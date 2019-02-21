Enilaangel – Wenn Musik, Kunst, Sport und Menschlichkeit zusammenkommen

In einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je erscheint, entstand mit „Kleiner Stern ganz groß“ ein außergewöhnliches Charity-Projekt

KLEINER STERN GANZ GROSS

Wenn Musik, Kunst, Sport und Menschlichkeit zusammenkommen

Ein Projekt für Hoffnung, Zusammenhalt und krebskranke Kinder

In einer Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt wichtiger denn je erscheint, entstand mit „Kleiner Stern ganz groß“ ein außergewöhnliches Charity-Projekt, das Musik, Kunst, Sport und soziales Engagement miteinander verbindet.

Initiiert von der Singer-Songwriterin Enilaangel und ihrem Management verfolgt die Initiative das Ziel, auf die Situation krebskranker Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen und gleichzeitig konkrete Unterstützung zu leisten.

Im Mittelpunkt steht der gleichnamige Song „Kleiner Stern ganz groß“, dessen Veröffentlichung nicht nur als musikalisches Werk verstanden wird, sondern als Symbol für Hoffnung, Stärke und Solidarität.

Die Idee hinter dem Projekt

Jedes Jahr erhalten zahlreiche Familien die erschütternde Diagnose Krebs bei ihrem Kind. Neben den medizinischen Herausforderungen geraten viele Betroffene auch emotional und finanziell an ihre Grenzen.

„Kleiner Stern ganz groß“ möchte diesen Kindern eine Stimme geben.

Der kleine Stern steht dabei symbolisch für all jene Kinder, die oft im Verborgenen gegen schwere Krankheiten kämpfen. Obwohl sie körperlich klein erscheinen, zeigen sie täglich eine außergewöhnliche Stärke, die weit über ihr Alter hinausgeht.

Die Initiative möchte verdeutlichen, dass wahre Größe nicht durch Bekanntheit, Reichtum oder Macht entsteht, sondern durch Mut, Hoffnung und die Fähigkeit, trotz schwierigster Umstände weiterzugehen.

Enilaangel – Musik mit Herz und Haltung

Die Sängerin Enilaangel ist bekannt für ihre emotionalen Texte und ihre besondere künstlerische Identität. Durch das Tragen einer Maske lenkt sie bewusst den Fokus weg von ihrer Person und hin zur Botschaft ihrer Musik.

Mit Songs wie „Alleine geschafft“ konnte sie bereits Aufmerksamkeit gewinnen. Mit „Kleiner Stern ganz groß“ verbindet sie ihre musikalische Arbeit erstmals konsequent mit einem sozialen Herzensprojekt.

Für Enilaangel steht dabei nicht der kommerzielle Erfolg im Vordergrund, sondern die Möglichkeit, Menschen zu berühren und gleichzeitig etwas Positives zu bewirken.

Unterstützung für krebskranke Kinder

Partner des Projekts ist die Kinder Krebs Aktion Deutschland e.V. (KKAD).

Ein Teil der Einnahmen aus dem Projekt wird zugunsten der Arbeit des Vereins eingesetzt. Die Organisation unterstützt betroffene Kinder und deren Familien durch verschiedene Hilfsmaßnahmen und setzt sich für eine bessere Versorgung und Begleitung von Betroffenen ein.

Durch diese Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Aufmerksamkeit, die das Projekt erzeugt, auch in konkrete Hilfe umgesetzt werden kann.

Andreas Greiner – Der Initiator und Netzwerker

Eine zentrale Rolle innerhalb der Initiative übernimmt Andreas Greiner.

Als Manager, Projektentwickler und Netzwerker brachte er die unterschiedlichen Beteiligten zusammen und entwickelte die strategische Ausrichtung des Projekts.

Seine Vision bestand darin, Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen für ein gemeinsames Ziel zu vereinen. Durch seine langjährigen Kontakte in Kunst, Kultur und Sport entstand ein Netzwerk, das weit über eine klassische Musikveröffentlichung hinausgeht.

Unter seiner Koordination entwickelte sich „Kleiner Stern ganz groß“ zu einer Plattform für gesellschaftliches Engagement, die unterschiedliche Zielgruppen erreicht und verbindet.

Steven Küchler – Engagement für soziale Verantwortung

Zu den Unterstützern des Projekts „Kleiner Stern ganz groß“ gehört auch Steven Küchler, der die Initiative durch sein gesellschaftliches Engagement und seine Unterstützung sozialer Projekte begleitet.

Seine Beteiligung steht für die Überzeugung, dass gesellschaftliche Verantwortung nicht allein bei Institutionen oder Organisationen liegt, sondern von Menschen getragen wird, die bereit sind, sich aktiv für andere einzusetzen. Durch seine Unterstützung trägt Steven Küchler dazu bei, die Botschaft des Projekts weiterzutragen und Aufmerksamkeit für die Herausforderungen krebskranker Kinder und ihrer Familien zu schaffen.

Die Initiative profitiert dabei von Persönlichkeiten wie Steven Küchler, die ihre Reichweite, ihre Erfahrungen und ihr Netzwerk nutzen, um wichtige soziale Themen sichtbar zu machen. Sein Engagement unterstreicht den Gemeinschaftsgedanken des Projekts und verdeutlicht, dass nachhaltige Hilfe immer dort entsteht, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Maik Nowodworski und MNO ART

Ein wichtiger kreativer Partner des Projekts ist der Berliner Künstler Maik Nowodworski, der unter seiner Kunstmarke MNO ART tätig ist.

Seine Werke beschäftigen sich mit menschlichen Emotionen, gesellschaftlichen Themen, Identität und persönlichen Erfahrungen. Durch die Verbindung von Musik und bildender Kunst erhält das Projekt eine zusätzliche kreative Dimension.

Die Zusammenarbeit mit MNO ART zeigt, wie unterschiedliche Kunstformen gemeinsam gesellschaftliche Botschaften transportieren und Menschen emotional erreichen können.

Kunst wird hierbei nicht nur als ästhetischer Ausdruck verstanden, sondern als Mittel, Aufmerksamkeit zu schaffen, zum Nachdenken anzuregen und Hoffnung sichtbar zu machen.

Internationale Unterstützung aus der Kunstwelt

Unterstützung erhält das Projekt zudem durch die international bekannte Künstlerin Icon Zar de Mallorca.

Mit ihren Werken und ihrer internationalen Präsenz trägt sie dazu bei, die Botschaft von „Kleiner Stern ganz groß“ über nationale Grenzen hinaus bekannt zu machen.

Ihre Beteiligung unterstreicht den kulturellen Anspruch der Initiative und zeigt, dass soziale Verantwortung keine geografischen Grenzen kennt.

Fight Base – Sport als Symbol für Stärke

Eine besondere Bedeutung kommt der Zusammenarbeit mit Fight Base zu.

Der Kampfsport steht im Projekt symbolisch für Disziplin, Mut, Durchhaltevermögen und den Willen, niemals aufzugeben.

Diese Eigenschaften spiegeln den täglichen Kampf wider, den viele schwerkranke Kinder und ihre Familien führen müssen.

Fight Base unterstützt die Initiative dabei, insbesondere junge Menschen zu erreichen und gesellschaftliche Verantwortung mit sportlichen Werten zu verbinden.

Arminius Rolle – Ein Vorbild für die nächste Generation

Mit Arminius Rolle unterstützt eines der bekanntesten deutschen Nachwuchstalente im Boxsport das Projekt.

Der junge Berliner Boxer steht beispielhaft für Ehrgeiz, Disziplin und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Seine Unterstützung verdeutlicht, dass sportlicher Erfolg und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können.

Als Botschafter des Projekts spricht er insbesondere junge Menschen an und zeigt, wie wichtig Solidarität und Mitgefühl in einer modernen Gesellschaft sind.

Abdeladim Mis – Weltklasse im Ring, Herz außerhalb des Rings

Auch der erfolgreiche Profiboxer Abdeladim Mis engagiert sich für die Initiative.

Als international erfolgreicher Titelträger verkörpert er Werte wie Kampfgeist, Respekt und Durchhaltevermögen.

Seine Beteiligung macht deutlich, dass wahre Stärke nicht nur im sportlichen Erfolg liegt, sondern auch darin, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen.

AMB Boxing e.V. – Engagement für Gemeinschaft und Nachwuchs

Ein weiterer wichtiger Partner des Projekts ist der AMB Boxing e.V.

Der Verein engagiert sich für Nachwuchsförderung, Integration, soziale Verantwortung und die positive Entwicklung junger Menschen durch den Sport.

Durch seine Beteiligung an „Kleiner Stern ganz groß“ unterstützt der Verein die Idee, dass Sport weit mehr sein kann als Wettkampf. Er kann Menschen verbinden, Perspektiven schaffen und gesellschaftliche Verantwortung fördern.

Die Zusammenarbeit mit dem AMB Boxing e.V. stärkt den sozialen Charakter des Projekts und erweitert dessen Reichweite innerhalb der Sportgemeinschaft.

Mehr als ein Musikprojekt

„Kleiner Stern ganz groß“ versteht sich nicht als einmalige Aktion, sondern als Bewegung.

Die Initiative zeigt, wie Musik, Kunst, Sport, Vereine und engagierte Persönlichkeiten gemeinsam Aufmerksamkeit für wichtige gesellschaftliche Themen schaffen können.

Jeder Unterstützer, jeder Download, jede Weiterempfehlung und jede Form der Beteiligung trägt dazu bei, Hoffnung zu schenken und betroffenen Familien zu zeigen, dass sie nicht allein sind.

Fazit

„Kleiner Stern ganz groß“ ist ein Beispiel dafür, wie kreative Ideen und gesellschaftliches Engagement zusammenwirken können.

Mit Enilaangel, Andreas Greiner, Maik Nowodworski (MNO ART), Icon Zar de Mallorca, Arminius Rolle, Abdeladim Mis, Fight Base, dem AMB Boxing e.V. sowie der Kinder Krebs Aktion Deutschland e.V. vereint das Projekt Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen hinter einer gemeinsamen Botschaft:

Hoffnung schenken. Mut machen. Zusammenhalt leben.

Denn manchmal sind die kleinsten Sterne diejenigen, die am hellsten leuchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Management

Herr Andreas Greiner

Wrangelstrasse 11-12 10

12165 Berlin

Deutschland

fon ..: 015775021808

web ..: https://www.enilaangel.com

email : andreas.greiner69@icloud.com

Der Kinder Krebs Aktion Deutschland e.V. wurde im Mai 2018 von unserem 1. Vorsitzenden Fabian Waldschock gegründet – mit einem klaren Ziel: Kinder mit Krebs und ihre Familien dürfen in ihrem schweren Kampf nicht allein sein.

Pressekontakt:

AG Management

Herr Andreas Greiner

Wrangelstrasse 11

12165 Berlin

fon ..: 015775021808

email : andreas.greiner69@icloud.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Videokarten als innovatives Werbemittel mit Logo – interaktive Marketinglösung mit Video-Display Meister statt Master: Warum der Hörsaal nicht für jeden der beste Weg ist