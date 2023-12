Leben Sie auf eigene Verantwortung? Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen?

Ich möchte Menschen anzuregen, ihr Leben beruflich und privat aktiv zu gestalten. Dabei geht es darum, sich stimmige Ziele zu setzen und hinderliche Überzeugungen und heimliche Ängste anzusehen.

Wir sollten aufhören, darüber zu jammern, dass unser Leben nicht so ist, wie wir es uns vorstellen. Und erst recht aufhören, anderen die Schuld dafür zu geben. Wir können nur etwas verändern, wenn wir uns darauf konzentrieren, wo wir Handlungsmöglichkeiten haben und selbst aktiv werden können! Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Talente sie eigentlich haben. Sie schöpfen ihr Potenzial überhaupt nicht aus. Ich unterstütze Sie im Coaching dabei, Ihre aktuelle Situation zu sortieren, ihre Gedanken und Gefühle zu strukturieren, unklare Ziele zu konkretisieren und blockierende Denkmuster aufzulösen. Sie selbst entscheiden, in welchen Bereichen Sie sich persönlich weiterentwickeln wollen. Beispielsweise, ob Sie in Ihrem beruflichen Umfeld Ihre Führungskompetenz verbessern oder mit den Kollegen in Konfliktsituationen besser umgehen wollen. Ob Sie aktuelle Schwierigkeiten mit Ihrem Partner oder Ihren Kindern anders angehen oder ganz generell mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen entwickeln wollen. Es sind letztendlich immer unsere Gedanken, mit denen wir Ereignisse, andere Menschen und uns selbst bewerten, die uns immer wieder in unangenehme Situationen bringen.

Häufig sind auch gesundheitliche Probleme der Anlass, die eigenen Ziele bzw. die Lebensführung zu überdenken. Immer mehr Menschen reagieren heute mit psychosomatischen Symptomen (z.B. mit Ängsten, depressiven Verstimmungen, Burnout oder mit körperlichen Erkrankungen) auf ihre täglichen Herausforderungen. Diese sind das Ergebnis ihrer krankmachenden Denkmuster und einer daraus resultierenden Lebensführung, die ihren Bedürfnissen nicht gerecht wird. Bei Burnout beispielsweise gilt es herausfinden, mit welchen eigenen Ansprüchen wir uns selbst bis zur Erschöpfung angetrieben haben. Wir stärken unsere Resilienz und bewältigen unseren Alltag deutlich leichter, wenn wir unsere hinderlichen Gedanken aufdecken und durch förderliche ersetzen. Sind Sie bereit für neue Einstellungen und Veränderungen in Ihrer Lebensführung? Ich unterstütze Sie dabei, Ihre eigenen Ziele zu finden anstatt lediglich den Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen. Und ich zeige Ihnen, wie Sie im alltäglichen Chaos Ihre Ziele konsequent verfolgen! Sie lernen, wie Sie Ihre emotionale Verfassung mit inneren Bildern beeinflussen und wie Sie Kontakt zu Ihrem Unterbewusstsein aufnehmen können. Ich leite Sie gerne an, die Stimme in Ihrem Inneren (endlich wieder) zu hören und ihre Hinweise zu verstehen. Dabei nutze ich u.a. Methoden aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP), der Hypnose und der Verhaltenstherapie. Meine Erfahrung aus meiner mehr als 25-jähriger Tätigkeit als Coach, Trainerin und Therapeutin vermittle ich in NLP-Ausbildungen und Coach-Ausbildungen zum Resilienz-Coach, Gesundheits-Coach oder Konflikt-Coach. In allen meinen Tätigkeitsbereichen ist es mir ein Anliegen, Menschen zu motivieren, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Das ist mir so wichtig, dass ich zwei Bücher dazu geschrieben habe: „Leben – auf eigene Verantwortung!“ (https://www.coaching-loessl.de/buecher/).

Dipl.-Psych. Christine Lößl ist seit 1994 für Unternehmen als Trainerin und Coach, als Kursleiterin für NLP- und Coach-Ausbildungen sowie in ihrer Praxis in Würzburg-Estenfeld als Psychotherapeutin (HPG) tätig. Ihre Schwerpunkte: persönliche Weiterentwicklung, Förderung von Resilienz und Stressbewältigungskompetenz, Führungs- oder Teamkompetenz, Konfliktlösung beruflich und privat sowie der Umgang mit psychosomatischen Symptomen und Burnout.

