Piet van Dyke hat sein neues Album STOLEN GOODS veröffentlicht

Ab sofort erhältlich

Piet van Dyke hat jetzt sein neues Album STOLEN GOODS veröffentlicht. Im Januar 2025 war es bei allen wichtigen Streamingdiensten wie Spotify u.a. online. Mit STOLEN GOODS legt er nach TSCHOGA ZANBIL (2024) und KASSANDRA (2017) nun sein drittes Album vor.

Wie der Titel sagt, handelt es sich bei diesen Aufnahmen ausschließlich um gestohlene, um gecoverte Songs, und zwar aus den 60er und 70er Jahren. Dabei reicht die Bandbreite von SLADE, über KRIS KRISTOFFERSON, THE BAND bis hin zu KONSTANTIN WECKER und DON MCLEAN. Mit dem neuen Album gibt Piet van Dyke einen Einblick über die musikalischen Einflüsse, die ihn geprägt haben.

Piet van Dyke ist ein Sänger, Texter und Komponist, das, was heute Singer/Songwriter genannt wird. Insgesamt 12 Songs versammelt das dritte Album von Piet van Dyke, das jetzt bei Manda-Records (Berlin) erschienen ist. Zehn davon in Englisch, zwei in Deutsch.

Songs:

Titel / Interpreten / Album / Jahr

– Far Far Away / Slade / Slade in Flame / 1975

– Lucky Man Away / Emerson Lake & Palmer / Emerson Lake & Palmer / 1970

– The Weight / The Band / Music from Big Pink / 1968

– The Silver Tongued Devil and I / Kris Kristofferson / The Silver Tongued Devil and I / 1974

– With a Little Help from My Friends / The Beatles / Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band / 1967

– Genug ist nicht genug / Konstantin Wecker / Genug ist nicht genug / 1977

– Little Tin Soldier / Donovan / Fairytale / 1965

– Suzanne / Leonard Cohen / Songs of Leonard Cohen / 1967

– Me and Bobby McGee / Kris Kristofferson / Kristofferson / 1970

– Schon morgen / Hannes Wader / Kleines Testament / 1976

– Forever Young / Bob Dylan / Planet Waves / 1974

– American Pie / Don McLean / American Pie / 1971

BIO:

Piet van Dyke wurde im letzten der 50er Jahre am Niederrhein geboren. Wuchs im Westerwald und am Niederrhein in der Nähe der holländischen Grenze auf. Studierte in Düsseldorf und Hamburg, arbeitete später in München und lebt heute in Berlin.

Noch mehr PvD:

– Tschoga Zanbil. Manda-Records 2024

– Kassandra. Timezone Records 2017

– Slavik. Novelle. Norderstedt 2015

– Jenseits der Horizonte. Lyrics. Norderstedt 2014

Musiklabel: Manda Records by Marcus Friedrich Schultzn – https://manda-records.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manda-Records

Herr Marcus Friedrich Schultz

Bamberger Str. 31

10779 Berlin

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://manda-records.com/

email : marcus-friedrich-schultz@posteo.de

