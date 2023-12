NI 43-101-konforme vermutete Mineralressource für das Lithiumprojekt Pocitos enthält schätzungsweise 143.000 Tonnen Lithiummetall bzw. 760.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent

Vancouver, BC – 20. Dezember 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Schätzung der vermuteten Mineralressourcen (MRE) für sein Lithium-Sole-Projekt Pocitos I und II (Pocitos oder das Projekt) in der argentinischen Provinz Salta erhalten hat. Die MRE enthält schätzungsweise 143.000 Tonnen Lithiummetall, was bei einer Berechnung als Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) 760.000 Tonnen entspricht und damit unter Annahme einer Ausbeute von 100 % für eine 38-jährige Lebensdauer der Mine ausreicht.

Der Fachbericht zu der Schätzung der vermuteten Mineralressource (der Bericht) wurde von der Firma WSP Australia Pty Ltd. (WSP) verfasst. Die MRE ergab bei einem Cutoff-Wert von 100 ppm Lithium 78.000 Tonnen Lithiummetall oder 414.000 Tonnen LCÄ. Dies würde einer Lebensdauer der Mine von 20 Jahren entsprechen.

In dem Bericht schätzte WSP den Jahresumsatz unter Anwendung eines Li2CO3-Preises von 16.573 USD/Tonne (Stand 4. Dezember 2023) auf 338 Millionen USD.

Kategorie Bereich Sediment-volumen Spezifische Solevolumen (m³) Li-Gehalt Li-Metall Li-Ausbeute LCE (t) Mg-Gehalt Mg- Mg-Ausbeute (Tsd.

(m³) Ergiebigkeit (mg/l) (Tsd. t) (Tsd. (3) (mg/l) Metall t)

(%) (1) (2) t) (1) (Tsd.

t)

vermutet Kiessand 464.425.000 14,9 69.199.325 107,7 50 7 40 1.602,7 744 111

Ton mit hohem 392.500.000 6,1 23.942.500 131,4 52 3 17 1.448,8 569 35

Li-Gehalt

Ton mit 768.387.500 6,1 46.871638 53,6 41 3 13 762,5 586 36

geringem

Li-Gehalt

vermutet, 1.625.312.500 140.031.463 100,7 143 13 70 1.297,4 1.899 181

gesamt

Tabelle 1. Mineralressourcenschätzung für das Projekt Pocitos ohne Anwendung eines Lithium-Cutoff-Wertes – 143.000 Tonnen Lithiummetall

Anmerkungen zur Tabelle: (1) Die Gehaltswerte stellen den geschätzten Durchschnittswert für den Bereich im Vulcan-Blockmodell dar; (2) gesamtes in-situ enthaltenes Lithiummetall; (3) extrahierbares LCÄ; (4) es wurden keine Gewinnungs-, Verwässerungs- oder andere ähnliche Bergbauparameter angewandt; (5) obwohl die begründete Erwartung besteht, dass die in diesem Fachbericht dargestellten Mineralressourcen wirtschaftlich abgebaut werden können, sind sie keine Mineralreserven. Die Schätzung von Mineralreserven erfordert die Anwendung von modifizierenden Faktoren und mindestens eine Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS). Zu den modifizierenden Faktoren zählen unter anderem Bergbau-, Verarbeitungs-, Metallurgie-, Infrastruktur-, Wirtschafts-, Marketing-, Rechts-, Umwelt-, Sozial- und Regierungsfaktoren.

WSP hat im Rahmen der ersten NI 43-101-konformen MRE ein sehr detailliertes Blockmodell mit einer Tiefenausdehnung von etwa 200 m erstellt und die Kosten für das Erreichen des nächsten Meilensteins der Schätzung einer nachgewiesenen und angedeuteten Ressource durch die Niederbringung einer Explorations- und einer Produktionsbohrung geschätzt. Die geschätzten Gesamtkosten für das vorgeschlagene Programm mit zwei Bohrungen belaufen sich auf rund 935.000 USD (zzgl. Steuern) bzw. 1.300.000 CAD (zzgl. Steuern). Der Bericht enthält auch einige der Kostenschätzungen von Ekosolve Limited (EkosolveTM) für eine 20.000-Tonnen-Anlage zur Herstellung von Lithiumkarbonat mittels Lösungsmittelextraktion, die eine HCl-Säureanlage und eine Lithiumkarbonatanlage umfasst. Die Gehalte der einzelnen Blöcke wurden mit der Maptek Vulcan-Software visuell am Bildschirm überprüft und in Querschnitten und Plänen mit den zusammengesetzten Gehalten der Bohrlöcher verglichen (Abbildung 14.6 und Abbildung 14.7 des Berichts von WSP). Dieser Vergleich ergab eine gute Korrelation zwischen den Eingabedaten und den geschätzten Werten. Es konnten keine offensichtlichen Diskrepanzen festgestellt werden.

David Greenway, seines Zeichens President und CEO, zeigt sich begeistert: Ich bin unglaublich zufrieden mit dem geschätzten Ergebnis von 760.000 Tonnen LCÄ. Dies ist ein Beweis für die engagierten Bemühungen der Geologen, Hydrologen und Projektingenieure von WSP Global in den letzten drei Monaten. Diese Schätzung unterstreicht in Verbindung mit der Prognose eines beeindruckenden Jahresumsatzes von 338 Millionen USD das Potenzial unseres Projekts. Wir machen an allen Fronten konsequent Fortschritte, insbesondere mit unserer ersten NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung und einem bevorstehenden Bohrprogramm, mit dem wir weiteren Nutzen aus diesem äußerst aussichtsreichen Bericht ziehen wollen. Diese Entwicklungen sollten Recharge und allen am Projekt Pocitos beteiligten Stakeholdern eine spannende nächste Phase bescheren.

Phillip Thomas, der qualifizierte Sachverständige, COO und ein Direktor des Unternehmens, reiste vor kurzem in das chinesische Shanghai, wo er sich mit Richlink Capital Pty Ltd. (Richlink) und dessen Kunden traf und eine Lithiumchlorid- und Lithium-n-Butyl-Anlage besichtigte.

WSP verwendete zur Durchführung der Ressourcenschätzung Datenmaterial aus dem von der Firma Panopus Pte Ltd. (Panopus) erstellten NI 43-101-konformen Fachbericht vom 30. Juni 2023, die Daten der MT-Messung vom Mai 2023 und der TEM-Messung 2018 sowie das Datenmaterial der Bohrprogramme, die Bohrkernaufzeichnungen und die von Geoanalysis and Core Laboratories ermittelten Porositätswerte des Bohrkernmaterials. Dies ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Arbeiten, die das Unternehmen durchführt, um im Projekt Pocitos eine 20.000-Tonnen-Ekosolve-Anlage zur direkten Extraktion von Lithium (DLE) zu errichten und – wie bereits in einer Absichtserklärung zur Abnahme festgelegt – die Kunden von Richlink jährlich mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat zu beliefern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73076/Recharge_122023_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Satellitenbild der Konzessionen Pocitos I und II (Posgar 2007 Argentina 3)

Ein vollständiger Bericht gemäß NI 43-101 vom 30. Juni 2023 mit dem Originaltitel Technical Report For The Pocitos Salar Lithium Concession, Salta Province, Argentina wurde auf der Webseite des Unternehmens (www.recharge-resources.com) sowie im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Pocitos erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen USD in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Exploration identifiziert. Während der Bohrkampagnen im Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.: Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169 ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf.

EkosolveTM produzierte Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von 99,89 %, wobei die Lithiumextraktion aus den Solen bei über 94 % lag, d. h. aus 169 ppm Lithium wären 159 ppm gewonnen worden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73076/Recharge_122023_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Standort des Projekts und Straßenzugang zum Projekt von Salta.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/73076/Recharge_122023_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Blick auf die Bergbaustraße zur Explorationsbohrung PCT-22-01 (Pocitos I) (Panopus 2023)

Der NI 43-101-konforme Fachbericht vom 18. Dezember 2023 mit dem Titel NI 43-101 Technical Report Pocitos I and II, Salta Province, Argentina wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht und auch auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt. Herr Thomas ist am 21. November 2023 in der Funktion des COO in das Unternehmen eingetreten und ist ein Aktionär.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.

