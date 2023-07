ROTZLER stärkt Technologieführerschaft

Durch die Übernahme der Anteilsmehrheit des indischen Spezialisten für embedded Systems und IoT-Technologie, Avench Systems Pvt. Ltd., stärkt ROTZLER seine Technologieführerschaft.

Durch die Übernahme der Anteilsmehrheit des indischen Spezialisten für embedded Systems und IoT-Technologie, Avench Systems Pvt. Ltd., stärkt ROTZLER seine Technologieführerschaft. Das Know-how von Avench im Bereich embedded Systems und IoT-Technologie erweitert die Fähigkeiten der Gruppe, modernste Lösungen für verschiedene Branchen bereitzustellen.

Avench genießt als Spezialist für embedded Systeme einen hervorragenden Ruf. Das Unternehmen bedient ausgewählte Marktsegmente mit umfassenden Dienstleistungen wie elektronisches Hardware-Design, Prototyping sowie der Entwicklung von Software für embedded Systeme und Anwendungen. Avench gilt als verlässlicher Partner für Kunden, die außergewöhnliche Lösungen suchen. Diese unterstützt das Team hochqualifizierter und motivierter Mitarbeiter mit vollem Engagement bei der Entwicklung und Integration neuer Technologien.

Jürgen Rotzler, CEO der ROTZLER Gruppe: “ Rotzler und Avench werden in Zukunft ihre jeweiligen Stärken dafür einsetzen, um herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. Rotzlers umfassendes Know-how bei Seilwinden, insbesondere bei hochmodernen Steuerungssystemen für Sonderfahrzeuge, wird durch Avenchs Kompetenz im Bereich der embedded Technologien perfekt ergänzt. Gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende Reise, mit dem Ziel, Kunden weltweit einen herausragenden Mehrwert zu bieten. In unserer Partnerschaft werden wir Innovationen vorantreiben und unsere Systeme noch gezielter an Kundenbedürfnisse adaptieren. Gemeinsam werden wir unsere marktführende Position ausbauen.“

Mit der Übernahme erweitert die ROTZLER Gruppe ihr Angebot und kann ihren Kunden zusätzliche hochwertige Dienstleistungen anbieten. Insbesondere für die zukünftige Entwicklung von Steuerungssystemen verspricht die enge Zusammenarbeit mit Avench Synergien in Form deutlicher Effizienz- und Leistungssteigerungen.

Umgekehrt bietet die Integration in die ROTZLER Gruppe Avench spannende neue Perspektiven. So verspricht der Zugang zum Anwendungs-Know-how von Rotzler im Markt für mobile Anwendungen sowie zu der breiten globalen Kundenbasis großes Potential. Avench steigert durch die Integration ihre Reichweite und kann künftig Kunden weltweit ihre innovativen Lösungen anbieten.

Mit ihrer über 100-jährigen Geschichte hat sich die ROTZLER Gruppe als Weltmarktführer im Bereich Seilwinden und Systemlösungen für Zug-, Hub- und Bergeeinsätze fest etabliert. Der Fokus bei ROTZLER liegt auf Zuverlässigkeit, Leistung und technischer Exzellenz. Das macht die Gruppe zum verlässlichen Partner für verschiedenste Anwendungen, darunter in Berge- und Rettungsfahrzeugen, Baumaschinen, Bohrgeräten sowie in Marine- und wehrtechnischen Anwendungen.

Die ROTZLER Gruppe ist an weltweit fünf Standorten aktiv. Am Stammsitz im südbadischen Steinen im Wiesental sind die ROTZLER HOLDING und die größte Tochtergesellschaft, die ROTZLER Deutschland ansässig. Daneben gibt es Vertriebs- und Produktionsstandorte in Vancouver, Kanada, Grand Prairie, USA, Bangalore, Indien und Changwon in Südkorea. Sie konzentriert seit über 100 Jahren ihre ganze Erfahrung, Kompetenz und Innovationskraft darauf, Seilwinden und Systemlösungen für Zug-, Hub- und Bergeeinsätze zu entwickeln. Diese Produkte kommen in u.a. Service- und Ladekranen, Berge- und Abschleppfahrzeugen, Bohrgeräten, Marine- und wehrtechnischen Anwendungen zum Einsatz.

Avench Systems Pvt. Ltd., Bangalore, Indien:

Avench Pvt. Ltd. ist ein geschätzter Experte für embedded Systeme und IoT-Technologie und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen elektronisches Hardwaredesign, Prototyping und Softwareentwicklung. Mit einem starken Fokus auf die Unterstützung neuer Technologien und einer globalen Marktpräsenz ist Avench ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden, die fortschrittliche embedded Lösungen suchen. Das Team aus hochqualifizierten und motivierten Fachleuten treibt Innovation und Kundenzufriedenheit voran.

