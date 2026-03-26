KRAUSE realisiert Sonderlösung für ALSTOM Polska in Chorzów

Für ALSTOM Polska S.A. entwickelte KRAUSE zwei stationäre Arbeitsbühnen für die neuen Hallen in Chorzów – sichere, ergonomische Zugangslösungen für Dacharbeiten an modernen Schienenfahrzeugen.

Moderne Schienenfahrzeuge stellen hohe Anforderungen an die Produktion, Inspektion und Wartung. Insbesondere Arbeiten an den Dachbereichen erfordern sichere, ergonomische und exakt auf den jeweiligen Einsatz abgestimmte Zugangslösungen. Für ALSTOM Polska S.A. hat KRAUSE deshalb zwei stationäre Arbeitsbühnen entwickelt, die in den neuen Hallen des Werks in Chorzów zum Einsatz kommen.

Die Sonderlösung unterstützt Mitarbeitende bei der Produktion sowie bei Inspektions- und Wartungsarbeiten an Personenwagen und gewährleistet einen sicheren Zugang zu erhöhten Arbeitsbereichen. Die Konstruktion wurde so ausgelegt, dass sie unterschiedliche Fahrzeugabmessungen berücksichtigt und gleichzeitig stabile und geschützte Arbeitsplätze schafft. Die Kombination aus belastbarer Unterkonstruktion, Aluminium-Arbeitsplattformen und anpassbaren Elementen zeigt, wie individuell entwickelte Steigtechnik industrielle Prozesse in der Bahnbranche unterstützen kann.

Neben der Arbeitssicherheit standen auch Ergonomie und Effizienz im Mittelpunkt. Die Arbeitsbühnen helfen dabei, Arbeitsbereiche klar zu strukturieren, Wege zu verkürzen und Tätigkeiten am Fahrzeugdach kontrolliert durchzuführen. Damit wird die Zugangstechnik zu einem wichtigen Bestandteil der technischen Infrastruktur in den Bereichen Fertigung, Prüfung und Instandhaltung.

Das Projekt verdeutlicht, wie KRAUSE kundenspezifische Anforderungen aus der Schienenfahrzeugindustrie in praxisgerechte Sonderlösungen umsetzt. Welche technischen Details realisiert wurden und wie die Arbeitsbühnen bei ALSTOM Polska eingesetzt werden, ist im vollständigen Projektbericht nachzulesen.

https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/projektberichte/projektbericht-alstom-polska.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Herr Wolfgang Jung

Am Kreuzweg 3

36304 Alsfeld

Deutschland

fon ..: 06641 911650

web ..: https://www.krause-systems.de/

email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

Pressekontakt:

team digital GmbH

Herr Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 06641 911650

email : jung@team-digital.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meister statt Master: Warum der Hörsaal nicht für jeden der beste Weg ist Arbeitszeiterfassung 2026: Digitale Pflicht, neue Chancen für Planungsbüros