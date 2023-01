Lecker und praktisch: Brotaufstrich „zum Aufgießen“

CONVAR FOODS ergänzt das Angebot vegetarischer Instant-Granulate aus seinem Feldküche-Sortiment um einen Brotaufstrich mit Leberwurstgeschmack

>> Im Alu-Portionsbeutel sehr lange Zeit haltbar, optimal geschützt, einfach, sicher und hygienisch aufzubewahren – Weiterentwicklung als Tactical-Food-Produktlinie für den Privatbereich basiert auf langjähriger Erfahrung aus militärischer Anwendung

Eben noch im Portionsbeutel und nach Zugabe von etwas kaltem Wasser im Nu streichzart und schmackhaft fertig für den Verzehr auf Brot oder auch zu anderen Speisen: CONVAR FOODS hat sein als CONVAR Feldküche bezeichnetes Sortiment an Instant-Brotauf­strichen um einen aus pflanzlichen Zutaten bestehenden Aufstrich mit verblüffend echtem Leberwurst-Geschmack ergänzt. Der neuen Sorte wie auch weiteren Varianten mit Geschmacksrichtungen wie Schoko-Nuss, Erdbeere, Käse, Tomate, Kräuterbutter u. a. gemein: Neben der für CONVAR FOODS typischen betont hohen Produktqualität bringt die neu gedachte Aufbewahrung und Zubereitungsart gleich mehrfache Vorteile mit sich. Als feines Granulat getrocknet lassen sie sich im Alu-Portionsbeutel viel einfacher, sicherer und hygienischer im privaten Haushalt ebenso wie in der Büroküche aufbewahren oder auch auf kleine und große Reisen sowie zu Outdoor-Aktivitäten mitnehmen. Der entzogene Wasseranteil nämlich führt zu einem deutlich niedrigeren Gewicht und Tempera­turbeständigkeit in beiden Richtungen: Weder frieren die Instant-Brotaufstriche bei Kälte ein, noch verderben sie in der Hitze. Außerdem überzeugt ihre Mindesthalt­barkeit, die je nach Artikel bei bis zu zehn Jahren liegt.

Die Brotaufstriche sind nach Hinzufügen von etwas kaltem Wasser – direkt im Beutel oder eigens in einem Behältnis – und anschließendem kurzem Aufschütteln bzw. -schlagen im Handumdrehen verzehrfertig. Eine ideale Ergänzung stellt das Feldbrot aus dem Angebot der CONVAR Feldküche dar. Hierfür muss der auf gleiche Weise entstehende Brotteig nach kurzem Ruhen­lassen etwa zwei Minuten in der heißen Pfanne angebraten werden. Als Vorbild der gesamten Tactical-Produktlinie diente der langjährige Einsatz im militärischen Umfeld, wo Instant-Lebensmittel gang und gäbe sind.

? https://shop.conserva.de/de/385-brotaufstriche

„Beutel auf – kalt Wasser drauf“ als echte Alternative

„Wie gewohnt hat CONVAR FOODS auch bei der Entwicklung seiner Instant-Brotaufstriche die Lagerung und Aufbereitung von Lebensmitteln einfach mal anders gedacht“, so Ralph Hensel, Managing Director bei CONVAR. „Nicht nur der Geschmack überzeugt: Im Ergebnis bieten unsere Cremes und jetzt auch der erste Wurstersatz zum Aufgießen eine ganze Reihe überzeugender Vorteile. Als sehr leichte und platzsparende Portionsbeutel sind sie äußerst flexibel zu hand­haben und gleichzeitig halten sie sowohl extreme Kälte als auch große Hitze aus. Gerade für den Outdoor-Bereich sind sie eine echte Alternative zum herkömm­lichen Fertigprodukt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

Deutschland

fon ..: 06331/554313

fax ..: 06331/554343

web ..: https://ars-pr.de

email : movermann@ars-pr.de

CONVAR FOODS gehört neben Datenrettung, Reparatur-Services, Versand/Fulfil­ment für Technologiekunden sowie Entwicklung und Vertrieb innovativer Produkte aus dem Umfeld von Consumer Electronics (FURNICS) zu den zentralen CONVAR-Geschäfts­bereichen. Als Business-Unit von CONVAR EUROPE betreibt CONVAR FOODS mehrere E-Shops, darunter conserva.de, dosenburger.de, dosenbistro.de, Kheese, Getreide-Speicher, schwarzbrot.com und EF Emergency Food. In dem sensiblen Kontext von Sicherheit und Vorsorge, Notfall­bevorratung und Langzeit-Nahrung bietet CONVAR FOODS einschlägige Expertise und ein Label-übergreifendes Sortiment von rund 1.400 hochwertigen Artikeln aus 14 Kategorien. Dies sind teils sofort essbare Fertiggerichte, teils Aufbrühware, gefriergetrocknete Grundnahrungs­mittel wie Ei-, Milch- und Butterpulver oder auch Gemüse wie Erbsen, Bohnen und Linsen – verpackt in Dosen, Beuteln, Folie, einzeln oder individuell konfektioniert als vorkonfigurierte Standardpakete. Beim CONVAR-7-Riegel handelt es sich um eine kleine, handliche Komprimat-Verpflegung für unterwegs, die mit knapp 500 kcal je Doppelpack für eine besonders hohe Energieabdeckung sorgt.

Unter der Web-Adresse https://shop.conserva.de bietet EF Emergency Food wertvolle Informationen und eine Auswahl qualitativ hochwertiger Verpflegungsprodukte für den Notfall. Diese zeichnen sich insbesondere aus durch sofortige Verzehrbarkeit ohne Vorbereitung und Wasserzufuhr, meist zehnjährige Haltbarkeit und eine durch­gängig allergenreduzierte Produktpalette. EF Emergency Food richtet sich mit seinem europaweiten Angebot an Familien, Einzelpersonen sowie an alle Gruppen und Organisationen, die Notfallvorsorge im Sinne des Zivilschutzes betreiben möchten. Weitere Informationen bieten die Webseite https://convar.com und der EF-Emergency-Food-Webshop https://shop.conserva.de.

Pressekontakt:

ars publicandi Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH

Frau Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

fon ..: 06331/554313

email : movermann@ars-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Berechnung von HanseWerk Tochter ElbEnergie: Nordniedersachsen spart weiter Energie – Gasverbrauch sinkt Innovative Solartechnik – 10 kWp Photovoltaik Komplettanlage mit Speicher