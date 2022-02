Italienische Küche hält schlank

„Mamma, so schmeckt es mir!“ -Diese Bewertung ihrer Kochkünste hören Hobbyköche immer wieder gern. Doch von wem lernen, wenn nicht von einem waschechten Italiener?

Luigi Panebianco aus Arnstadt brachte sein erstes Kochbuch unter diesem Titel heraus. Zwischen zwei Buchdeckeln gibt er jede Menge Empfehlungen, verrät wunderbare Rezepte und offenbart sein Wissen über zu den Speisen passende Weine.

Wie kam es, dass Luigi Panebianco ein Buch über die italienische Küche schrieb? „Immer wieder fragten mich meine Gäste nach diesem oder jenem Rezept, aber ich wollte es natürlich nicht verraten“, erzählt Luigi und lacht. „Sie wären womöglich nicht mehr zu mir essen gekommen.“ Heute betreibt Panebianco kein eigenes Restaurant mehr, er hat sich der Gastronomie auf digitalem Weg verschrieben – sowohl online als auch offline.

Er ist Erfinder der Schlemmerbox24-App, berät Gastronomen, die in ihrem betrieblichen Ablauf Probleme haben und ebnet mit seiner langjährigen praktischen Erfahrung vielen Kollegen den Weg zu mehr Erfolg und höheren Gewinnen.

Völlig los lässt das Kochen Luigi Panebianco aber nicht. Deshalb verschenkt er als Bonus zu seinem Buch „Mamma so schmeckt es mir“ Kochvideos. Für diese hochwertigen Aufnahmen begibt er sich gern in seine Küche und zeigt, wie ein echter Italiener zu Werke geht. Wer also eines von Luigis Kochbüchern ordert, erhält exklusiv drei Kochvideos dazu. Allerdings ist dies kein Dauerzustand, dieses super Angebot gibt es nur für kurze Zeit.

Deshalb sollten Fans der italienischen Küche jetzt zuschlagen.

Sein Buch will Luigi als kulinarische Reise quer durch Italien verstanden wissen. Es steckt voller Geschmacksexplosionen und das Gute für jene, die seine Gerichte nachkochen wollen, ist, dass sie die Zutaten in jedem Supermarkt kaufen können.

„Ich glaube, es ist dieses warme Gefühl von Sinnlichkeit und zu Hause, welches uns dampfende Pasta, frisches Gemüse und duftende Kräuter vermitteln“, sagt Luigi und fügt hinzu: „Die italienische Küche ist nicht nur leicht, sondern auch gesund. Und sie hält schlank.“

