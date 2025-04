Warum der Sommer die beste Zeit für den Einbau eines Kamins ist

Ein Kamin sorgt für wohlige Wärme und eine besondere Atmosphäre. Wer frühzeitig plant, profitiert von kürzeren Wartezeiten und einer pünktlichen Inbetriebnahme zur Heizsaison.

Der ideale Zeitpunkt für den Einbau eines Kamins ist der Sommer, auch wenn das Thema Heizen in den warmen Monaten nicht im Vordergrund steht. Doch gerade diese Zeit bietet entscheidende Vorteile, die es lohnend machen, sich frühzeitig um die neue Feuerstelle zu kümmern. Wer vorausschauend plant, kann sich nicht nur lange Wartezeiten auf einen Einbautermin ersparen, sondern auch sicherstellen, dass der Kamin pünktlich zur kälteren Jahreszeit in Betrieb genommen werden kann. Zudem lassen sich bereits die ersten kühlen Spätsommerabende vor dem knisternden Feuer genießen.

Das betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer. Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig. „Während im Herbst und Winter die Nachfrage nach Kaminen und Öfen rasant ansteigt, sind Handwerksbetriebe und Schornsteinfeger im Sommer oft weniger ausgelastet. Dies bedeutet kürzere Wartezeiten für Termine zur Beratung, Planung und Montage“, erklärt Marcus Breuer. Viele Hersteller und Händler hätten zudem in der Nebensaison bessere Lieferkapazitäten, sodass auch Sonderanfertigungen oder individuelle Wünsche mit weniger Verzögerung realisiert werden könnten. Wer sich hingegen erst in den kalten Monaten mit dem Thema beschäftige, riskiere, erst gegen Ende des Winters oder gar erst im darauffolgenden Jahr von seinem neuen Kamin zu profitieren.

Ein weiterer Aspekt ist laut Marcus Breuer die Bauphase selbst. Ein Kamin erfordert eine sorgfältige Planung, die Anpassung an bestehende bauliche Gegebenheiten und oft auch Arbeiten am Schornstein. In der warmen Jahreszeit lassen sich diese Maßnahmen wesentlich angenehmer umsetzen als in den Herbst- und Wintermonaten, in denen Regen, Frost und Schnee nicht nur die Arbeiten erschweren, sondern auch das Material beanspruchen. Der Baufortschritt kann im Sommer zügiger vorangehen, und falls Umbauten an Wänden oder Böden nötig sind, haben diese genügend Zeit, vollständig zu trocknen und auszuhärten, bevor der Kamin in Betrieb genommen wird.

„Wenn die Temperaturen langsam wieder sinken, ist es ein besonderer Genuss, den ersten kühlen Abend vor dem knisternden Feuer zu verbringen. Schon im Spätsommer können die Nächte frisch werden, und dann ist es ein unvergleichliches Gefühl, das sanfte Lodern der Flammen zu genießen. Ein Kamin ist nicht nur eine Heizquelle, sondern schafft eine Atmosphäre von Geborgenheit und Wärme, die weit über seine funktionale Nutzung hinausgeht. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen ihre Wohnräume bewusster gestalten und auf nachhaltige Wärmequellen setzen, gewinnt die Feuerstelle als zentrales Element im Haus zunehmend an Bedeutung“, stellt der Experte heraus. Das bedeutet: „Wer frühzeitig handelt, kann sich darauf verlassen, dass das neue Heizsystem einsatzbereit ist, sobald der Herbst Einzug hält. Anstatt sich mit Engpässen und Wartezeiten herumschlagen zu müssen, lässt sich dann die kalte Jahreszeit in vollen Zügen genießen – mit einer wohligen Wärme, die den Alltag bereichert.“ Zudem muss ein Kamin oder Kachelofen sich nicht darauf beschränken, lediglich eine Wärmequelle zu sein. Richtig in Szene gesetzt, können diese Elemente zu einem zentralen Punkt des Wohnraumdesigns werden – einem Symbol für Stil, Behaglichkeit und Kunstfertigkeit natürlich auch im Sommer.

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

