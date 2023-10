Agilität trifft Aikido: DACH30-Manifest und Leadership Sprints im Zusammenspiel

DACH30: Agile Kompetenzen für Product Owner wurden von 30 führenden Großunternehmen aus dem D-A-CH-Raum definiert.

In seinem Vortrag auf der renommierten Fachkonferenz Modern-RE am 12.10.2023 gab Andreas Becker tiefgreifende Einblicke in die drei Lernpfade, inspiriert vom Shu-Ha-Ri-Prinzip der japanischen Kampfkunst Aikido. In einer innovativen Herangehensweise hat Becker dieses Prinzip mit seinem Coachingskonzept der „Leadership Sprints“ verknüpft. Dabei adaptiert er die bewährten Sprint-Rituale aus dem Scrum-Framework, um sie für persönliche und berufliche Weiterentwicklung nutzbar zu machen.

Das dynamische Zusammenspiel zwischen der DACH30-Kompetenzmatrix für Product Owner und den Leadership Sprints nimmt seinen Anfang in einer sorgfältigen Sprint-Planung. In dieser Phase greifen die Product Owner auf Inhalten eines individuell erstellten Themenbacklogs zurück – ein Konzept, das stark an das Product Backlog erinnert. Es ermöglicht den Product Ownern, aktuelle Herausforderungen und angestrebte Experimente rund um neue Praktiken systematisch anzugehen und mit gezielten Maßnahmen zu planen. Über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen werden diese Maßnahmen in die Tat umgesetzt, und am Ende eines jeden Sprints werden die Ergebnisse präsentiert und einer tiefgehenden Selbstreflexion unterzogen.

Das Besondere: Mit jedem Sprint können die Product Owner nach dem Shu-Ha-Ri-Prinzip ihre Fähigkeiten und Kompetenzen im Bereich der agilen Produktentwicklung kontinuierlich erweitern und verfeinern.

Ein Blick in die Geschichte: Seit 2016 entwickelte sich aus den regelmäßigen Diskussionen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe namens „DACH30“ dieses vielversprechende Konzept. Zu dieser Gruppe zählen einige der führenden Unternehmen in der DACH-Region, darunter EnBW, Continental, Deutsche Telekom, Adidas und viele mehr. Die speziell für Großunternehmen konzipierte Kompetenzmatrix unterstützt gezielt die Entwicklung agiler Fähigkeiten basierend auf dem Shu-Ha-Ri-Prinzip.

In der Praxis bedeutet dies, dass die vier agilen Rollen – Führungskraft, Umsetzungsteam, Value-Verantwortlicher (z.B. Product Owner) und Team-Facilitator (z.B. ScrumMaster) – ihre Kompetenzen nach den drei Entwicklungsstufen (Shu-Ha-Ri) stetig optimieren.

Die DACH30-Arbeitsgruppe für Mindeststandards in der Unternehmensagilität hat die Inhalte als Creative-Commons-Lizenz CCBYSA veröffentlicht. Dies ermöglicht eine gewerbliche Nutzung und Anpassung der Inhalte, solange die Urheberschaft anerkannt wird und die bearbeiteten Ergebnisse unter derselben Lizenz weitergegeben werden.

Abschließend sei erwähnt, dass Andreas Becker, Keynote Speaker und renommierter Sparringspartner der COMPLEXcellence AG, zu den Pionieren der DACH-30-Mindeststandards für agiles Arbeiten zählt und zudem als anerkannter Trainingsanbieter für DACH-30-Seminare in der Branche bekannt ist.

Die COMPLEXcellence AG mit Sitz in Heppenheim in Südhessen bietet seit vielen Jahren Training und Consulting für Fach- und Führungskräfte rund um agiles Arbeiten, Scrum, Kanban, DACH30 und Flight Levels an.

