Meister statt Master: Warum der Hörsaal nicht für jeden der beste Weg ist

Duale Ausbildung plus Aufstiegsfortbildung bietet attraktive Alternative zum Studium

Jahrzehntelang galt die Devise: Wer Karriere machen will, braucht einen Hochschulabschluss. Doch die Zeiten ändern sich. Während die Akademikerarbeitslosigkeit steigt und viele Studierende ihre Hochschule ohne Abschluss verlassen, erlebt die duale Ausbildung in Kombination mit beruflicher Aufstiegsfortbildung eine Renaissance. Ein genauerer Blick auf beide Karrierewege zeigt: Der Weg nach oben führt nicht nur über den Hörsaal.

Der akademische Weg: Chancen und Herausforderungen

Ein Hochschulstudium bietet zweifellos attraktive Perspektiven. Der Zugang zu Führungspositionen, ein breites Wissensspektrum und die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Vertiefung sprechen für den universitären Bildungsweg. Akademiker profitieren traditionell von höheren Einstiegsgehältern und haben in vielen Branchen bessere Aufstiegschancen.

Doch die Kehrseite wird zunehmend sichtbar. Die akademische Ausbildung dauert lange – in dieser Zeit fehlt ein verlässliches Einkommen und viele Studierende häufen Schulden an. Hinzu kommt, dass die steigende Zahl an Hochschulabsolventen in manchen Bereichen zu einem Überangebot führt. Besonders Geistes- und Sozialwissenschaftler haben es schwer, nach dem Abschluss schnell einen adäquaten Job zu finden. Auch die Abbrecherquoten geben zu denken – viele junge Menschen investieren Jahre in ein Studium, das sie nie abschließen werden.

Ein weiteres Problem: Vielen Absolventen fehlt die praktische Berufserfahrung. Theoretisches Wissen allein reicht oft nicht aus, um im Arbeitsalltag direkt durchzustarten. Die ersten Berufsjahre werden dann zum Nachlernen genutzt – Zeit, die Kollegen mit Berufsausbildung längst produktiv nutzen.

Die Alternative: Ausbildung plus Aufstiegsfortbildung

Wer sich für eine duale Ausbildung entscheidet, startet früher ins Berufsleben. Bereits mit der Ausbildung fließt das eigene Gehalt, und die praktische Erfahrung beginnt vom ersten Tag an. Nach zwei bis drei Jahren hat man einen anerkannten Berufsabschluss in der Tasche – und damit den Grundstein für eine weitere Karriere gelegt.

Die berufliche Weiterbildung in Deutschland ist hochentwickelt und international anerkannt. Meister, Fachwirte, Techniker oder Betriebswirte – mit diesen sogenannten Aufstiegsfortbildungen eröffnen sich attraktive Perspektiven. Was viele nicht wissen: Diese Abschlüsse sind im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) dem Bachelor- oder sogar Masterabschluss gleichgestellt. Ein Fachwirt steht formal auf einer Stufe mit einem Bachelor, ein Betriebswirt auf Masterniveau.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Kürzere Ausbildungszeiten, unmittelbarer Praxisbezug, Verdienst statt Schulden und exzellente Jobaussichten. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels sind gut ausgebildete Meister und Fachwirte auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Handwerksbetriebe, Industrieunternehmen und Dienstleister suchen händeringend nach qualifizierten Fachkräften, die nicht nur theoretisches Wissen mitbringen, sondern auch praktisch anpacken können.

Auch finanziell lohnt sich dieser Weg. Die Aufstiegsfortbildung wird staatlich gefördert, etwa durch das Aufstiegs-BAföG. Und wer Meister oder Fachwirt ist, verdient oft nicht weniger als mancher Akademiker – in einigen Branchen sogar deutlich mehr.

Wo liegen die Grenzen?

Natürlich hat auch der berufliche Bildungsweg seine Einschränkungen. Für bestimmte Berufe – Arzt, Anwalt, Architekt – bleibt das Studium unerlässlich. Auch Forschung und Wissenschaft bleiben Akademikern vorbehalten. Zudem wird der Weg in die Selbstständigkeit oder in Top-Führungspositionen großer Konzerne mit einem Hochschulabschluss oft leichter.

Die Aufstiegsfortbildung erfordert außerdem Disziplin und Durchhaltevermögen, besonders wenn sie berufsbegleitend absolviert wird. Nach einem anstrengenden Arbeitstag noch die Schulbank zu drücken, verlangt Motivation und Opferbereitschaft.

Keine Entweder-Oder-Entscheidung

Interessanterweise schließen sich beide Wege längst nicht mehr aus. Immer mehr Menschen kombinieren Ausbildung und Studium oder steigen nach einer Meisterprüfung noch ins Studium ein. Entscheidend ist: Menschen sollten sich nicht von veralteten Statusvorstellungen leiten lassen. Der gesellschaftliche Druck, unbedingt studieren zu müssen, führt viele in die falsche Richtung. Wer handwerklich begabt ist, gerne praktisch arbeitet und schnell eigenständig werden möchte, ist mit einer Ausbildung oft besser beraten.

Das IBB bietet maßgeschneiderte Aufstiegsfortbildungen

Das IBB Institut für Berufliche Bildung unterstützt Menschen auf ihrem beruflichen Weiterbildungsweg. Mit einem breiten Spektrum an Aufstiegsfortbildungen – von Fachwirt-Lehrgängen über Meisterkurse bis hin zu Betriebswirt-Qualifikationen – bietet das IBB praxisnahe Weiterbildung auf höchstem Niveau. Moderne Lernformate, erfahrene Dozenten aus der Praxis und staatlich anerkannte Abschlüsse bilden das Fundament. Wer seine Karriere voranbringen möchte, ohne den Weg über die Hochschule zu gehen, findet hier die passenden Qualifikationen: www.ibb.com.

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IBB Institut für Berufliche Bildung GmbH

Frau Isabel Zimmermann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

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email : presse@ibb.com

Das Institut für Berufliche Bildung, kurz IBB, wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten Bildungsanbietern in Deutschland. Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an zertifizierten Umschulungen, Weiterbildungen und Coachings. Dank Viona, der Online-Akademie und dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

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