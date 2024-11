Leadership Sprints – Scrum als Coachingprozes für agile Führungskräfte

Entdecken Sie Leadership Sprints! Andreas Becker zeigt auf einer Fachkonferenz für agile Führung, wie Scrum als Coaching-Prozess genutzt wird. Erleben Sie Agile Leadership in Aktion.

Andreas Becker hat auf der Konferenz Manage Agile seinen Vortrag „Leadership Sprint – Scrum als Coachingprozess“ präsentiert. Dieser praxisorientierte Vortrag richtet sich an Führungskräfte und Manager, die ihre Leadership-Kompetenzen im agilen Umfeld weiterentwickeln möchten.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen Leadership Sprints, ein mehrwöchiger Prozess, der Scrum-Methoden als Struktur für den Coaching-Prozess nutzt. Dabei erhalten Führungskräfte Raum für neue Impulse, Experimente und Verhaltensänderungen, um ihre Arbeitsweise im agilen Modus zu integrieren und ihre Führungskompetenz nachhaltig zu steigern.

Kerninhalte des Vortrags:

– Integration eines strukturierten Coachingprozesses in die agile Arbeitsweise.

– Unterstützung von Führungskräften bei der Weiterentwicklung von Mitarbeitern in einem agilen Umfeld.

– Anwendung agiler Prinzipien im Führungsalltag.

– Nachverfolgung personenbezogener OKRs und Beurteilung des Fortschritts.

– Reflexion neuer Impulse und Experimente.

„Mit dem Leadership Sprint bieten wir Führungskräften ein iteratives Führungsmodell, um ihre Leadership-Fähigkeiten zu stärken und effektiv in bestehende agile Strukturen zu integrieren“, erklärt Andreas Becker. „Durch die modifizierte Anwendung der Scrum-Events schaffen wir einen Rahmen für kontinuierliches Lernen und Wachstum als Coaching-Prozess“

Andreas Becker ist Gründer und Agile Coach der COMPLEXcellence AG und begleitet Organisationen bei ihrer agilen Transformation. Sein besonderes Anliegen ist die Business-Agilität und die Skalierung agiler Werte und Prinzipien über Teamgrenzen hinaus. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er Unternehmen dabei, eingefahrene Denkweisen zu überwinden und die Herausforderungen der VUKA-Welt zu meistern.

Als Dozent an der Hochschule Rosenheim für die Vorlesung „Agile Produktentwicklung“ und durch zahlreiche Vorträge und Workshops auf Konferenzen teilt Andreas Becker sein umfangreiches Wissen im Bereich Agile, Leadership und Führung.

Die Manage-Agile-Konferenz ist eine führende Veranstaltung für agiles Management, Leadership und Führung. Sie bietet eine Plattform für Fach- und Führungskräfte, um sich über aktuelle Trends, Methoden und Best Practices im agilen Umfeld auszutauschen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

Deutschland

fon ..: 06252 7919567

web ..: http://www.complexcellence.de

email : a.becker@COMPLEXcellence.de

Die COMPLEXcellence AG ist ein Beratungs- und Coaching-Unternehmen, das sich auf die agile Transformation von Organisationen spezialisiert hat. Gegründet von Andreas Becker, unterstützt die COMPLEXcellence AG Unternehmen dabei, agile Methoden und Prinzipien erfolgreich zu implementieren und zu skalieren. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Agile Assessment, um neue Potenziale in der Organisation, in Teams und in agilen Rollen zu identifizieren.

