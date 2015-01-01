Leelah Sky und ihr neues Album

Elf Songs ein Thema – Facetten der Liebe

Sie kommt aus Salzburg, lebt in Wien und überzeugt durch ihre expressive, facettenreiche Stimme, mitreißende Songs und überbordende Musikalität: Leelah Sky. Mit smarten Poptracks wie „Had Me At Hello“ oder „Up“, hatte es die multitalentierte Singer-Songwriterin, die bereits mit fünf (!) Jahren klassisches Klavier erlernte, europaweit in diverse Radio-, DJ- und Verkaufs-Charts geschafft.

„Love Over Time“, ihr zweites Studio-Album, zeigt sowohl kompositorisch, stilistisch, als auch textlich eine große Spannweite zwischen jugendlichen „easy vibes“ und reifer und gereifter Attitude dem Leben und der Liebe gegenüber.

Die Ausnahme-Musikerin bewegt sich spielend zwischen solidem Pop und erdigem Soul – und verfeinert ihre Songs mit Gospelklängen, Rockgitarren und R&B-Gesängen, die in verschiedene Besetzungen verpackt sind: Dem solistisch, und mit dezenten beatbox- und choir-Elementen versehenen ,Why so loud‘ steht das mit Bläsern und full soul-band produzierte ,Do what you love‘ gegenüber. ,Easier‘ lässt mit profunden gospeligem Chor aufwarten, während ,Anything‘ ganz im Stil einer großen Pop-Ballade dann am Ende noch das Streichorchester auspackt. Jeder Song wie eine Kurzgeschichte in einem Sammelband, dessen roter Faden die (mindestens) 50 Shades of Love sind, die wir alle im Laufe der Zeit kennenlernen. Leelah Sky schildert die erste große Liebe in schillernden gesanglichen Farben, beschreibt die Kratzer und Narben, wenn diese zerbrochen ist und lässt an der Grenzenlosigkeit der Mutter-Kind-Liebe genauso teilhaben, wie an Trauer, Verzweiflung und Hoffnung, die eben das Lieben auch so mit sich bringt. Thematisch lässt die Künstlerin mit ukrainischen Wurzeln vor allem mit gesellschaftskritischeren Fragen (Why so loud, Do what you love) und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Muttersein (Anything, Like I Love You, I’ve learned) aufhorchen.

Leelah Sky besticht neben ihrer außerordentlichen Musikalität sowohl durch ihren einerseits sehr kräftigen Soul-, RnB- und Blues Gesang als auch mit einer überaus gefühlvollen, subtilen und song-dienlich eingesetzter Vokalästhetik. Es ist kein Zufall, dass vielen beim Hören Namen wie Christina Aguilera, Mariah Carey oder Vanessa Amorosi in den Sinn kommen.

Als Partners in Crime zeichnen, wie beim ersten Album, Thomas Mora als Produzent und Mit-Arrangeur Christian Kolonovits als Executive Producer verantwortlich.

