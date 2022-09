Simplehuman Sensor-Seifenspender helfen die Übertragung von Keimen zu verhindern

Simplehuman bietet mit seinen Sensor-Seifenspendern eine intelligente Lösung, um das Berühren von unreinen Flächen zu vermeiden und die Übertragung von Keimen zu verhindern.

Egal ob für große oder kleine Hände, Ob liquid oder Schaum, mit Batterie oder zum Aufladen die Sensor-Seifenspender von Simplehuman sind nicht nur ästhetisch und praktisch, sondern auch sehr hygienisch.

Keime haften leider an vielen Oberflächen, wie zum Beispiel an Seifenspendern, werden so an unsere Mitmenschen weitergegeben und können demnach schnell zu Krankheiten führen. Durch die berührungsfreie Seifenausgabe der Sensor-Seifenspender, wirkt simplehuman dem entgegen. Die Sensor-Seifenspender sind mit einem Regler für eine variable Dosierung ausgestattet und demnach ideal für die ganze Familie “ das halten der Hand nah unter dem Sensor sorgt für wenig Seife und weiter weg für mehr. Sie wurden so konzipiert, dass jeder Sensor-Seifenspender ein schnelles und einfaches Nachfüllen erlaubt. Durch die Möglichkeit des Nachfüllens der Sensor-Seifenspender möchte Simplehuman gleichzeitig den Plastikverbrauch minimieren und steht infolgedessen für ein nachhaltiges Produkt für Ihr Zuhause. Eine hygienische Ionen-Beschichtung hilft Fingerabdrücke und die Bakterienablage auf der Oberfläche der Spender zu vermeiden Außerdem ist er für die leichte Reinigung wasserfest und steht für Praktikabilität. Jedes Modell verfügt über eine verstopfungssichere Schlauchpumpe, die ein präzises und konstantes Ausfließen ermöglicht und ein Silikonventil, welches Nachtropfen vermeidet. Der Sensor-Seifenspender kann mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden – und keine Sorge, eine Ladung hält bis zu 3 Monaten! In verschiedenen Größen und Ausführung erhältlich, mit oder ohne Wandhalterung sehen die Sensor-Seifenspender von Simplehuman so gut aus, dass sie zu jedem Interieur passen und definitiv den Spaß-Faktor am Händewaschen erhöhen!

Die Modelle auf einem Blick

Sensor-Seifenspender für Flüssigseife (aufladbar): Der wiederaufladbare Sensor-Seifenspender für Flüssigseife zum Aufladen ist ideal für die dosierbare und berührungsfreie Ausgabe von Seife und Desinfektionsmitteln, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IP67 können Sie die Sensorpumpe im Waschbecken abspülen, damit sie immer sauber und neu aussieht. Der Ladeanschluss auf der Rückseite ist leicht zugänglich und eine Ladung hält bis zu 3 Monaten.

* Erhältlich in den Farben: Rosé, Messing, gebürstetem oder poliertem Edelstahl und Weiß

* Füllmenge: 266ml.

* Größe: 17.2cm hoch, 7cm breit, 11.2 cm tief

* Preis: _UVP ab 89,95_

Sensor-Seifenspender für Schaumseife: Der Sensor-Seifenspender für Schaumseife spendet die perfekte Menge an Seife, die einen Dicken und cremigen Schaum erzeugt. Der Sensor-Seifenspender ist wiederaufladbar und kann nachgefüllt werden.

* Erhältlich in den Farben: Roségold, poliertem und gebürsteten Edelstahl

* Füllmenge: 295ml.

* Größe: 17.2cm hoch, 7cm breit, 11.2 cm tief

* Preis: _UVP ab 89,95_

Sensor-Seifenspender für Flüssigseife (batteriebetrieben): Der batteriebetrieben Sensor-Seifenspender für Flüssigseife mit dem hocheffizienten Spender gibt die Seife in 0,2 Sekunden aus. Das Silikonventil verhindert unordentliches Nachtropfen und Verstopfen. Eine breite Öffnung ermöglicht schnelles, einfaches und sauberes Nachfüllen. Der Sensor-Seifenseifenspender wird mit 4 AA Alkali-Batterien betrieben und sind auswechselbar.

* Erhältlich in den Farben: gebürstetes Nickel und weiß

* Füllmenge: 237ml.

* Größe: 17.4 cm hoch, 7cm breit, 14.5 cm tief

* Preis: UVP ab 59,95

Sensor-Seifenspender für Flüssigseife max (batteriebetrieben): Der batteriebetrieben Sensor-Seifenspender max ist batteriebetrieben und für den Geschäftsbetrieb konzipiert, eignet sich aber auch perfekt für geschäftige Haushalte. Er wird mit vier D-Zellen-Batterien (LR20) betrieben, die eine Lebensdauer von bis zu einem Jahr haben. Der Sensor-Seifenspender max wird mit einer optionalen Wandhalterung geliefert (Schrauben im Lieferumfang enthalten).

* Erhältlich in den Farben: gebürstetes Nickel

* Füllmenge: 964 ml.

* Größe: 29,9 cm hoch, 9,9cm breit, 16.5 cm tief

* Preis: UVP ab 149,95

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktionieren.

