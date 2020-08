„Simpleway BLACK-TECH“ – Berührungsloser Seifenspender für mehr Hygiene

Simpleway ist ein Seifenspender, der vollkommen berührungslos funktioniert. Der Benutzer muss nur die Hand ausstrecken, um einen üppigen Schaum zu erhalten. So wird das Händewaschen hygienischer.

In Zeiten, in denen das tägliche Händewaschen so wichtig ist wie nie zuvor, ist auch die Wahl des richtigen Handpflegeprodukts von allergrößter Bedeutung. Durch herkömmliche Seifenspender, die der Benutzer berühren muss, werden leicht Bakterien und Viren übertragen, was in Infektionen resultieren kann. Hochkonzentrierte Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis führen zum Austrocknen der Haut. Offensichtlich ist keines dieser Beispiele eine optimale Lösung. Die oben aufgeführten Probleme können aber mit dem automatischen Seifenspender von der Firma Simpleway perfekt gelöst werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Handwaschgeräten in Einkaufszentren fügt sich der automatische Seifenspender von Simpleway gut in alle möglichen Umgebungen, z.B. Badezimmer, Küche oder Büro, ein.

Das Gerät verfügt über ein modernes Industriedesign mit klaren Linien und ist dabei mit einer Höhe von 173 mm sehr kompakt. Der Tank für die Seife hat eine Kapazität von 300 ml, was für 440 Benutzungen ausreicht und so den Bedarf einer ganzen Familie für 55 Tage decken kann. Drei AA-Batterien können das Gerät im Stand-by-Modus acht Monate lang mit Strom versorgen.

Der größte Vorteil des Geräts ist, dass es ohne jegliche Berührung funktioniert. Es besteht keine Notwendigkeit, die Seife manuell zu pumpen. Der Benutzer muss seine Hände nur unter die Öffnung halten. Der Seifenspender von Simpleway nutzt eingebaute Infrarotsensoren, um Handbewegungen wahrzunehmen, und einen Pumpmechanismus, um innerhalb von nur 0,25 Sekunden eine bestimmte Menge von Mikroschaum auszugeben. Dabei werden Luft und Flüssigkeit im optimalen Verhältnis 1:12 zu einem Schaum zusammengemischt, der eine porentiefe Reinigung gewährleistet und 99,9 Prozent aller Bakterien und Viren vernichtet.

Dieses Gerät von Simpleway verwendet ein von dem COSMOS Projekt der Europäischen Union zertifiziertes Aminosäure-Tensid. Dieses Tensid basiert auf natürlichen Rohstoffen und verwendet Kokosnussölextrakt, um gleichzeitig eine sanft reinigende, sterilisierende und befeuchtende Wirkung zu haben.

Simpleway fügt zudem Glycerin und Kokosnussölhautpflege hinzu, um ein Handdesinfektionsmittel zu erzeugen, welches eine gute Konsistenz hat, die Hand nicht angreift und eine befeuchtende Wirkung hat. Nach dem Händewaschen fühlen sich die Hände nicht klebrig oder trocken an.

Befeuchtung, Reinigung und Hautpflege – Alles ist genau richtig. Simpleway strebt danach, für den Kunden High-End-Produkte herzustellen, die Eleganz und Schönheit in jeden Aspekt des Alltags bringen. Freuen Sie sich auf weitere neuartige und praktische Produkte der Black-Tech-Linie, die Simpleway bald auf den Markt bringen wird!

Am 14. und 15. August wird Simpleway über den MC-TECH Store eine Auftaktveranstaltung abhalten, in deren Rahmen es riesige Preisnachlässe und weitere Vorteile geben wird.

Der MC-TECH Store ist der einzige offiziell autorisierte Simpleway Händler. Weltweit verkauft nur der MC-TECH Store den Simpleway Seifenspender und die dazugehörige Seife.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Webseite: https://dada.link/NzoAZv.

