Die Liebe ist ein Sternenspiel – das Schlagerdebüt von MARC BRYAN

Eine romantische Ballade aus dem Hause AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ u. StonelandRECORDS aus Muldenstein!

Mit seiner Debüt-Single „Die Liebe ist ein Sternenspiel“ betritt MARC BRYAN die große Welt der Schlagerbühne und bringt somit frischen Wind in die deutsche Musikszene! Der 35-jährige Sänger aus England, der nun seinen Wohnsitz nach Köln verlegt hat ist mit dieser einfühlsamen Ballade ein echter Favorit in der Welt des Schlagers und begeistert mit seiner einzigartigen und charismatischen Stimme!

Die Zusammenarbeit mit dem Muldensteiner Musiklabel StonelandRECORDS und dem Musikproduzenten André Peickert, hat eine wahrlich herausragende Single hervor gebracht! Der Text zu diesem Song stammt aus der Feder von André Peickert, der mit seiner poetischen Sprache die tiefen Emotionen der Liebe aufgreift. Die eingängige Melodie wurde in Zusammenarbeit mit Karl-Michael Aster komponiert und sorgt für einen musikalischen Genuss, der sowohl das Herz als auch die Seele berührt! Produziert wurde „Die Liebe ist ein Sternenspiel“ von André Peickert, dem Gründer von AP-MUSIC „Musikproduktion u. Management“ und Karl-Michael Aster, im renommierten Studio KmAsTerX. Das Ergebnis ist ein gelungenes Debüt, das sowohl Fans des Schlagers als auch neue Hörer begeistern wird! Mit seiner Debüt-Single zeigt MARC BRYAN sein vielversprechendes Talent! Lassen Sie sich von „Die Liebe ist ein Sternenspiel“ verzaubern und begleiten Sie Marc Bryan auf seiner musikalischen Reise in die Welt der Romantik!

Produktion/- Veröffentlichungs-Daten:

Songtext: André Peickert / Komposition: Karl-Michael Aster

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produziert von: André Peickert u. Karl-Michael Aster im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Coverfoto: AP-MUSIC, iStock Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Label: StonelandRECORDS / LC102323

GTIN-EAN-PUC: 4068992364322

ISRC: DEZC62587156

Genre: Pop/Schlager / Länder: Worldwide /

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2025 (digital)

?+© 2025 StonelandRECORDS / AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Kontaktmöglichkeit für weitere Informationen unter: Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] u. StonelandRECORDS c/o André Peickert / 06774 Muldestausee / Mobil. 0177/9775241 / Mail.music.andre-peickert@web.de/ Website:www.andre-peickert.com/ Kontakt auf der Facebookseite unter André Peickert – Sänger, Liedtexter u. Produzent

Quelle: Andre Peickert/ Stoneland Records

