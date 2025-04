Denise Blum und ihre Überraschungen beim Fan-Freunde-Treffen 2025

ein Fan-Fest für alle Sinne

Fürstenwalde/Spree, 13. April 2025

Jedes Jahr veranstaltet die Brandenburger Sängerin Denise Blum ein beeindruckendes Fan-Freunde-Treffen. Dieses Mal lud die Sängerin ihre Fans in die Domstadt Fürstenwalde ein und präsentierte ein buntes und interessantes Programm. Ein Teil davon war der Berliner Schlagersänger Ralph Bogard. Dazu gab es für die Gäste auch eine musikalische Überraschung – wobei es eigentlich drei Stück waren.

Aber jetzt der Reihe nach!

Die Fans trafen sich auf dem historischen Marktplatz und wurden von Denise mit Eierlikör und bunten Ostereiern begrüßt. Da als Gast der Sänger Ralph Bogard mit dabei war, konnten auch Fans von ihm begrüßt werden. Dann ging es in das nahe gelegene Brauereimuseum. Hier gab es viele interessante Infos zum Fürstenwalder Bier und der Biergeschichte. So erfuhren die Gäste, dass im Mittelalter der Gastwirt Krüger hieß, in Anlehnung an dem Krug woraus das Bier getrunken wurde. Ob jeder der Krüger heißt einen Wirt zum vorfahren hat?

1451 kam in der Mark Brandenburg das Krug-Verlagsrecht auf, wo den Krügern (Wirten) vorgeschrieben wurde, woher sie ihr Bier beziehen mussten – was aber nicht jeder Wirt machte. 1516 wurde in Bayern das Reinheitsgebot für Bier ausgerufen, was dann kurze Zeit später zum deutschen Reinheitsgebot wurde und auch in Fürstenwalde und Umgebung angewandt wurde. Bei der angekündigten Bierprobe wurde den Besuchern dann ein Fürstenwalder Helles und ein Dunkles serviert. Ein Japaner lernte in den Siebzigern des 19. Jahrhunderts hier die Braukunst und eröffnete 1876 in Sapporo eine Brauerei mit den Fürstenwalder Bierrezepten. Dort wird dieses Bier noch immer so gebraut wie damals und auch getrunken.

Ein Stadtführer zeigte den Fangästen die Altstadt von Fürstenwalde und dessen Dom. Die Stadt ist Domstadt mit einem Dom, weil hier einst ein Bischof residierte. Denn nur wo der Bischof war, durfte es einen Dom geben und die Stadt sich Domstadt nennen.

Fürstenwalde gehörte im frühen und späteren Mittelalter zu diesen erlauchten Städten. Dazu kommt noch die herrliche Lage an der Spree.

Kulinarisch wurden die Fans dann im italienischen Restaurant „Castello“ verwöhnt. Es gab Wahlweise Schweinemedaillons mit Gemüse und Rosmarinkartoffeln – oder Hähnchenbrustfilet. Als Vorspeise Bruschetta und als Dessert Tiramisu oder Pana Cotta.

Und dann endlich war Zeit für die Musik!

Denise präsentierte einige ihrer erfolgreichen Lieder, wie „Flügel aus Liebe“, „Jung, wild und frei“ und „Bewahr mir meine Kinderaugen“. Dann gab es die erste Überraschung und Premiere. „Das sind unsere Lieder“ ist ihre neue Single und erlebte hier die Live-Premiere. Der Song ist eine Art musikalische Zeitreise zurück in das Leben ihrer Freunde und Fans. Das Lied kommt am 25. April raus und Ihr könnt Ihn dann bei allen bekannten Download Portalen kaufen.

Ralph Bogard stellte sich dann den Denise-Fans musikalisch vor.

„Amore, Amore“ und „Ungekrönte Königin“ waren zwei seiner jüngeren Hits.

Als zwei weitere Überraschungen gab es noch zwei Live-Premieren. „Warum hast Du nicht Nein gesagt“ können nicht nur Maite Kelly und Roland Kaiser singen, sondern auch Ralph Bogard feat. Denise Blum. „Schau mal herein“ könnte glatt das Motto für dieses Fantreffen gewesen sein. Dies war eine weitere Premieren-Überraschung als Duett von Denise Blum und Ralph Bogard. Diesen Hit sangen ja kürzlich Helene Fischer und Florian Silbereisen. Das deutsche Original stammt von Bernd Clüber und Marion März. Das englische Original stammt von Chris Norman und Suzi Quattro „Stumblin In“

Die Fans konnten sich dann mit ihren Lieblingen fotografieren lassen, Autogramm holen und CDs kaufen. Ein wunderbarer Tag neigte sich dann gegen Abend zu Ende und die Fans verschwanden in alle Himmelsrichtungen.

Bericht: Hans Peter Sperber

Fotograf: Peter Schneider (Mit freundlicher Genehmigung vom büro Denise Blum)

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HotelPartner Revenue Management erweitert Führungsteam: David Reissenegger übernimmt Business Development