Leckere Mini Cupcakes zu Weihnachten von YOUR CUPCAKE BY ZENA

Nur für kurze Zeit erhältlich: die neuen Weihnachts Cupcakes von YOUR CUPCAKE BY ZENA

Weihnachten ist bekanntlich die Zeit, die man mit seinen Liebsten verbringt und diesen eine Freude, in Form eines oder mehrerer Geschenke, macht. Genau zu diesem Zweck hat der Cupcakes Online Shop YOUR CUPCAKE BY ZENA extra für Weihnachten die XMAS Box 2022 kreiiert, eine Box gefüllt mit speziellen Weihnachts Cupcakes.

Die XMAS Box 2022 enthält Cupcakes, die geschmacklich perfekt zur Adventszeit passen. Vanille, Kokos, Lebkuchen, Karamell, weiße Schokolade und weitere Geschmacksrichtungen, die den Gaumen ordentlich versüßen.

Die XMAS Box 2022 gibt es sowohl in der kleinen (12 Cupcakes) als auch der großen (25 Cupcakes) Version.

YOUR CUPCAKE BY ZENA ist ein Online Shop, in welchem verschiedene Mini Cupcakes Boxen bequem online bestellt werden können. Die Lieferung erfolgt deutschlandweit und mit Wunsch-Lieferdatum. Der Shop wurde bereits 2013, von der Inhaberin Zena Mößner, ins Leben gerufen, hat seinen Sitz in Würzburg und erfreut sich seither großer Beliebtheit. Zu speziellen Events (Weihnachten, Halloween, Valentinstag…) werden immer wieder exklusive, limitierte Special Editions kreiert die eben genau zu dem entsprechenden Event passen. Auch vegane und glutenfreie Cupcakes befinden sich inzwischen im Sortiment.

Auch für Firmen ist YOUR CUPCAKE BY ZENA eine gute Anlaufstelle, da speziell für Firmenevents größere & personalisierte Mengen in Form eines Cupcake Caterings oder als Mitarbeitergeschenke / Kundengeschenke gebacken werden können.

