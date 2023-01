Zinn ist ein Industrie- und Hightech Metall

Zinn besitzt sehr gute fundamentale Zukunftsaussichten. Die Nachfrage kann meist nur mit Recycling bedient werden.

Verursacht durch neue Anwendungsfelder wird die Nachfrage nach dem Metall steigen. Zinn dient als Lötzinn als Verbindungsstück aller Elektronikprodukte. Zugleich ist es ein essenzielles Element der grünen Wende. Ob Elektrofahrzeuge, Automatisierungsanwendungen oder Solarpaneele, sie alle brauchen Zinn. Solarpaneele sind das Hauptelement jeder Photovoltaikanlage. Hier wird die Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt. Laut der International Tin Association wurden im Jahr 2020 knapp 370.000 Tonnen Zinn von der Industrie verbraucht, in 2025 werden es gut 420.000 Tonnen und in 2030 fast 500.000 Tonnen Zinn sein. Pro Jahr werden Wachstumsraten bezüglich des Zinnbedarfs zwischen drei und sieben Prozent jährlich prognostiziert. Denn die zugrundeliegenden Technologien und grüne Infrastrukturlösungen treiben die Nachfrage an. Branchen wie der Solarsektor, die 5G-Technologie, Elektromobilität (Fahrzeuge und Ladestationen) und das Internet der Dinge sind Wachstumsbranchen.

Das meiste Zinn kommt aus China, gefolgt von Indonesien, Südamerika, Myanmar und Afrika. Dem Nachfragewachstum sind die Zinnpreise bisher nicht gerecht geworden. Daher wurden auch nicht allzu viele Investitionen in den Zinnbereich getätigt. Außerdem sind viele Zinnprojekte in weniger bergbaufreundlichen und eher unsicheren Ländern angesiedelt.

Anders ist es beispielsweise bei Tin One Resources, denn dessen fortgeschrittene Projekte liegen in Tasmanien und auf dem Festland Australiens. Das Great Pyramid Tin Projekt und das Aberfoyle Tin Projekt sind die Flaggschiffprojekte und sie liegen in historischen Zinn-Bergbauregionen.

Ebenfalls in Australien (Taronga) und zudem in Deutschland auf Zinnsuche ist First Tin – https://www.youtube.com/watch?v=crWBR_7SbrI -. Das Tellerhäuser-Projekt in Sachsen ist ein ehemaliges ostdeutsches Bergwerk mit sehr guten Bedingungen.

Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von First Tin (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-tin-plc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

