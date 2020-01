Landshuter Brauhaus AG

Von Meisterhand gebraut – ein Bier wie kein Zweites

In der niederbayerischen Stadt Landshut liegt die Landshuter Brauhaus AG. So lange wie es das Landshuter Reinheitsgebot gibt, so lange gibt es das Traditionsbrauhaus, und zwar seit 1493. Brauen ist die Leidenschaft des Landshuter Brauhaus – Beste Bier-Qualität und erstklassiger Geschmack für die Region.

Nach alten Rezepturen und unter Verwendung der besten Rohstoffe entsteht erfrischender und feiner Biergenuss. In 80 Meter Tiefe unter der Stadt Landshut liegt der eigene Brunnen des Landshuter Brauhauses. Nach spezieller Filtrierung und entsprechender Qualitätskontrolle gehen ausgewählte Malze, edler Aromahopfen und feinste Hefe mit diesem reinen Brauwasser eine Symbiose ein. Nach perfekter Reifezeit im Gewölbekeller entsteht daraus ein Bier wie kein zweites: Mild untergärig und mit einem Aroma, das man lange suchen muss. Vom Landshuter Hell bis zum Hochzeitsbier, vom Radler bis zum Weizen – hier ist für jeden Geschmack das passende Bier dabei.

Auch ein großes Angebot an erfrischend frischen Limonaden, Multivitamin- und Fruchtsaftgetränken, Spezi-Original und hauseigenes Tafelwasser bekommt der Kunde im Landshuter Brauhaus.

Nach wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die letztlich zum Austausch der alten Geschäftsführung und zum Eigentümerwechsel geführt haben, befindet sich das Landshuter Brauhaus wieder auf Erfolgskurs. Mit neuem Team, frischen Impulsen und Ideen, gepaart mit entsprechendem Traditionsbewusstsein, führt Vorstand Rechtsanwalt Alexander Saponjic gemeinsam mit dem Hauptaktionär Hans Eller das Brauhaus wieder in eine erfolgreiche Zukunft.

Mehr über das Landshuter Brauhaus erhalten Sie online unter www.landshuter-brauhaus.de

Auch zu sehen ist das Brauhaus auf dem TV-Sender „WELT“ in der Zeit vom 13. -17. Januar 2020 um ca. 19:30 Uhr. Einschalten und dabei sein!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landshuter Brauhaus AG

Herr Stefan Manhart

Pulverturmstraße 6

84028 Landshut

Deutschland

fon ..: 0871 923940

fax ..: 0871 9239429

web ..: https://www.landshuter-brauhaus.de/

email : info@landshuter-brauhaus.de

In der niederbayerischen Stadt Landshut liegt die Landshuter Brauhaus AG. So lange wie es das Landshuter Reinheitsgebot gibt, so lange gibt es das Traditionsbrauhaus, und zwar seit 1493. Brauen ist die Leidenschaft des Landshuter Brauhaus – Beste Bier-Qualität und erstklassiger Geschmack für die Region.

Pressekontakt:

Medienagentur Peter Nickel

Herr Peter Nickel

Theodor-Heuss-Straße 38

61118 Bad Vilbel

fon ..: 06101 – 55 99 0

web ..: http://www.m-pn.de

email : info@m-pn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sibanye-Stillwater baut seine branchenführende Oberflächenabbau-Partnerschaft mit DRDGOLD aus