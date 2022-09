Recharge Resources schließt Technologie-Lizenzvertrag für Lithiumextraktionsanlage für Projekt Pocitos 1 mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Tonnen ab

Vancouver, BC, Kanada – 27. September 2022 – Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Technologie-Lizenzvertrag für die landesweite Nutzung der Lithium-Lösungsmittelextraktionsmethode Ekosolve abgeschlossen hat, um auf dem Lithiumprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, eine Lithiumanlage zu bauen, die jährlich bis zu 20.000 Tonnen Lithiumcarbonat produzieren kann. Laut Trading Economics wird Lithium zurzeit auf dem Spotmarkt mit 501.193 Yuan pro Tonne verkauft, was 70.259 USD pro Tonne entspricht.

Die Lithium-Lösungsmittelextraktionsmethode Ekosolve kann effizient die Verarbeitung von Sole regeln, um Lithiumchlorid oder Lithiumcarbonat mit einem Gehalt von mehr als 99,5% und einer Ausbeute von mehr als 95% zu produzieren, was weitaus mehr ist als alle bislang veröffentlichten direkten Lithiumextraktionsmethoden.

Der Hauptvorteil des Ekosolve-Systems ist die hohe Lithiumertragsrate von mehr als 95%. Insbesondere werden die Betriebskosten um mehr als 90% reduziert, da der Großteil der Lösungsmittel zurückgewonnen wird. Andere Systeme, wie Adsorption, können eine Ausbeute von 72-80% erzielen, fraktioniertes Auskristallisieren 50-70% und Ionenaustausch bis zu 80%. Bei Adsorptions- und Ionenaustauschsystemen können zusätzliche Prozesse nötig sein, um den Magnesium- und Borgehalt in den Solen zu reduzieren, was bei der Ekosolve-Methode nicht nötig ist. Somit liegen die prognostizierten Investitions- und Betriebskosten deutlich niedriger. Ein weiterer erheblicher Nutzen ist, dass keine Verdunstungsteiche nötig sind, was zu einer umweltfreundlicheren Lösung führt.

Im Vertrag ist auch die Entwicklung eines mehrphasigen Ausbaus der Lithiumcarbonat-Outputs auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 auf 20.000 Tonnen pro Jahr vorgesehen. Bei Produktionsbeginn auf dem Projekt Pocitos 1 wird eine Lizenzgebühr an Ekosolve fällig, die 5% der gelieferten Produkte entspricht. Weitere Scoping-Studien und Genehmigungen sind nötig, um mit dem Bau der Anlage beginnen zu können.

Recharge arbeitet an der vollständig finanzierten einzigen 400 Meter umfassenden Bohrung mit einem für die Förderung geeignetem Durchmesser eng mit seinen Beratern vor Ort zusammen. Sie wird zwischen zwei zuvor absolvierten Explorations-Diamantbohrlöchern mit HQ-Durchmesser niedergebracht. Durch diese Bohrung soll die Kontinuität des lithiumsolehaltigen Grundwasserleiters bestätigt werden, der im Rahmen früherer Bohrkampagnen ermittelt wurde, sodass eine NI 43-101-konforme Ressource erstellt werden kann.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67601/RechargeR_09272022_DERPcom.001.png

Abbildung 1. Bohrgerät vor Ort, Bohrkampagne 2018

Video der Bohrungen auf Pocitos mit einer außergewöhnlichen Flussrate (Bohrungen 2018):

recharge-resources.com/wp-content/uploads/2022/06/Pocitos-1-Salar-Brine-Flow.mp4

Beide Bohrlöcher, die 2018 auf dem Lithiumprojekt Pocitos 1 niedergebracht wurden, lieferten eine hohe Durchflussrate. Es wird erwartet, dass diese hohe Durchflussrate zu geringeren Betriebskosten führen wird, da weniger Pumpen erforderlich sind und die Säulen mit der für das Projekt Pocitos 1 geplanten Ekosolve-Extraktionsmethode über ausreichend Sole verfügen.

Der CEO und Director, David Greenway, sagte: Wir halten Ekosolve für die modernste Lithiumextraktionstechnolgie, die auf dem Markt verfügbar ist, und sie ist für das Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 perfekt geeignet. Das Unternehmen hat immer den Einsatz der Ekosolve-Technologie auf dem Projekt Pocitos 1 in Betracht gezogen, und diese Lizenzvereinbarung macht die Beziehung zwischen Recharge Resources und Ekosolve Limited offiziell. Mit Bohrungen, die bei einem produktionsbereiten Bohrloch beginnen sollen, um eine NI 43-101-konforme Mineralressource zu erstellen, einer bankfähigen Machbarkeitsstudie für das Projekt, der Identifizierung von Offtake- und Angebotsmöglichkeiten und strategischer Partner für das Projekt Pocitos 1, ist der Abschluss dieses Vertrags ein proaktiver und kluger nächster Schritt für Recharge und unsere Aktionäre.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67601/RechargeR_09272022_DERPcom.002.png

Abbildung 2. Lageplan zum Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

Abbildung 2. Das orange Dreieck kennzeichnet in etwa den Standort des Bohrlochs

Über das Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, die über Gas-, Strom- und Telefon-Internetanschluss verfügt. Pocitos I erstreckt sich über rund 800 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Frühere Explorations- und Erschließungsteams haben über 1,5 Millionen USD in die Erkundung des Projekts investiert; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und zwei Bohrungen über jeweils 400 Meter, die hervorragende Ergebnisse lieferten. Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert.

A.I.S. Resources Ltd. ermittelte bei der ersten Bohrkampagne auf dem Projekt im Mai 2018 Lithiumwerte von bis zu 125 ppm (Laboranalyse durch Alex Stewart). AIS verwendete einen Doppelpacker in den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern niedergebracht wurden. Die Durchflussrate des Bohrlochs war beträchtlich und konnte für mehr als 5 Stunden beobachtet werden. Beide Bohrlöcher wiesen außergewöhnliche Soleflussraten auf. Recharge plant, ein drittes förderbereites Bohrloch niederzubringen, um eine NI 43-101-konforme Ressourcenberechnung durchzuführen.

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

