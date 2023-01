LAPP firmiert jetzt als Lapp Holding SE

Neue europäische Rechtsform

Veränderung in der Gesellschaftsform bei LAPP. Mit Wirkung zum 27. Dezember 2022 wurde die bisherige Lapp Holding AG in die Lapp Holding SE umgewandelt.

Mit der neuen Firmierung als Societas Europaea (SE) verspricht sich der Weltmarktführer für integrierte Lösungen im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie einen größeren, strategischen Gestaltungsfreiraum. „Die rechtliche Umwandlung ist ein Baustein im langfristigen Prozess der Unternehmensentwicklung und ein Bekenntnis an die Internationalität von LAPP und seinen Märkten. Die neue SE-Rechtsform wird unserer Organisation den Rahmen geben, um unser internationales Wachstum konsequent und nachhaltig zu steuern“, begründet Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding SE.

Matthias Lapp betont dabei, dass die Umwandlung „ein reiner Formwechsel“ ist. Der Hauptsitz der Lapp Holding SE bleibt auch künftig in Stuttgart-Vaihingen. Das unterstreicht auch die Strategie 2027 von LAPP in der ganz klar die langfristigen Wachstumsziele und die damit verbundenen Aktivitäten definiert sind. Dazu zählt auch die Veränderung der Organisation. Um angesichts des starken Wachstums schneller handlungsfähig und effizienter zu sein, hat sich LAPP neu strukturiert. Gemäß dem Motto „Global denken, lokal handeln“ soll sichergestellt werden, dass die lokalen Stärken erhalten bleiben, aber gleichzeitig die strategischen Leitplanken zentral gesteuert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAPP

Herr Matthias Lapp

Oskar_Lapp-Straße 2

7ß565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 783801

web ..: http://www.lappkabel.de

email : info@lappkabel.de

LAPP mit Sitz in Stuttgart ist einer der führenden Anbieter von integrierten Lösungen und Markenprodukten im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Kabel und hochflexible Leitungen, Industriesteckverbinder und Verschraubungstechnik, kundenindividuelle Konfektionslösungen, Automatisierungstechnik und Robotik Lösungen für die intelligente Fabrik von morgen und technisches Zubehör. LAPPs Kernmarkt ist der Maschinen- und Anlagenbau. Weitere wichtige Absatzmärkte sind die Lebensmittelindustrie, die Logistik, der Energiesektor und die Mobilität.

Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und befindet sich bis heute vollständig in Familienbesitz. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschaftete es einen konsolidierten Umsatz von 1.423 Millionen Euro. LAPP (inklusive nicht konsolidierter Gesellschaften) beschäftigt weltweit rund 4.586 Mitarbeiter, fertigt an 21 internationalen Standorten und verfügt über 44 eigene Vertriebsgesellschaften. Zudem kooperiert LAPP mit rund 100 Auslandsvertretungen.

Pressekontakt:

IN-Press

Frau Irmgard Nille

Alsterdorfer Straße 459

22337 Hamburg

fon ..: 040 46881030

web ..: http://www.in-press-buero.de

email : irmgard.nille@in-press.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

97% Trefferquote: Goliath Resources mit 89 von 92 Goldbohrungen erfolgreich