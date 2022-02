Tipps für mehr Ordnung zu Hause von simplehuman

Der März läutet nicht nur den Frühling an, sondern ebenso den Beginn jedes Frühjahrsputzes.

Die smarten alltägliche Simplehuman Geräte ermöglichen mehr Ordnung, mehr Sauberkeit und sind nachhaltig konzipiert. Sie sind durchdacht um Platz zu sparen und eine antimikrobiellen Ionen-Beschichtung eliminiert Fingerabdrücke sowie die Bakterienablage auf den Geräteoberflächen. Langlebig, nachfüllbar und aus recycelten Materialien, das Sortiment von simplehuman trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und reduziert die Verschwendung von Plastik.

4 Tipps um den Frühjahrsputz nachhaltig gestalten

Tipp #1: Schmutzige Wäsche – Chaos Ade!

Die meisten Deutschen waschen ihre Wäsche durchschnittlich zwei Mal pro Woche. Das ist eine ganz schöne Menge, sorgt für Wäscheberge, Unordnung und viel Arbeit. Simplehuman hat eine Wäschekorb-Linie entworfen, die dauerhaft hygienisch bleibt, platzsparend ist und beim schnellen Wäschetransport zwischen Waschküche hin und zurück hilft.

Sortieren – in jeder Größe

Simplehuman hat 2 verschiedene Modelle entwickelt mit einem, oder mit zwei getrennten Wäschebehältern, die sich auch einfach aufheben und rumtragen lassen.

Dank den zwei getrennten Wäschebeuteln des größeren Modells, lassen sich Farben schnell trennen, um Verfärbung-Malheur zu vermeiden.

Stabilität – Platzsparen – Transportierbar

Beide Ausführungen weisen eine schwere X-Rahmen Konstruktion auf, wodurch der Wäschekorb extrem stabil, aber auch einklappbar ist. Die im X-Rahmen eingehängten Wäschebeutel können mit Hilfe der praktischen Griffe abgenommen, transportiert und wieder in den Rahmen eingehängt werden.

Cleveres Design und Material:

Die Geruch- und schmutzabweisende Innenseite der Beutel lässt frisch gewaschene Wäsche hygienisch sauber auch wenn davor dreckige Wäsche transportiert wurde. Die Hochwertigen Stahlrahmen und die zwei neutralen Grautöne der Wäschebeutel werten jeden Raum optisch auf, egal ob Bad, Schlafzimmer oder Kinderzimmer.

Umweltgerecht

Das Beutelmaterial besteht aus einem strapazierfähigen atmungsaktiven 100% recycelten Polyesterstoff.

Einfacher Wäschekorb (76cm x 42cm x 51 cm) UVP ab EUR120

Doppelter Wäschekorb (76cm x 42cm x 74 cm) UVP ab EUR150

Tipps #2: Keimfrei mit dem Sensorseifenspender

Keime im Badezimmer, in der Küche oder sogar im Büro, haften leider an vielen Oberflächen, wie zum Beispiel an Seifenspendern und können so schnell zu Krankheiten führen, vor allem in diesen unsicheren Zeiten. Simplehuman bietet mit seinen Sensorseifenspendern eine intelligente Lösung, um das Berühren von unreinen Flächen zu vermeiden und Plastik zu reduzieren.

Berührungsfreie Steuerung – Präzision

Durch einen integrierten Sensor lässt sich der Sensorseifenspender komplett berührungsfrei steuern. Um die gewünschte Seifenmenge zu regeln, kann die Hand für wenig Seife nahe an den Sensor und für mehr Seife weiter weggehalten werden.

Keim- und Fleckenfrei:

Dank einer Ionen-Beschichtung werden Fingerabdrücke und die Bakterienablage an der Oberfläche von Objekten vermieden. Diese fingerabdrucksicheren Gerätebeschichtung mit antimikrobiellem Agion® garantiert auch beim Nachfüllen oder Wiederaufladen eine Keim- und Fleckenfreie Anwendung.

Design:

Der minimalistische Sensorseifenspender, verfügbar in vier verschiedene Ausführungen wie gebürsteter Edelstahl, poliert, roségold und weiß, passt ideal zu jedem Interior und nimmt wenig Platz ein.

Umweltschonend

Eine verstopfungssichere Schlauchpumpe, die ein präzises und konstantes Ausfließen sicherstellt und ein Silikonventil vermeiden unordentliches Nachtropfen, sodass weniger Seife verschwendet wird. Die Seifenspender sind nachfüllbar, Z. B. mit den verschiedenen Simplehuman Seifensorten in großzügigen Nachfüllbeutel. So ersetzt beispielsweise ein Nachfüllbeutel von simplehuman 4,5 herkömmliche Seifenspender mit naturbelassener biologisch abbaubarer Seife, hypoallergen und ohne Parabene & DEAs.



Sensorseifenspender (4 Farben) UVP ab EUR90

Nachfüllbeutel (6 Duftrichtungen) UVP ab EUR40

Tipp #3: Mehr Platz in der Küche

Spätestens beim Kochen in der Küche fällt einem der Platzmangel und die Wichtigkeit von Stauräumen auf. Nutzen Sie den Platz in der Küche optimal und beseitigen Sie störende Platzverschwender um wirklich schnell und effizient Kochen zu können.

Ästhetisch und Platzsparend

Mit dem hochwertigen Küchenrollenhalter mit Wandhalterung von Simplehuman können unschöne Küchenrollen dezent unterm Schrank mit einem einfachen Zugriff verschwinden lassen.

Design:

Das simple minimalistische Design in gebürsteten Edelstahl passt zu jeder Küchentheke. Den Küchenrollenhalter gibt es in einer langen und kurzen Variante, sodass auch alle Küchenrollen aufgehängt werden können. Der Schnelllöseknopf ermöglicht ein einfaches Wechseln der Rolle.

Sparsam:

Ein Spannarm verhindert das unbeabsichtigte Abwickeln der Küchenrolle, indem sie leichten Widerstand bietet – so hält sie bis zum letzten Blatt die perfekte Spannung und reduziert den Verbrauch.

Kurzer Küchenrollenhalter (22-23cm) UVP ab EUR30

Langer Küchenrollenhalter (27-28 cm) UVP ab EUR33

Tipp #4: Dusch-chaos Adé! Dank der auszieh- und individualisierbaren Duschcaddies

Es kommt auch auf die Kleinigkeiten an in wie weit man sich Zuhause wohlfühlt. Die Wohnung kann noch so gut aufgeräumt sein, aber spätestens, wenn man beim Duschen bemerkt, dass zwei Shampoo Flaschen leer und die zuletzt Gekaufte irgendwo verschwunden ist, herrscht Chaos. So bringen die Duschcaddies Ordnung und Überblick, sodass auch Kleinigkeiten nicht lästig sind.

Anpassungsfähig:

Die Spann-Duschcaddies können passend für hohe Decken (1,8m bis zu 2,7m) ausgezogen werden. Dadurch lassen sich die Caddies in die meisten Duschen und Badewannen flexibel einsetzen.

Die Ablagen sind individuell einstellbar, sodass alle Duschutensilien garantiert Platz und Ordnung finden. Da große und moderne Duschaccessoires meistens viel Platz einnehmen, hat simplehuman innovative Aufbewahrungsoptionen speziell für diese Hilfsmittel entwickelt.

Stabil:

Die verstärkte Aluminiumstange mit Federspannung kann fest zwischen Boden und Decke verankert werden. Hergestellt aus rostfreien Materialien und Edelstahl, sind die Duschcaddies korrosionsbeständig und einfach zu reinigen.

2,4m Spann-Duschcaddy (1,5m bis zu 2,4m) UVP ab EUR130

2,7m Spann-Duschcaddy (1,8m bis zu 2,7m) UVP ab EUR170

Alle Artikel sind unter _https://www.simplehuman.de/ _erhältlich

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktionieren.

