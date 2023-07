Vortrag: Neue Entwicklungspfade für Product Owner und agile Produktverantwortliche

Andreas Becker hält seinen aktuellen Vortrag über das Zusammenspiel zwischen dem DACH-30-Manifest und der Entwicklung von Kompetenzen von Product Owner auf der Konferenz Modern-RE im Oktober 2023.

Die DACH-30 – Initiative veröffentlichte 2019 die Mindeststandards für agiles Arbeiten und agiles Lernen jenseits von Frameworks und Zertifizierungen. Das Manifest von 30 Großunternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH) wird mit seiner Kompetenzmatrix auch für agile Produktverantwortliche oder Product Owner zunehmend populär.

Als Anwender der ersten Stunde hat Andreas Becker in seiner Rolle als Sparringspartner, die auf Großunternehmen zugeschnittene Kompetenzmatrix bei der persönlichen Entwicklung von mehreren Product Owner (PO) ab 2019 pilotiert.

In seinem Vortrag auf der Fachkonferenz Modern-RE berichtet er am 12.10.2023 über die drei Lernpfade nach dem Shu-Ha-Ri-Prinzip der japanischen Kampfkunst Aikido, die er mit Leadership Sprints verbunden hat. Dabei werden die Sprint-Rituale aus dem Scrum-Framework zur persönlichen Weiterentwicklung genutzt. Das Zusammenspiel zwischen der DACH30 – Kompetenzmatrix für Product Owner und den Leadership Sprints beginnt, wie bei Scrum üblich, mit einer Sprint-Planung. Dabei werden Inhalten aus einem erstellen Themen-Backlog entnommen – vergleichbar mit dem Product Backlog. Dies können aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen der Product Owner sowie angestrebte Experimente rund um neue Praktiken mit konkreten Maßnahmen sein. In einem Sprint von max. 4 Wochen Dauer, werden die geplanten Maßnahmen umgesetzt und das Ergebnis am Sprintende vorgestellt und abschließend einer Selbstreflexion unterzogen.

Von Sprint zu Sprint steigern die Product Owner so nach dem Shu-Ha-Ri-Prinzip ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Kontext der agilen Produktentwicklung.

Zum Hintergrund: Seit 2016 entstand aus einem regelmäßigen Austausch einer Arbeitsgruppe mit dem Namen „DACH30“ dieses vielversprechende Konzept.

Zu den Unternehmen gehören unter anderem EnBW, Continental, Deutsche Telekom, Adidas, Allianz, BASF, Bosch, Commerzbank, DB Systel, DER Touristik, Daimler, Ericsson, Infineon, Otto, REWE Group, SAP, Schweizerische Post AG, Siemens, Swisscom, TUI, Volkswagen AG.

Die auf Großunternehmen zugeschnittene Kompetenzmatrix soll bei der Entwicklung von agilen Fähigkeiten nach dem Shu-Ha-Ri-Prinzip unterstützen.

Dies bedeutet konkret, dass die vier agile Rollen Führungskraft, Umsetzungsteam, Value-Verantwortlicher (z.B. Product Owner) und Team-Facilitator (z.B. ScrumMaster) nach den drei Entwicklungsstufen (Shu-Ha-Ri) ihre Kompetenzen kontinuierlich verbessern.

DACH30 – Arbeitsgruppe von Mindeststandards für Unternehmensagilität hat die Inhalte als Creative-Commons-Lizenz CCBYSA frei verfügbar gemacht. Diese Lizenz gestattet es, die Inhalte gewerblich zu verwenden und zu verändern, solange die Urheber genannt werden und die Ergebnisse unter der gleichen Creative Commons Lizenz weitergegeben werden.

Andreas Becker, Keynote Speaker und Sparringspartner der COMPLEXcellence AG gehört zu den Anwendern der ersten Stunde der DACH-30 – Mindeststandards für agiles Arbeiten und ist auch Trainingsanbieter für DACH-30 – Seminare.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

Deutschland

fon ..: 06252 7919567

web ..: http://www.complexcellence.de

email : a.becker@COMPLEXcellence.de

Die COMPLEXcellence AG bietet Schulungen und Zertifizierungen rund um die DACH-30-Kompetenzmatrix an.

Pressekontakt:

COMPLEXcellence AG

Herr Andreas Becker

Roseggerstr. 23

64646 Heppenheim (Bergstraße)

fon ..: 06252 7919567

web ..: http://www.complexcellence.de

email : a.becker@COMPLEXcellence.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ROTZLER stärkt Technologieführerschaft BAFA Berater Lutz Braun, Flein bei Heilbronn