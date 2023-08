Recharge Resources übergibt Bohrkernproben für die NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zum Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

Vancouver, British Columbia – 17. August 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (CSE: RR) (OTC: RECHF) (Frankfurt: SL50) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bohrkernmaterial aus drei der im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta (Argentinien) niedergebrachten Bohrungen extrahieren konnte. Das Bohrkernmaterial ist mittlerweile im Labor von Core Laboratories in Perth (Australien) eingetroffen, wo es auf seine Porosität und Transmissivität untersucht wird. Die ermittelten Resultate werden in die Berechnungen der Ressourcenschätzung einfließen, die derzeit von WSP erstellt wird (siehe Ankündigung in der Pressemeldung vom 24. Juli 2023).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71692/RechargeResources_170823_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – Die Bohrkernproben sind für die Analyse auf Porosität und Transmissivität bereit

Core Laboratories Australia wurde mit den entsprechenden Arbeiten beauftragt. Core Laboratories ist ein international führender Anbieter von geschützten und patentierten Dienstleistungen zur Beschreibung von Lagerstätten und zur Steigerung der Produktion. Core Laboratories verfügt über die zur Produktionssteigerung erforderliche Technologie. Das Labor ist laufend damit beschäftigt, Technologien zur Ergänzung bestehender Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln bzw. zu erwerben, und verbreitet diese Technologien in seinem globalen Netzwerk.

Die analysierten Bohrkernproben stammen aus unterschiedlichen Tiefen:

Po2_Core1: –360,85 – 361,00 m

Po1_Core2: –328,30 – 328,44 m

Po1_Core3: –346,30 – 346,47 m

Po2_Core4: –400,78 – 401,95 m

PCT-22-01 Core5: –347,25 – 347,40 m

PCT-22-01 Core6: –358,73 – 358,86 m

PCT-22-01 Core7: –362,00 – 362,16 m

In Bohrloch Nr. 3 (PCT-22-01) kam es wegen der Perforierung von Gasansammlungen zu einer starken Schwallströmung. Aus diesem Grund wird hier für die Erstellung der Ressourcenschätzung die Kernporosität anstelle der Berechnung von freigesetzter Sole verwendet.

Die erste vom Unternehmen erstellte Ressourcenschätzung ist eine weitere Maßnahme im Rahmen der Arbeiten, die das Unternehmen durchführt, um im Projekt Pocitos eine Ekosolve-Anlage für die direkte Lithiumextraktion (DLE) mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 20.000 Tonnen Lithium pro Jahr zu errichten und – wie bereits in einer unverbindlichen Absichtserklärung zur Abnahme festgelegt – den Kunden Richlink Capital jährlich mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid bzw. Lithiumkarbonat zu beliefern.

CEO David Greenway fasst wie folgt zusammen: Recharge arbeitet mit Hochdruck daran, das Ausmaß der Lagerstätte zu bestimmen und die Schätzung der Lithiummetall- oder LCE-Ressourcen bei Pocitos 1 abzuschließen. Wir freuen uns, mit WSP Global und Core Laboratories zwei führende Unternehmen auf diesem Gebiet zur Seite zu haben, die uns beim geplanten Ausbau des Projekts zu einem Produktionsbetrieb unterstützen. Diese Entwicklungen werden uns dabei helfen, unsere geplanten Meilensteine – eine Ressourcenschätzung, eine Scoping-Studie, eine Machbarkeitsstudie und letztlich die Errichtung eines Produktionsbetrieb im Lithiumsoleprojekt Pocitos – umzusetzen.

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Unterkünfte gibt. Pocitos (1) erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM- und MT-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Exploration identifiziert.

Während der Bohrkampagnen im Projekt im Dezember 2022 wurden anhand des Packertests (Anm.: Durchlässigkeitsmessung) in Bohrloch 3 mit anschließender Laboranalyse der Proben durch Alex Stewart Lithiumwerte von 169 ppm ermittelt. In Diamantbohrlöchern im HQ-Format mit einer Bohrtiefe von 409 Metern wurde eine Probenahme mittels Doppelpacker durchgeführt. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf. Für das Projekt Pocitos 1 wurde ein NI 43-101-konformer Bericht veröffentlicht.

Recharge wartet auf den Abschluss der verfahrenstechnischen Arbeiten, die von Ekosolve Ltd. zur Gewinnung und Untersuchung des produzierten Lithiumchlorids durchgeführt werden, wobei die Extraktion über 94% des in der Sole enthaltenen Lithiums betrug.

WSP Australia wartet auf die Ergebnisse der Porositätsarbeiten, die von Core Laboratories Australia absolviert werden, bevor es die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens für Pocitos 1 vorlegt, die zu einer Aktualisierung des vom qualifizierten Sachverständigen Phillip Thomas im Juni 2023 erstellten NI 43-101-konformen Berichts führen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71692/RechargeResources_170823_DEPRCOM.002.png

Abbildung 4. Lageplan der Lithium-Claims bei Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Herr Thomas ist vom Unternehmen unabhängig und kein Aktionär von Recharge Resources. Thomas besuchte das Konzessionsgebiet zwischen dem 15. und 22. Januar 2023 und dem 8.Mai 2023, um Kernproben für die Berechnung der Ressourcenschätzung auszuwählen.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel.: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: recharge-resources.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Recharge Resources Ltd.

David Greenway

#600 – 535 Howe Street

V6Z 2Z4 Vancouver, BC

Kanada

email : info@recharge-resources.com

Pressekontakt:

Recharge Resources Ltd.

David Greenway

#600 – 535 Howe Street

V6Z 2Z4 Vancouver, BC

email : info@recharge-resources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Grausame Zustände in Schweinebetrieb in Dülmen (NRW) sorgen für Aufsehen