in Zusammenarbeit mit CAT creativ die kleine Broschüre „Mein Haushaltsbuch = Mein Sparbuch“ heraus. Das Buch will Ihnen helfen, Ihre Einnahmen und Ausgaben übersichtlich im Blick zu behalten. Dafür wurden für zwölf Monate jeweils übersichtliche Tabellen eingefügt, die Sie als Verbraucher mit Ihren Daten füllen können. Am Ende einer jeden Monatstabelle haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Daten im Vergleich zum Vormonat einzutragen, um zu sehen, wo es Veränderungen gegeben hat und wo Sie eventuell gegensteuern müssen.

Zudem hat die Autorin des Buches Nanja Holland zahlreiche Tipps zusammengetragen, wie und wo bei kleinen größeren Dingen Ausgaben reduziert werden können. Viele von diesen Anregungen praktiziert Holland zusammen mit ihrem Mann selbst und hat in den zurückliegenden Monaten durchaus positive Auswirkungen auf den eigenen Geldbeutel festgestellt.

Der kleine Ratgeber mit Praxisteil umfasst 80 Seiten und ist unter der ISBN 978-3-99051-090-2 im Herzsprung-Verlag erschienen. Das Buch ist zum Preis von 8,40 Euro beim Verlag, im Buchhandel und bei Amazon erhältlich.

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

