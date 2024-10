Piet van Dyke – „Song für Winston“ jetzt als Video veröffentlicht

Piet van Dyke ist ein Singer/Songwriter der es versteht in seinen Songs große Geschichten zu erzählen, die von Abenteuern, Liebe, Verrat und vielem mehr handeln.

Von seinem aktuellen Album TSCHOGA ZANBIL hat Piet van Dyke jetzt auch den SONG FÜR WINSTON als Video veröffentlicht. Neben WOLKENTURM einer der politischsten Lieder des Albums. Bereits Anfang des Jahres war das Video zum Titelsong TSCHOGA ZANBIL online verfügbar ( https://youtu.be/hB1f5Z9C1iU ).

Bei WINSTON handelt es sich weder um eine Zigarettenmarke noch ist damit Churchill gemeint. Winston Smith ist die Hauptfigur in einem Roman von Eric Blair, besser bekannt unter seinem Pseudonym George Orwell. Winston Smith, 39 Jahre alt, wohnte im siebten Stock eines Hochhauses in London. Arbeitete 1984 im Ministerium für Wahrheit in der Dokumentationsabteilung.

Piet van Dyke ist ein Singer/Songwriter der es versteht in seinen Songs große Geschichten zu erzählen, die von Abenteuern, Liebe, Verrat und vielem mehr handeln. Mit der poetischen Tiefe eines Leonard Cohen und der sozialen Beobachtungsgabe eines Dylan, versteht es Piet van Dyke seine Zuhörer zu faszinieren. Sein neues Album TSCHOGA ZANBIL ist eine seltene Mischung aus musikalischer Vielseitigkeit und emotionaler Authentizität. Erleben Sie die Magie von Piet van Dyke, eines Künstlers, der die Tradition ehrt und sie gleichzeitig auf unverwechselbare Weise neugestaltet. Piet van Dyke schreibt nicht einfach nur Songs: er erzählt Geschichten, die unter die Haut gehen und im Herzen verweilen.

Insgesamt 13 Songs versammelt das zweite Album von Piet van Dyke, das in diesem Jahr bei Manda-Records (Berlin) erschienen ist. Zehn davon stammen von ihm, zwei Songs hat er ins Deutsche übertragen, sie sind von Leonard Cohen und Bob Dylan. Den Schluss bildet DIE ZEIT DES GAUKLERS IST VORBEI von Reinhard Mey.

Video SONG FÜR WINSTON:

https://pietvandyke.de/#media

https://youtu.be/74FhsGwNioI

BIO:

Piet van Dyke wurde im letzten der 50er Jahre am Niederrhein geboren. Wuchs im Westerwald und am Niederrhein in der Nähe der holländischen Grenze auf. Studierte in Düsseldorf und Hamburg, arbeitete später in München und lebt heute in Berlin.

Noch mehr PvD:

Kassandra. CD. Timezone Records 2017

Slavik. Novelle. Norderstedt 2015

Jenseits der Horizonte. Lyrics. Norderstedt 2014

