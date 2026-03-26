  • KRAUSE realisiert Sonderlösung für ALSTOM Polska in Chorzów

    Für ALSTOM Polska S.A. entwickelte KRAUSE zwei stationäre Arbeitsbühnen für die neuen Hallen in Chorzów – sichere, ergonomische Zugangslösungen für Dacharbeiten an modernen Schienenfahrzeugen.

    BildModerne Schienenfahrzeuge stellen hohe Anforderungen an die Produktion, Inspektion und Wartung. Insbesondere Arbeiten an den Dachbereichen erfordern sichere, ergonomische und exakt auf den jeweiligen Einsatz abgestimmte Zugangslösungen. Für ALSTOM Polska S.A. hat KRAUSE deshalb zwei stationäre Arbeitsbühnen entwickelt, die in den neuen Hallen des Werks in Chorzów zum Einsatz kommen.

    Die Sonderlösung unterstützt Mitarbeitende bei der Produktion sowie bei Inspektions- und Wartungsarbeiten an Personenwagen und gewährleistet einen sicheren Zugang zu erhöhten Arbeitsbereichen. Die Konstruktion wurde so ausgelegt, dass sie unterschiedliche Fahrzeugabmessungen berücksichtigt und gleichzeitig stabile und geschützte Arbeitsplätze schafft. Die Kombination aus belastbarer Unterkonstruktion, Aluminium-Arbeitsplattformen und anpassbaren Elementen zeigt, wie individuell entwickelte Steigtechnik industrielle Prozesse in der Bahnbranche unterstützen kann.

    Neben der Arbeitssicherheit standen auch Ergonomie und Effizienz im Mittelpunkt. Die Arbeitsbühnen helfen dabei, Arbeitsbereiche klar zu strukturieren, Wege zu verkürzen und Tätigkeiten am Fahrzeugdach kontrolliert durchzuführen. Damit wird die Zugangstechnik zu einem wichtigen Bestandteil der technischen Infrastruktur in den Bereichen Fertigung, Prüfung und Instandhaltung.

    Das Projekt verdeutlicht, wie KRAUSE kundenspezifische Anforderungen aus der Schienenfahrzeugindustrie in praxisgerechte Sonderlösungen umsetzt. Welche technischen Details realisiert wurden und wie die Arbeitsbühnen bei ALSTOM Polska eingesetzt werden, ist im vollständigen Projektbericht nachzulesen.

    https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/projektberichte/projektbericht-alstom-polska.html

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
    Herr Wolfgang Jung
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